Месси — полная чаша

И Ленин такой молодой, и снова футбол впереди. Народ по плац-пространству обновленных «Лужников» шел, конечно, не к Владимиру Ильичу, а мимо знаменитого памятника, прямиком к Месси и компании. Болельщики числом почти 80 тысяч тестировали реконструированный главный стадион страны, сборная Аргентины тестировала сборную России. Репетиция завершилась поражением хозяев, тест «на выход» организаторы провалили — народ после окончания мариновали на трибунах как в старые добрые времена.

Московский сбор подопечных Хорхе Сампаоли продолжался почти неделю. Гостиница «Украина» как место проживания превратилась в режимный объект, Лионель Месси на публике почти не появлялся, иначе бы его разорвали поклонники, футбольное сообщество гадало, сможет ли Станислав Черчесов что-либо противопоставить вице-чемпионам мира, и надеялось, что снег в день матча еще не пойдет.

В середине недели в «Лужниках» еще можно было насладиться поздней золотой осенью, и попытаться понять, как же преобразилось привычное лужниковское пространство за четыре года (я попытался, и не очень понял). К субботе в Москве снова воцарилось унылое сумрачное предзимье, с которым резко контрастировала сияющая чаша главной арены. Торжественно обставленный праздник открытия должно было украсить и футбольное действо с участием одной из лучших сборных мира. «Король Лео», Агуэро, Ди Мария и другие гарантировали аудитории восхищение, но публика, конечно, ждала большего. Хотя бы достойной игры со стороны хозяев.

Был риск не дождаться — после первых невнятных минут гости прибрали мяч к своим ногам, футболисты в красно-белой ретро-форме растворились на поле, а трое нападающих вовсе исчезли как класс. Аргентина играла, пожалуй, ничуть не лучше, чем на финише тяжелейшей квалификационной кампании в Южной Америке, но это «не лучше» выглядело для россиян как откровение. Быть с мячом «на ты» и «на вы» — две большие разницы, равно как попытки зацепиться за мяч или играть в свое удовольствие. Пару раз Игорь Акинфеев, надо отдать голкиперу должное, вытащил мяч из углов после ударов Ди Марии и Агуэро. Гостям предоставили слишком много воли, волшебник Месси хорош был и в роли распасовщика, и вообще усилий футболистов в полосатой форме хватало, чтобы полностью контролировать процесс.

Надо было и самим хоть чем-то удивить. Черчесов во втором тайме начал, наконец, укреплять центр, гости чуть ослабили хватку, и минут двадцать на поле шла почти обоюдоострая игра. «Почти» — потому что оставалось ощущение, что Аргентина действует пусть не совсем вполноги, но близко к этому. В ворота Ромеро мог влететь какой-нибудь шальной мяч, но влетел он в противоположные ворота уже под занавес матча, когда оказавшийся в убойной позиции Серхио Агуэро и пробил в упор, и добил. До этого судья на линии не зафиксировал полуметровый офсайд, но, как честно заметил главный тренер сборной России, на гол «альбаселесте» наиграла.

С учетом того, что Сампаоли мог выставить оптимальный состав, а Черчесов — нет, все закончилось не так уж плохо. Другое дело, что когда самым грамотным из полевых игроков сборной России выглядит натурализованный защитник Константин Рауш из безнадежного аутсайдера бундеслиги «Кельна», то увидеть эту сборную летом хотя бы на дальних подступах к медалям домашнего чемпионата мира представляется почти невозможным.

А вот Аргентине, пожалуй, до «Лужников» еще раз добраться по силам. А если не до главного стадиона, который так понравился самому Лионелю Месси, то хотя бы до питерской арены на Крестовском, где состоится матч за третье место. Там, кстати, во вторник россияне сыграют с еще одной сборной из разряда топовых — Испанией. А весной в гости обещают пожаловать бразильцы. Так что если в чем мы уже выиграли, так это в списочном составе соперников на оставшиеся контрольные матчи.

Аргентинцы задержатся в России еще на несколько дней — товарищеский матч с Нигерией они проведут в Краснодаре. Ну, хоть еще кого-то кроме Дениса Глушакова, заполучившего в перерыве футболку Месси, порадуют.