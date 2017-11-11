Отзеркалим как умеем

После требования Минюста США к RT зарегистрироваться в качестве «иностранного агента», в Кремле решили принять экстренные ответные меры. При этом «зеркальный ответ», который предложила Госдума, выглядит неравноценно: речь может идти о фактическом запрете на работу американских СМИ на территории России. «Новая» суммировала ход дискуссии о новых «иностранных агентах» и взяла комментарий о том, как американским журналистам работается в нашей стране сегодня, у Эндрю Крамера — корреспондента The New York Times в Москве.

В пятницу, 10 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин собрал на совещание руководителей четырех думских фракций и профильных комитетов, чтобы обсудить, как можно «защитить наше информационное пространство от вмешательства и давления». Решение оказалось не оригинальным — парламентарии договорились внести американские СМИ, работающие в России, в реестр «иностранных агентов», для чего потребуется добавить поправки в действующее законодательство.

Недолго думая, председатель Совфеда по информационной политике Алексей Пушков даже назвал первые СМИ, которые попадут под раздачу. «Есть три-четыре кандидата, я думаю, на введение ограничительных мер, в том числе ограничение доступа к ним в пакетах операторов кабельного телевидения, — это CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода», — сказал Пушков.

Однако законодателям этого оказалось мало. Депутат Петр Толстой уже дал понять, что нововведения коснутся не только американских СМИ, так как «закон должен носить общий характер». Теоретически от новой инициативы могут пострадать «Русская служба Би-би-си», Meduza, Deutsche Welle и другие медиа, вещающие на Россию.

Депутаты пока не определились, будет ли подготовлен самостоятельный законопроект или только поправки к существующему закону об «иностранных агентах», который до настоящего времени касался только некоммерческих организаций с зарубежным финансированием. Уже во вторник законодатели внесут свои предложения, а окончательное решение должно быть принято в пятницу, 17 ноября.

«У нас на следующей неделе три пленарных заседания, вполне вероятно, что мы успеем принять закон в трех чтениях уже до конца недели», — отметил Вячеслав Володин.

Спешка объясняется тем, что срок регистрации RT как иноагента в США истекает 13 ноября. При этом уже сейчас ясно, что так называемые «зеркальные меры» российской стороны едва ли будут равнозначными американским. По закону США, лицо, ставшее «иностранным агентом, должно заполнить подробную регистрационную форму Минюста, а затем в течение 48 часов после начала пропагандистской акций предоставлять две ее копии министру. Еще одно требование: пометка на информационных материалах о том, что они распространяются иностранным юрлицом. Пометка, впрочем, может быть любого размера, и вряд ли она существенно повлияет на работу RT. Что касается российского закона об «иностранных агентах», его последствия для зарубежных СМИ могут оказаться гораздо серьезнее.

Иностранные средства массовой информации могут обязать предоставлять в Минюст отчет о своей деятельности раз в квартал, а также ежегодное аудиторское заключение, как это сейчас происходит у НКО. Указывать на своих материалах «иностранный агент» тоже придется.

«Какие действия в этой ситуации можно предпринять — станет понятнее, когда появится закон», — говорит директор Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый, отмечая, что условия их работы и RT изначально неравны — «они в США есть в кабельных сетях, никто не препятствует их журналистской деятельности, не избивает их журналистов». При этом, подчеркивает Шарый, «Радио Свобода» работает и продолжит работать, не нарушая законодательство России.

В Госдуме, судя по результатам прошедших обсуждений, настроены решительно, и список требований к зарубежным СМИ может даже расшириться в сравнении с теми, что даже предъявляют НКО. К тому же депутаты предложили включить в закон об иноагентах соцсети. Речь о том, что даже аккаунты американских изданий в соцсетях придется помечать клеймом «иностранного агента». Как пояснил Толстой, CNN можно смотреть не только по телевизору, но и через соцсети, и в этом смысле ограничения коснутся «контента, а не канала распространения».

