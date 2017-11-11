25 ноября открывается пятый Общероссийский гражданский форум, одним из организаторов которого является Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. На сайте форума уже появилась программа мероприятий. Главная тема – «Будущее России: федерация, регионы, города».

В рамках форума пройдет около 50 мероприятий, в которых примут участие более 1500 человек – это активисты, представители НКО, власти, учреждения социальной сферы, бизнеса и эксперты со всей страны.

Открывать форум будет дискуссия о будущем России, в которой поучаствуют председатель КГИ Алексей Кудрин, режиссер Константин Богомолов, старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант и социолог Левада-центра Денис Волков. Модерировать дискуссию будет журналист Александр Архангельский.

Работу Форума продолжит серия дискуссий из цикла «Образ будущего» на такие темы, как:

«Стратегии и реальность: почему всегда наступает другое будущее?». В секции выступят: Олег Фомичев (Министерство экономического развития РФ), Андрей Клепач (Внешэкономбанк), Александр Аузан (МГУ), Андрей Галиев (ЦСР), Константин Фокин (Национальная ассоциация бизнес-ангелов), Дмитрий Потапенко (Management Development Group Inc.). Модератор – Андрей Шаронов (Московская школа управления СКОЛКОВО). «Открытое правительство будущего». В числе участников сессии – Михаил Абызов (Открытое правительство), Александр Брагин (АЦ «Форум»), Нюта Федермессер (БФ «Вера»), Валерий Федоров (ВЦИОМ), Светлана Маковецкая (центр «ГРАНИ»), Владимир Вагин (НИФИ, КГИ) и др. Модератор – журналист Андрей Колесников. «Информационное пространство будущего: хаос или матрица». Среди спикеров – режиссер Максим Диденко, журналист Ксения Чудинова и др. Модератор – Executive Director PwC Светлана Миронюк. «Будущее благотворительности: от импульса к культуре». Участие принимают – Митя Алешковский (фонд «Нужна помощь»), Дмитрий Зимин (фонд «Династия»). Модератор – основатель «Душевный Bazar» Евгений Горькаев. «Как организуются организации будущего». На дискуссии выступят Федор Шеберстов («Учитель для России»), Марк Шмулевич (Acronis), Евгения Шамис (Sherpa S Pro) и др. модератор – партнер Odgers Berndtson, Россия Даниил Рыбак.

Параллельно состоится дискуссия «Неравенство как ресурс развития регионов», на которой эксперты обсудят проблемы федерализма в России и возможности его построения. Модератор секции – политолог Марк Урнов, а среди участников ожидаются Александр Кынев (ВШЭ), Эмиль Паин (институт географии РАН), Наталья Зубаревич (МГУ) и др.

Отдельный блок программы ОГФ – дискуссии о развитии. Так, одна из них посвящена теме «Политическая стратегия гражданского общества». Об оптимальной модели поведения – держаться подальше от политики, влиять на систему власти изнутри или непосредственно менять систему и участвовать в выборах – будут спорить политологи Глеб Павловский и Екатерина Шульман, политик Илья Яшин и предприниматель Дмитрий Потапенко. Модератор сессии – председатель АКОС Сергей Зверев.

Директор центра ГРАНИ Светлана Маковецкая проведет дискуссию «Коммуникация власть-общество: технологии вместо симулякров». Об эффективных механизмах коммуникации между властью и обществом будут говорить Михаил Абызов, Алексей Кудрин, председатель СПЧ Михаил Федотов, член КГИ Иван Бегтин, общественный деятель Алексей Меняйло.

Вопросы школьного образования будут обсуждать на дискуссии «Как сделать школу источником общественного развития». Школа будущего — это школа, где учеба станет собственным делом ребенка, школа, которая предоставит не только знания, но и навыки, школа, где нет ни парт, ни досок, ни уроков. Это институт персонализированного обучения. Задача встречи — погрузить аудиторию в проблематику современной школы и обсудить, как выйти на новый уровень её развития уже сегодня. Модератор дискуссии – Ольга Фогельсон – со-руководитель Программы «Учитель для России». А среди участников – учителя и директора школ из разных регионов России.

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин проведет мастер-класс «Как получить президентский грант?».

Движение «ГОЛОС» проведет дискуссию «Создание сети общественного контроля за выборами». Голосование на предстоящих выборах будет проходить на 96 тысячах избирательных участков, и ни одному объединению наблюдателей сегодня не по плечу самостоятельно организовать контроль на каждом из них. Итогом дискуссии станет предложения по программе общественного наблюдения за грядущими выборами.

