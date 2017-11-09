Достояние Ямала — итальянский унитаз

В Заполярье, в десяти километрах от Салехарда, ввели в эксплуатацию инвестиционно-инновационный объект, который обошелся бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа в 18,4 млн рублей. Вершиной инновации стало «оборудование» стоимостью 8 376 149 рублей. По документам этот важный инвестиционный объект проходит как итальянская сантехника — «дизайн-пройект фарвор белоснежный Венеция». В переводе с языка строителей на бытовой — эксклюзивный унитаз, изготовленный по спецзаказу.

«Объект» заработал год назад, но документы, включая смету и акты приемки выполненных работ, в распоряжении «Новой» оказались только сейчас. После изучения бумаг нам стало понятно, почему на открытие «объекта» не пригласили прессу и почему о праздничном событии не рассказали местные телекомпании.

Дело в том, что инвестиционным и инновационным этот «объект» можно считать разве что потому, что оплачивал работы «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал», единственный учредитель которого — департамент по инновации и науке администрации ЯНАО. И именно бюджетные деньги осваивает этот фонд (поэтому мы и можем предположить, что уникальный унитаз оплачен из бюджетных средств). А единственные пользователи уникального «объекта» — члены семьи губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

«Объект» расположен в гостинично-транспортном комплексе «Ямальский», который местным жителям больше известен как «Нееловские дачи» или «резиденция губернатора». Выяснилось, что в 2013–2014 годах «Нееловские дачи» уже были капитально отремонтированы.

Причем тогда 95,5 млн рублей были выделены напрямую из бюджета, и в конкурсной документации (имеется в распоряжении редакции) не скрывалось, что в этом значимом месте будет жить человек, знающий толк в дизайнерских разработках. В документе прямо так и записали, что в переговорной комнате стены должны быть оформлены с использованием «дерева белого цвета с художественной резьбой и инкрустацией шпоном ценных пород древесины, отражающей местный этнический колорит». Не обошлось без патриотизма — в конкурсной документации было подчеркнуто, что на стенах необходимо «расположить колонны с каннелюрами из массивной древесины и украсить капителью с резьбой с использованием местных этнических мотивов. На потолочных карнизах использовать резьбу с элементами флага Ямала».

Или — требование госзаказа еще по одному залу гостинично-транспортного комплекса «Ямальский»: «Этот зал наполняется резными деталями, изготовленными вручную из массивной древесины, фигурами мамонтов, оленей и листьев морошки, повторяемых как на стеновых деревянных панелях, так и креслах и столе».

Конкурс провели, победителя определили, деньги перечислили, все требования заказчика были выполнены. Но после новоселья губернатор Дмитрий Кобылкин, по всей видимости, остался недоволен туалетной комнатой своей «резиденции». Скорее всего, оформлять новый ремонт госзаказом постеснялись, вот и привлекли инновационно-инвестиционный фонд.

Согласно документам, в 18,4 млн рублей был оценен новый ремонт двух помещений — расположенного на втором этаже «гостиничного номера 105» общей площадью 153,9 кв. м и «бани-сауны общей площадью 102,92 кв. м». Что на самом деле ремонтировали и чем еще занимается инновационно-инвестационный фонд «Ямал» — в ближайшее время.