В случае отказа иностранных СМИ исполнять требования нового закона, Роскомнадзор, вероятно, будет иметь полномочия их заблокировать.

Эндрю Крамер, New York Times: «Люди ожидают того, что журналист должен выбрать сторону»

— Изменились ли условия работы иностранного корреспондента в России за то время, что вы здесь находитесь?

— Да, изменения, конечно, есть. Как корреспондент NYT я в России с 2006 года. Когда я занимался историями с ужесточением контроля над природными ресурсами, национализацией активов. И в это время достаточно легко было получить доступ к спикерам госкомпаний, они заинтересованы были в том, чтоб о них писали. «Роснефть» приглашала журналистов на беседы с руководством и организовывала пресс-туры. Было легче получить доступ к официальным лицам. Потом случился кризис, но и тогда не было так тяжело, как сейчас.

Мой коллега недавно решил поехать в Ивангород, который находится на границе с Эстонией, и для этого ему понадобилось разрешение на посещение приграничной зоны. Это заняло у него до трех месяцев. Я сам почти год назад хотел посетить Ямал, где открылся нефтяной порт, но до сих пор не получил разрешения, хотя это и не политическая тема. Хотя подобные ограничения не всех сфер касаются — Россия большая, и есть много интересных тем, которые пока остаются открытыми для нас.

После кризиса был период президентства Медведева, и коллеги написали большой репортаж о проблемах с юриспруденцией в России. Они за этот текст выиграли приз в США. Тема была достаточно острая, и несмотря на это, они даже получили поздравления от пресс-службы Кремля. Сильные изменения в работе начались после начала украинского конфликта.

— С чем они были связаны?

— Мы освещаем позиции обеих сторон конфликта, и это, конечно, беспокоит людей. Когда беседуешь с солдатом на фронте, сначала с тобой нормально общаются, а потом вдруг возникает вопрос о том, что я освещаю события с другой стороны. Появляются подозрения и вопрос: «Как ты можешь беседовать и с нами, и с ними?» Такой подход ощущается сейчас не только на фронте, но и во всем обществе. Люди ожидают того, что журналист должен выбрать сторону.

— Как люди реагируют на то, что американский журналист обращается к ним за комментариями? Отличается ли отношение к вам со стороны госорганов и обычных граждан?

— В целом нормально реагируют. Если просто на улице подходишь к людям, то и в Америке могут послать, думая, что ты религиозный фанатик или хочешь что-то продать. Здесь то же самое. По большому счету люди охотно идут на контакт. Но проблема в том, что на нас начали смотреть, как на тех, кто не стопроцентно на их стороне. Такой подход ощущается и на официальном уровне. Госканалы сейчас активно продвигают идею, что мы все не журналисты, а солдаты в информационной войне, и нужно защищаться, а не пытаться объективно описывать ситуацию. Из-за этого граждане тоже начали смотреть на иностранных журналистов как на людей, которые не поддерживают Россию. Похожая ситуация и на Украине. Когда я там объясняю, что живу в Москве, к этому относятся с недопониманием.

— Трудно ли иностранному корреспонденту получить визу для работы в России?

— Есть достаточно сложный бюрократический процесс, но у журналистов New York Times c этим не было проблем. Опоздания случались, но по большому счету все в порядке. В МИДе благосклонны к традиционным медиа, вроде газет, а вот новым интернет-изданиям они иногда не дают визы. Фрилансеры тоже получают визы с большим трудом, и в этом заключаются изменения последних лет четырех-пяти.

— В связи с решением Госдумы принять ответные меры за регистрацию RT как «иностранного агента в США», какие трудности могут возникнуть у американских журналистов при работе в России?

— Проблемы могут быть, но какого рода, пока не знаю. Насколько сейчас известно, это коснется только государственных СМИ, как «Голос Америки», «Радио Свобода». Но как знать? Может, и всех.