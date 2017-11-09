Атака негодными средствами

Россия решилась на контрудар по допинговому делу только тогда, когда угроза пропустить Олимпиаду в Пхенчхане стала вполне реальной. В начале недели ждали известий из Лозанны о новых дисквалификациях российских олимпийцев, а прилетело из Москвы. Следственный комитет России обнародовал предварительные итоги своего расследования, согласно которому доклад Ричарда Макларена и все, что за ним последовало, «опровергнут» по всем пунктам. В Лозанне, правда, этой бомбы не заметили.

Мало того что расследование Следственного комитета камня на камне не оставило от доклада Макларена — оно изобличило и породившего его Григория Родченкова, которого осталось только изловить и наказать. Ничего не было. Ни подмены допинг-проб во время проведения сочинской Олимпиады, ни массового применения допинга российскими спортсменами, ни дырки в стене антидопинговой лаборатории, ни криминальных царапин на контейнерах, ни аномальных показателей в биоматериалах, ни тем более существования какой-то государственной системы применения и сокрытия допинга — ни-че-го. А есть только негодяй Родченков, который, согласно афористичному комментарию Виталия Мутко, «в личных целях наживался, распространял, покрывал».

Собственно, такой итог российского расследования «Новая» предвосхитила еще полтора года назад, когда «дело Родченкова» только начало раскручиваться. Если есть на кого повесить всех собак, то они будут повешены, а фигура оказалась самая что ни на есть подходящая — перебежчик, двурушник, на котором клейма негде ставить, навравший с три короба ради спасения своей шкуры. Кормил наших доблестных героев под видом витаминов «всякой гадостью», подвергая их здоровье, да и саму жизнь, опасности — за что еще в октябре был объявлен в международный розыск, а теперь обвинение дополнилось и выводами СК.

Действительно, кому верить — не совсем адекватному бывшему гению-фармакологу или добросовестным свидетелям числом в 700 человек, опрошенным в ходе расследования? Как сказано в заявлении Следственного комитета, «ни один из них не подтвердил существования некой допинговой программы». Правда, если о наличии таковой наряду с ответственными лицами спрашивали и рабочих-строителей, то что они могли ответить? Да и все свидетели, независимо от ранга и осведомленности, разве враги себе и стали бы подтверждать то, что нынче тянет на уголовку?

Но это так, мелочи. Примем на веру, что подтверждать было нечего, и все Родченков придумал — от «коктейлей» до дырки в стене, от добавленной в пробы соли до участия в подменах неких сотрудников ФСБ. Тогда в чем его обвинять, кроме вранья? Или же в том, что ради собственной выгоды самолично создал исключительно свою систему, жертвами которой стали отдельные российские спортсмены, а Россия подверглась беспрецедентной спортивно-политической атаке?

Нестыковочка получается с Родченковым, куда ни кинь. Начиная с того, что его «коктейли» на основе трех видов анаболиков — вовсе не миф. Согласно анонимным признаниям, не вошедшим в досье СК, три баночки с «таблетками» и рекомендациями — были.

И применялись — не всеми, но применялись. И кто-то (не Родченков, зачем ему надо было лишний раз светиться) их разносил и вручал — значит, хотя бы отчасти был в курсе. И кто-то, согласно конкретным спискам главного фигуранта, должен был подстраховаться с сочинскими пробами, а уж как это осуществлялось и насколько кто накосячил — в этом никакая комиссия уже не разберется.

Какую личную финансовую выгоду мог иметь Родченков со своих манипуляций перед и во время Сочи-2014? Откат с премиальных за медали — слишком явная глупость, учитывая анонимность и строжайшую конспирацию. Тщеславие, удовлетворенное на условиях той же анонимности — это вроде как не про Родченкова.

Думали, что хватит ордена. За Сочи-2014. Кто-то же включал Григория Родченкова в список награжденных. Кто-то же еще раньше давал карт-бланш человеку, уличенному в нечистоплотности еще семь лет назад. Кто-то же позволял ему экспериментировать. Где фамилии этих фигурантов? Или те же самые люди теперь возмущаются, что Родченков их обманул, превысил пределы собственных полномочий, нанеся тяжкий вред державе?

Де-факто судить Родченкова собираются не за то, что обманывал бедных и ни в чем не повинных спортсменов, а по сути, за разглашение тайны. Может, даже государственной. И это не только в России понимают, потому-то никогда его не выдадут.

А в Лозанне все будет идти своим чередом вплоть до вердикта по Пхенчхану, который обещают озвучить в начале декабря.