Другой разговор

Невиданный иск рассмотрел в минувший вторник один из районных судов Казани. Мама 15-летнего мальчика потребовала от школы и министерства образования и науки Татарстана миллион рублей в качестве компенсации вреда. В чем, по ее мнению, заключается нанесенный ребенку вред? А в том, что его «принуждали изучать татарский язык».

Остроты сюжету добавляло то обстоятельство, что фамилия школьника и его отчество — кристально татарские. То есть язык, которым его, по мнению семьи, тиранили в образовательном учреждении, вроде бы не чужой для него (хотя, уточним, мама — не татарка). Тем не менее в суде истица четко и недвусмысленно заявила: «Нам навязывали этот язык — неродной».

Заметим, не наше дело — рекомендовать чьей-то семье (тем более той, где супруги разных национальностей), какой язык она должна считать родным. Просто на этом примере видно, что незатухающий в республике конфликт между сторонниками обязательного изучения татарского языка и его противниками еще сложнее, чем кажется.

— В чем состоит моральный ущерб? — вопрошал в ходе судебного заседания представитель школы. — Неужели мальчик в процессе обучения испытывал нравственные и физические страдания?

Но мама школьника была непреклонна. Мало того, она вчинила тем же ответчикам еще и иск за материальный ущерб: потребовала 1 миллион 750 тысяч рублей, обосновав эту сумму арифметически. По ее подсчетам, столько пришлось семье потратить на репетиторов по русскому языку за семь лет.

Ведь сыну, считает она, все эти годы недодавали уроков русского за счет включения в программу обязательного татарского.

Общий иск на 2 миллиона 750 тысяч суд отклонил, но мама школьника намерена обжаловать это решение. Откуда у нее такая уверенность в своей правоте? Она и другие родители, жалующиеся на принудительное изучение татарского языка в школах республики, получили весомый аргумент после высказывания по этому вопросу президента России. «Заставлять человека изучать язык, который родным для него не является, так же недопустимо, как снижать уровень преподавания русского», — заявил Владимир Путин в июле нынешнего года на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле.

После этого заявления языковой конфликт в Татарстане вовсе не погас, а, наоборот, заполыхал (тут с иносказаниями надо быть осторожнее, а то и такие термины, как «языки пламени», кто-то истолкует как русский и татарский языки).

— Вам русским языком сказали, что в России татарский изучать не обязательно! — напирают одни, и они правы.

— Но вы живете в Татарстане, а тут татарский язык является одним из двух государственных! — стоят на своем другие, и они правы тоже. Более того, эту фразу они, в отличие от оппонентов, могут произнести на обоих языках.

Где выход? Его пока не видно.

Тем временем республиканское министерство образования продемонстрировало своеобразную независимость от федерального центра, каковой в Татарстане давно уже не наблюдалось: в начале ноября оно выпустило методические рекомендации для школ, где преподавание татарского языка по-прежнему оставалось обязательным.

Прокуратура Татарстана отреагировала немедленно и для многих неожиданно. Надзорное ведомство выпустило пресс-релиз, в котором заявило, что методичка министерства незаконна, и вынесло в адрес премьер-министра республики Алексея Песошина представление о незамедлительном отзыве тех методических рекомендаций. Мало того, в пресс-релизе сообщается, что материалы будут направлены в следственные органы «для принятия решения в рамках уголовно-процессуального законодательства».

И снова одни закричали: «Ура прокуратуре! Наконец-то в школы приходит законность!» — а другие возмутились: «Как можно ломать отлаженный процесс в начале учебного года?» Возник вопрос, как быть с учителями татарского языка, которых набрали в соответствии с устоявшимися программами? Пошли сообщения о том, что около полутора тысяч педагогов оказались «в напряженном состоянии». Школы залихорадило, а ведь еще до резких действий прокуратуры президент республики Рустам Минниханов высказал беспокойство: «В преддверии выборов, когда все выборные процессы проводят наши школы, директора, мы создали некий, вот такой… Или специально это делается, чтобы в Татарстане было плохо по отношению к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину?»

Слова Минниханова вызвали не только одобрение, но и удивление. Очень уж откровенно он определил роль школьных учителей в избирательном процессе. Хотя вроде и так все знают, кто у нас заседает в избиркомах и от кого нередко зависят подсчеты голосов.

Какую-то черту под спорами и полемиками мог подвести Госсовет Татарстана. Назначенную на минувшую среду сессию парламента ждали все. В Татарстане только что отметили 25-летие принятия знаменитой конституции, где, как помнится, республика объявлялась суверенным государством, субъектом международного права и напрямую не входила в Российскую Федерацию, а лишь была ассоциирована с ней на основе договора о взаимном делегировании полномочий. От тех статей конституции и амбиций ее творцов мало чего осталось, но вот снова настал пиковый момент в отношениях центра и региона, и народные избранники должны были себя как-то проявить.

Пока проявили выдержку. Заседание, как уже отметили местные СМИ, получилось «стремительным и молниеносным». Глава минобрнауки Энгель Фаттахов сообщил, что проблем с изучением русского языка в республике нет, а что касается татарского, рассматривается компромиссный вариант: обязательное его изучение — 2 часа в неделю (сейчас 5–6 часов). Затем выступил Рустам Минниханов и предложил отложить рассмотрение вопроса до окончания согласительных процедур с Москвой. По словам президента республики, он обсуждал эту тему в администрации президента России и с министром образования РФ Ольгой Васильевой.

Похоже, депутаты проголосовали за перенос обсуждения с облегчением. Во всяком случае, они это сделали единогласно. Можно сказать, нашли общий язык.