Состоится дискуссия «Прозрачность – развитие или угроза?». Разговор о необходимости развития культуры информационной открытости как некоммерческих организаций, так и грантодающих структур, об определении более четких ориентиров и стандартов следования принципам прозрачности и открытости ведется не первый год. С одной стороны, назрела необходимость в формализации стандартов открытости и включении их в повседневную практику саморегулирования сектора. С другой стороны, по мнению многих экспертов, формализация и стандартизация информационной открытости некоммерческого сектора может стать «прокрустовым ложем». Среди участников дискуссии ожидаются Илья Чукалин, Мария Черток (фонд КАФ), Елена Тополева-Солдунова (АНО «АСИ»), Елена Альшанская (БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»), Дмитрий Поликанов (БФ «Со-единение»), а также представители большинства грантодающих организаций, в том числе ПАО «Газпром нефть», РУСАЛ, УК «Металлоинвест», ОМК, «Сахалин Энерджи», СИБУР и другие.

На круглом столе «Регулирование за гранью фола: как российские законы уничтожают интернет-отрасль и цифровые права граждан и что с этим делать» речь пойдет о защите прав человека и гражданина в Интернете, в том числе специалисты рассмотрят международный опыт регулирования в области сбора и хранения данных пользователей сети. Модерирует дискуссию руководитель «РосКомСвободы» Артем Козлюк, а в числе участников – интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, руководитель Центра цифровых прав Саркис Дарбинян и директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. А на мастер-классе «Возможности для участия в «Управлении интернетом (Internet Governance)» эксперты расскажут о формах и способах участия НКО и активистов в процессах «управления Интернетом», объединения усилий, использования опыта гражданского общества других стран.

В рамках Форума состоится специальное заседание СПЧ на тему «Учет органами власти мнения населения при принятии градостроительных решений». В нем примут участие Михаил Федотов, Андрей Бабушкин («Комитет за гражданские права») и другие.

На ОГФ-2017 также обсудят возможности развития территорий: на дискуссии «Технологии и практики по развитию городских и сельских сообществ» эксперты обсудят, как добиться эффективного тиражирования успешных социальных технологий и сделать власть и бизнес партнером в этих процессах. Модераторы – эксперт КГИ, член ОП Андрей Максимов и руководитель программ «Форума Доноров» Эльвира Алейниченко. А задача круглого стола «Городская среда: власть, эксперты, горожане» - определить механизмы, обеспечивающие реальное и эффективное участие граждан в проектах формирования комфортной городской среды. Модератор – эксперт КГИ Дмитрий Соснин.

Еще один блок программы Форума касается судебной системы. Эксперты обсудят «В чьих руках правосудие и как вернуть его гражданам?». Для тех, кто хочет заниматься общественным контролем в сфере судопроизводства будет проведен мастер-класс «Наблюдение за судами: как проводить и как применять?». Кроме того, на Форуме обсудят и актуальные проблемы развития адвокатуры. На мероприятиях этой тематики выступят: судья Конституционного суда РФ в отставке Тамара Морщакова, юрист Кирилл Титаев, адвокаты Вадим Клювгант и Андрей Рагулин, член СПЧ Леонид Никитинский, судья в отставке Сергей Пашин и другие.

Линейка мероприятий посвящена медиапространству: дискуссия «Миссия СМИ: воспитание или обслуживание» будет посвящена вопросу, обязана ли пресса рассказывать о социально значимой информации даже в ущерб рейтингам и просмотрам. В чем глобальная миссия СМИ: в обслуживании потребителей информации, продаже им того продукта, который им интересен, или это еще и формирование спроса на новые, ранее непопулярные темы и пропаганда ценностей? Кроме того, на Форуме пройдут дискуссии на темы «Региональные медиа. Честная конкуренция государственных и частных СМИ как условие объективной журналистики будущего» (модератор – Юрий Пургин, президент АНРИ) и «Новые медиа: нужна ли аудитории качественная журналистика и как на ней зарабатывать» (модератор – Дмитрий Казьмин, директор Фонда «Медиастандарт»).

Впервые на ОГФ будут обсуждать проблемы защиты животных, в том числе пройдет дискуссия «Что делать с безнадзорными животными» и круглый стол «Противодействие жестокому обращению с животными».

Кроме того, на Форуме состоятся дискуссии и мастер-классы по проблемам экологии, развития медиации, работе с открытыми и большими данными и многое другое.

Форум завершится панельной дискуссией «Как договориться о желаемом будущем», которую будет модерировать декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

Кроме того, в числе гостей Форума ожидаются губернатор Пермского края Максим Решетников, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, советник Президента России Александра Левицкая, председатель ЦИК Элла Панфилова, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров и член Совета директоров Яндекс Александр Волошин.