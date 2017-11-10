«Может, договор от продажи теленка покажете?»

В Никулинском суде столицы 10 ноября начал рассматриваться гражданский иск Генпрокуратуры о конфискации имущества полковника Дмитрия Захарченко и членов его семьи в пользу государства. Полицейского, работавшего в антикоррупционном главке МВД, подозревают в получении взятки в 7 миллионов рублей. В общей сложности имущество Захарченко оценивается в сумму около 9 миллиардов рублей, которыми Генпрокуратура рассчитывает пополнить бюджет.

Изъять в пользу государства планируют 27 объектов недвижимости — речь идет о квартирах и машино-местах, расположенных в элитных районах Москвы. Также прокуратура просит конфисковать четыре машины премиум-класса, золотой слиток и средства на сумму около 8 миллиардов рублей. Значительная часть собственности была оформлена на родственников и близких полковника, включая родителей, сестру, гражданских жен, подруг и несовершеннолетних дочь и сына.

10 ноября зал Никулинского суда был забит полностью. Однако не столько за счет журналистов (хотя и их пришло немало), сколько за счет адвокатов, представляющих интересы Захарченко и остальных соответчиков. Всего адвокатов было порядка 10. Генпрокуратуру представляли два прокурора. И наконец, в качестве третьей стороны в зале сидели сотрудники Росимущества, Федерального казначейства и Госхрана. Все они поддержали иск.

Самого Дмитрия Захарченко на заседании не было, его находящегося под стражей отца — тоже. Хотя последний просил о личном присутствии, но судья Кузнецова отказала. Находящиеся на свободе другие соответчики в суд не явились.

— Генпрокуратура просит удовлетворить иск в полном объеме. Поводом для иска стало то, что было выявлено значительное имущество и суммы денежных средств, которые несоразмерны с официальным доходом Дмитрия Викторовича Захарченко, — объяснял судье Кузнецовой молодой прокурор Бочкарев. — Что касается соответчиков, то Захарченко прибегал к их помощи по регистрации на них имущества. При этом соответчики знали о незаконном характере получения Захарченко денежных средств и не задавались вопросом, почему зарплата у него одна, а расходы во много раз ее превышают. Соответчики пользуются этим имуществом и расходуют его. Его мать в прошлом — педагогический сотрудник, отец — пенсионер, сестра — тоже педагогический сотрудник, несовершеннолетняя дочь — понятно, нигде не работала, и она располагает имуществом на сумму более 77 миллионов рублей. Его бывшая гражданская супруга Семонина обладает машинами стоимостью 16 миллионов рублей, Пестрикова (еще одна бывшая гражданская супруга — Ред.) обладает недвижимостью стоимостью 16 миллионов долларов США, Саратовцева (еще одна бывшая законная супруга — Ред.) имеет имущество стоимостью более 70 миллионов рублей...

Упоминалась еще дама по фамилии Петрушина, с которой, по информации Генпрокуратуры, Захарченко также состоял в близких отношениях и оформил на нее дорогостоящую недвижимость.

— Они (женщины Захарченко — Ред.) знали, с кем знакомы — с Дмитрием Захарченко. И знали, какое имущество на них оформляется. Они содействовали коррупционеру, — настаивал прокурор.

Журналисты в дамах сердца часто путались, как и в стоимости недвижимости и денежных суммах. Судья же Кузнецова, у которой такое гражданское разбирательство, по всей видимости, было впервые, собрала волю в кулак и вела процесс так, что все стороны вынуждены были говорить исключительно по существу, не уходить в дебри и не затрагивать еще расследующееся уголовное дело.

— Господа, у меня гражданский процесс. А вы все пытаетесь увести меня в уголовное разбирательство, — строго и лаконично говорила она, но при этом требовала от защитников предоставлять в суде документы из дела, которые могли бы подтвердить их доводы.

Судья замечала, что, согласно имеющимся документам, дочь Захарченко Ульяна 2008 г.р. получила квартиру в дар от деда. Прокурор отметил, что сделку все равно профинансировал Захарченко-младший, чему есть доказательства в деле. Что касается оформленных квартир на дам сердца, то следователи нашли доказательства, что фактически квартиры принадлежали Захарченко — платежки за коммунальные услуги оплачивал именно он.

Отдельно прокурор обвинял мать и сестру Захарченко в сокрытии денежных средств:

— Незаконно нажитое Захарченко и его семья хранили в квартирах на Ломоносовском проспекте и на Мичуринском проспекте... Часы «Ролекс», украшения, 19 миллионов рублей, 600 тысяч евро, — молодой прокурор говорил все это, уже глядя не на судью, а в зал на журналистов. — Его сестра и мать обеспечивали сохранность этого имущества, а также его передвижение.

