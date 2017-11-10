Член «ЕР» Фомин

Герою публикации о молодежном портале не понравилось, что о нем написали, и он привел опровергающие аргументы. Лично явившись в редакцию в сопровождении двух товарищей (в последовавших редакционных комментариях их называют «братками»), он избил главного редактора Дениса Адамова и его заместителя Тимофея Ефремова. Причем Ефремова, который пытался записать происходящее на телефон, ударили электрошокером. Свидетели утверждают, что Фомин при этом говорил журналисту: «Ты чмо! Я тебя каждый день бить могу, и мне ничего не будет!»

Произошло это в Якутске, среди бела дня, в офисе интернет-издания «Якутия.Инфо». Герой публикации — ​Николай Фомин, до недавнего времени — ​руководитель республиканского благотворительного «Фонда будущих поколений». В разное время был замглавы Хангаласского улуса, председателем Молодежного парламента при республиканском Госсобрании (Ил Тумэн), членом Общественной палаты. Член «Единой России», считается перспективным молодым политиком.

В 2013 году созданный Фоминым «Молодежный портал» победил в номинации «Лучший молодежный бизнес-проект». В 2014 году, аккурат перед выборами, сам глава республики (тогда в статусе врио) Егор Борисов торжественно открыл «Молодежный портал Якутии».

Как только сайт ни называли — ​«первый инновационный инфраструктурный проект», «беспрецедентный проект», «самый молодежный ресурс». «Наша цель — ​создать комплекс «лайфхаков». В будущем «Молодежный портал» должен стать мощным инструментом развития гражданского общества. Такую цель мы ставим, и именно поэтому мы выигрывали гранты», — ​делился планами Фомин.

Грантов действительно выиграли много. Но, «как и многие проекты, запущенные на бюджетные средства, на деньги налогоплательщиков, портал был обречен на провал. Все два года сайт был малопосещаем, его продвижением не занимались. Контент состоял из перепечаток с сайтов госорганов, авторских материалов было мало (если они вообще были). И всех это устраивало», — ​написала в своей статье, вызвавшей гнев Фомина, журналист Аида Иванова.

Когда бюджетная подпитка прекратилась, «Молодежный портал» тихо умер. Ничего то есть из ряда вон выходящего. Мало ли других таких «проектов» мы знаем — ​с целью создания комплекса «лайфхаков»? Причем из разнообразных «фондов будущих поколений» ушло на них куда больше средств — ​с примерно теми же результатами, с той же для «будущих поколений» пользой. А здесь и речь-то идет, по самым смелым подсчетам, о полутора-двух миллионах.

Рискну предположить, что история в Якутске вполне укладывается в тренд последнего времени. Посмотрите: нападение с ножом на ведущую столичной радиостанции; пьяный в хлам Колобок, ударивший корреспондента НТВ в прямом эфире в День десантника; этот самый Фомин с «братками» и электрошокерами... Истории вроде бы разные. Только вот все эти «психически больные» и пьяные «колобки» с журналистикой пересекались значительно реже, что-то их все-таки сдерживало. А теперь — ​можно. Вернее, нас приучают к тому, что — ​можно. Но журналисты — ​одна из немногих профессиональных страт, специально защищенных законом; считается, что любое нападение на журналиста — ​это нападение на право общества знать правду о себе самом. Другое дело, 144-я статья «О воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов», едва ли не самая редко употребляемая статья УК. Введена в действие еще при Горбачеве, через три года, при принятии новой редакции УК, ее попытались удалить, но не удалось.

За эти 27 лет мне известно лишь 8 случаев доведения до суда обвиненных по этой статье, и ни одного реального приговора. Зато еще в декабре 2011 года в 144-й появился пункт, согласно которому «воспрепятствование», сопряженное с применением по отношению к журналисту силы, переведено в состав тяжких преступлений, и, таким образом, это преступное деяние стало подведомственно уже не полиции, а Следственному комитету. Некоторые коллеги-журналисты, приложившие усилия по лоббированию этой поправки, расценили ее введение как важный шаг. Другие же отнеслись к поправке сдержанно: не все ли равно, какую санкцию по отношению к преступникам не будут применять те, кто это делать обязан?

Заявил же Фомин (повторюсь): «Я тебя каждый день бить могу, и мне ничего не будет!» Вот и посмотрим, окажется ли он прав в своих предположениях.

Пока же СК в Якутске начал процессуальную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного 144-й ст. УК РФ.