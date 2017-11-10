Биологов из Владивостока наказали за открытие грибка-убийцы

Еще весной ученые Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) Дальневосточного отделения РАН обнаружили в донном грунте бухты Троицы на юге Приморского края грибок Histoplasma capsulatum. Этот пришелец из тропиков способен вызвать гистоплазмоз (болезнь Дарлинга), в тяжелых случаях приводящий к смерти человека. Идентифицировав грибок, биологи уничтожили опасные штаммы и предали свою находку огласке, ведь расположенная рядом с бухтой Андреевка — один из популярнейших курортов Хасанского района, куда летом съезжается весь Дальний Восток. Экологи не исключают, что появление опасного микроорганизма в здешних водах — следствие антропогенного загрязнения акватории.

Казалось бы, с находкой необходимо разбираться, а ТИБОХовцы заслуживают поощрения за бдительность. Однако не менее бдительный Роспотребнадзор подал на ученых в суд, поскольку сотрудники ТИБОХа не имели лицензии для работы с данным высокопатогенным организмом. Мировой суд Советского района Владивостока назначил ученым 85 тысяч рублей административного штрафа. Ученые в недоумении: за что?

Директор ТИБОХа академик Валентин Стоник заявил, что институт использует свое право на защиту и оспорит решение в вышестоящей инстанции. Но в любом случае прецедент показательный: впервые микробиологи наказаны рублем, причем за свою прямую деятельность. А ведь ученые ТИБОХа не только ведут фундаментальные исследования, но и создают уникальные лекарства и пищевые добавки с использованием местных дикоросов и гидробионтов. Среди них — «Максар» для лечения гепатитов и циррозов, иммуностимулирующий «Кумазид», «Фуколам» из водорослей, «Гистохром» для кардиологии и офтальмологии. Не первый год в институте идет работа над поиском лекарства от рака.

«Новая во Владивостоке»