Представитель матери Захарченко Валентины Николаевны отмечал, что объекты недвижимости (на общую сумму в 104 миллиона рублей) та смогла приобрести благодаря договорам займа, доходам от «ведения подсобного сельского хозяйства» в Ростовской области и некоему наследству, полученному ею в 1990 годы.

Однако соответствующие документы о вступлении в наследство клиентка защитнику не показывала.

— Мне даже страшно, но я спрошу — в какой же сумме было выдано наследство, что можно было купить... раз, два... Семь объектов недвижимости? — спросила судья.

— Более одного миллиона долларов на тот момент (1990-е гг. — Ред.), — ответил адвокат.

— А чем занимаются в подсобном хозяйстве? — перешла к другому озвученному источнику дохода судья.

— Выращивают овощи, фрукты... — не был подробен защитник.

— А как-то документально подтверждено это подсобное хозяйство? — не отставала Кузнецова.

— Законодательно не требуется...

— Я требую, — четко проговорила судья. — Ну, я не знаю, может, договор от продажи теленка какой есть?

— Нету.

Терпение прокурора Бочкарева лопнуло:

— Это каким же подсобным хозяйством нужно обладать?! — спросил он защитника матери Захарченко. — А супруг, трудившийся рядом с ней на огороде, купил шесть объектов недвижимости в Москве. И не только на Мичуринском проспекте. Есть на Пречистенской набережной. Я в своей практике таких тружеников сельского хозяйства еще не встречал.

До 2005 года, т.е. до перевода Захарченко на службу из Ростова в Москву, у семьи Захарченко, как выразился прокурор, «несметных богатств» не было.

Оформлял все эти богатства на родных и близких Захарченко с целью «благополучного существования на земле российской».

При этом, по информации истцов, члены семьи на непредвиденные случаи передавали друг другу права наследства на имущество, которое на них оформлял Захарченко.

Адвокат Захарченко-младшего спрашивал у прокуроров, какими доказательствами подтверждено, что мать его несовершеннолетней дочери Семонина в официальном браке получила имеющееся у нее имущество. Оказалось, что формально в браке они вообще никогда не были.

— Что мы тогда обсуждаем?! — резюмировала судья.

Защита перешла к другой женщине Захарченко — Саратовцевой, тоже соответчицы по делу, с которой он в браке был, но развелся в марте 2015 года. Адвокаты спрашивали, на чем основан довод о том, что Семонина и Саратовцева не могли приобрести имущество на собственные средства.

— Да потому что у их не было таких средств, — отвечал прокурор, подчеркивая, что информация проверялась через налоговую, пенсионный фонд и т.д.

— А в 2013 году в феврале Захарченко вместе с Саратовцевой летал в Нью-Йорк, они вместе пересекали границу... Они вместе по набережным гуляли, вместе в магазины заходили и потратили 320 тысяч долларов! — несколько обиженным тоном рассказывал ставшие известными ему детали представитель Генпрокуратуры.

Публика засмеялась.

Заговорили о соответчице Петрушиной, также бывшей гражданской жене Захарченко до 2010 года. Защита требовала доказательств, что на момент регистрации имущества на Петрушину в 2011 Захарченко состоял с ней в отношениях. Прокурор отмечал, что Захарченко передал той деньги до расставания.

— Это подтверждается материалами дела, показаниями той же Петрушиной, — сказал прокурор. — Все соответчики до момента знакомства с Захарченко не обладали таким имуществом. И точно также после расставания с Захарченко они уже не могли обеспечивать себя, как раньше. Даже «Порше-кайен» не могли содержать...

Защита ответчика и соответчиков естественно просила иск Генпрокуратуры полностью отклонить, по-прежнему называя намерение ведомства отобрать собственность «антиконституционным», «беспрецедентным по жестокости шагом» и «правовым беспределом», поскольку суд над Захарченко еще продолжается и виновным его пока не признали. Адвокаты также подчеркивали, что прокуратура нарушает закон, требуя конфискации собственности у людей, связанных с Захарченко.

— Закон не содержит ограничения, каким количеством имущества можно обладать. Вы сами понимаете, — обратился адвокат матери Захарченко к прокурорам, — что бывает и больше имущества у людей!

Как ожидается, свое решение по иску Генпрокуратуры судья вынесет на следующем заседании.