Умирают, чтобы спасать

В Ангарске после суточного дежурства в перинатальном центре умерла акушер-гинеколог Оксана Кивлева. Доктор (50 лет) отработала смену, передала дежурство коллегам и ушла домой. Дома утром ее обнаружили родственники. Причиной смерти стал острый коронарный синдром. Проще говоря — не выдержало сердце. Замминистра здравоохранения Приангарья Елена Голенецкая не стала отрицать, что причиной смерти могли стать перегрузки на работе.

«Доктора, которые оказывают экстренную помощь — акушеры-гинекологи, хирурги, анестезиологи, реаниматологи, — несут большую нагрузку. И к сожалению, многие из них уходят из жизни и в 50, и в 60 лет, потому что им приходится постоянно работать и жить в условиях стресса», — сказала Голенецкая.

На самом деле трагедия в Ангарске — не единичный случай. Случаев таких десятки. Просто никто не ведет отдельную статистику продолжительности жизни врачей. Но есть иная статистика, говорящая о том, на каком пределе сил работают врачи. Еще два года назад эксперты Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» опросили более 6 тысяч врачей из 85 регионов России. Выяснилось, что почти 90% докторов вынуждены работать сверхурочно. При этом почти 70% опрошенных сообщили, что они не получают положенные им за переработку деньги.

Причины такой тотальной перегруженности врачей в начале года назвала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. В первичном звене не хватает 10,7 тыс. участковых терапевтов и педиатров и около 24 тыс. врачей-специалистов по 94 медицинским направлениям.

Свою статистику дает и Росстат. К началу этого года в России насчитывалось 47,8 тыс. ставок участковых терапевтов, на которых работали только 34,9 тыс. специалистов. Выходит, что среднестатистический врач в государственной больнице обречен «гореть» на работе, потому что очередь из больных есть всегда, и она не сокращается. На вопрос, что вас вынуждает браться за сверхурочную работу, врачи (41,3%) ответили, что делают это добровольно, чтобы помочь пациентам. Около трети (31,3%) задерживаются по инициативе работодателя. Еще хуже дело обстоит с узкими специалистами в регионах. Например, в Новосибирске дефицит медицинских кадров составляет более 10 тыс. человек.

«Рост нагрузки на врачей и хроническая переработка — все это следствие сокращения медицинских кадров при оптимизации системы здравоохранения. Сегодня врачи повсюду вынуждены работать больше нормы, часто — на пределе сил», — утверждает директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Получается замкнутый круг: если доктор будет работать, соблюдая нормы охраны труда, то начнут умирать больные, не дождавшиеся помощи, если будет работать на пределе сил, то его жизненный предел наступит скоропостижно.

На форумах врачей в соцсетях давно уже по поводу переработок никто не сокрушается. Обмениваются «рекордами». «Мой рекорд 376 часов в месяц: этим летом ставка 21 рабочий день и 11 дежурств, из них 4 суточные. Правда, год назад впервые ритм (сердечный. — Н.Ч.) сорвался. Мне 30 лет, пью таблетки».

Еще из соцсетей: «Такая работа — результат высокой эмпатии к больным и сильным личным критериям «качества». Собственная жизнь перестает представлять ценность, и врач начинает психо­эмоционально выгорать. Очень сложно объяснить человеку, который спасает жизни, что его самопожертвование не обязательно. К сожалению, сейчас на этом паразитируют все «рационализаторы» от медицины».

По сути, рядовой доктор остался последним рубежом социального государства, которое рушится с катастрофической скоростью. Львиная доля настоящих врачей это понимает и не закрывает дверь кабинета перед носом измотанного больного со словами: «Прием окончен». Они остаются на дежурстве, когда внезапно оказывается, что замены нет. Сверхнагрузки, оправданные только на поле боя, стали нормой рядовой врачебной практики. И это очень плохо для всех нас.