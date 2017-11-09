Ленин в тебе и во мне

У Владимира Ильича Ленина обнаружились первые прямые потомки. У бездетного, как принято было прежде считать, Ильича! Потомки! И не в метафорическом смысле, который усвоили все советские дети («мы — внучата дедушки Ленина»), а в самом прямом. Новая Лениниана еще неслась, подобно революционному бронепоезду Троцкого, по телевизионным просторам, а два правнука уже изъявили готовность на детекторе лжи подтвердить свое родство с вождем революции.

Вот она — волшебная сила важнейшего из «искуйств» — телевидения! Сакральный прежде исторический персонаж, вождь революции, самый человечный человек, вмиг, благодаря этой волшебной силе, был десакрализирован и превращен в поп-звезду наподобие Вадима Казаченко, женщины которого много вечеров подряд в разных телешоу предъявляют на него свои права, радуя зрителей и создателей шоу высоким градусом коммунальной свары.

Создатели телесериала «Демон революции» пусть и мало что прояснили в истории революции, пожалуй, только еще больше запутав зрителей, но революцию в их массовом сознании все же произвели. Если Маяковский никак не мог представить плачущего большевика, то режиссер Хотиненко смело представил публике целующегося большевика. Да не простого, а самого главного! Ильича! И целующегося не с законной и даже венчаной женой Надеждой Константиновной Крупской, а с красавицей Инессой Арманд. Крупным планом. Почти не таясь от «Надюши», вечно изнуренной «разыгравшейся базедкой» и бытовыми трудностями.

Нет, про Инессу Арманд, наверное, всякий зритель что-нибудь да слышал. Хотя бы на уровне анекдотов. Но телевидение до сей поры обходило деликатную тему, а тут раз — и Ленин, сам Ленин — изменщик коварный, неравнодушный к земным радостям и женским прелестям. А Надежда Константиновна, уж на что закаленный боец революции и верный соратник, но как всякая женщина переживает измену мужа и сразу замечает, что у Володи, вернувшегося с «велосипедной прогулки» с товарищем по партии Инессой Арманд, ушки кепки по рекомендации последней завернуты внутрь. Доказательства адюльтера налицо. Однако ж супруг, вдохновленный свиданием, мурлыкая романс «Нас венчали не в церкви» («В церкви, в церкви», — напоминает Надя), называет ее упреки и подозрения буржуазными предрассудками, уточняя, что Инесса — товарищ по борьбе, а Надюша — сама жизнь. И бледная болезная Надя смиряется, уступает его революционному напору, хотя и не может до конца побороть свои буржуазные предрассудки, время от времени кидая на соперницу уничижительные взгляды.

Вот сюжет! И разве могли пройти мимо него создатели телевизионного шоу «На самом деле», где периодически объявляют о своем родстве с разного рода знаменитостями всякие самозванцы и проходимцы?

Держи руку на пульсе, куй железо, пока оно горячо, и Ильичи вместе с другими тонкошеими вождями лезут изо всех щелей, переворачивая с ног на голову устоявшиеся представления публики о моральном облике былых героев? «Тайная страсть Ленина. Изменяли ли вожди своим женам? Были ли у Ленина внебрачные дети? Как такое возможно, если официальная жена вождя революции Надежда Крупская, по словам историков, была бездетна? Смогут ли детектор лжи и тест ДНК переписать официальную историю отца революции?»

Первый претендент на роль правнука Ленина, с редким, как и у вождя революции, именем Владимир (что лишний раз указывает на их родство), делится семейным преданием: его прабабушка, купеческая дочь Варвара, жила в Шушенском, где и познакомилась с ссыльным Ульяновым-Лениным у колодца, из которого они оба, в одно и то же время набирали воду. Когда же в Шушенское приехала Крупская, Владимир Ильич с болью отринул любовь купеческой дочери, на прощание написав ей записку: «Варюшка, люблю только тебя и буду всю жизнь любить и помнить».

Присутствующие в студии историки подтверждают: «Владимир Ильич настолько нравился молодым девушкам, что многие хотели завести с ним роман… Он был чрезвычайно интересен женщинам… Но могли ли у него быть дети от простой крестьянки? От красавицы и соратницы Инессы Арманд — запросто».

То есть, получается, вождь рабочих и крестьян в любовных делах придерживался исключительно классового подхода? Не дают ответа. Зато ведущий в рамках рекламной кампании сериала «Троцкий», который триумфально идет по Первому каналу, интересуется, была ли любвеобильность свойственна не только Ленину, но и его окружению? В сущности, ответ на этот вопрос зрители уже получили — герой сериала «Троцкий», подлинный демон революции, не пропускает ни одной юбки, с революционной страстью предаваясь любовным утехам на фоне переломных событий в истории России. Однако ж историк Николай Добрюха не подтверждает сериальную версию («про Троцкого ничего подобного не читал»), ссылаясь на его письмо к жене, где он «исцеловал ее всю от пальчиков ног до головы». Вот так фокус. Выходит, Троцкий, в отличие от Ленина, верный и добродетельный муж, а в сериале его страсти выдуманные?

Впрочем, шоу, не зацикливаясь на очевидных несообразностях в изложении «историка», катится дальше. Второй претендент на прямое родство с Лениным ссылается на воспоминания детства («Помню, мама ведет меня к памятнику Ленину и говорит: положи цветы дедушке») и на собственные сны, которые считает вещими. Сны-то и подтверждают с большой долей вероятности, что дед нашего героя был сыном Ленина, рожденным от него молодой крестьянкой.

Детектор лжи бессилен против фантазий потенциальных родственников вождя. Тогда на помощь исследователям приходит тест ДНК, пройти который согласился официальный потомок Ленина (у него и справка, заверенная институтом марксизма-ленинизма, есть), правнучатый племянник, ведущий свою линию не от Ильича, но от его двоюродного брата.

Замерли вокруг люди. Светятся экраны — теле… Публика затаила дыхание в ожидании сенсации, которая перепишет историю революции. Но… «родство исключено… родство доказать невозможно» — неумолимы выводы генетической экспертизы. Вздох разочарования проносится по студии. Впрочем, правнуки Ильича не унывают. Да и правнучатый племянник со справкой их утешает: мол, не факт, что и его родство безусловно, мало ли с кем могли согрешить его прабабушки-бабушки.

Главное тут ведь что: доказано художественными средствами, что Ильич был тот еще проказник и ходок. Так что возможности и для потенциальных потомков, и для скандальных телешоу открываются поистине безграничные. Глядишь, и потомки Троцкого подтянутся (сам бог велел), и внебрачные дети вновь явленного миру «демона революции» Парвуса обозначатся, и даже отпрыски вымышленных персонажей телевизионной Ленинианы заявят о себе — поди докажи, существовали их мнимые предки реально или они плод буйной фантазии сценаристов. Режиссер сериала «Демон революции» Владимир Хотиненко, гость «Вечера с Соловьевым», признался: «Я в своем фильме хотел понять, как же это у Ленина получилось, — ведь некрасивый, лысый, интеллигент. Так и не понял. Но Ленин теперь во мне». «Ленин в тебе и во мне!» — пелось в известной советской песне. Господа офицеры, молчать.