Что там у американцев

Умер сатирик Михаил Задорнов, один из героев советского еще телевидения (когда это телевидение имело по-настоящему монопольное влияние на сограждан), знаковая персона всего постсоветского транзита. Задорнов прошел в своей творческой эволюции тот же путь, что и большое российское общество после 1991 года. Сначала это был шок от заграницы, от столкновения с западным изобилием, настоящей, импортной жизнью. Потом болезненные поиски собственной идентичности, инаковости. Объяснение специфики российского быта было дано Задорновым и россиянами через Другого — «тупых американцев». Монологи Задорнова на тему Америки, которой стоило бы у нас поучиться и мудрости, и смекалке, — стали по-настоящему народными, вошли в ткань российской повседневности. Убедительнее всего об этой судьбе сатирика сейчас написал Юрий Сапрыкин на своем канале в Telegram.

Выбранный однажды путь в конечном счете привел Задорнова к конспирологическим теориям о первородстве всего русского, доказательстве древнейшего статуса нашего языка и культуры в мире, «фоменковщине» («этруски — это русские»).

Постсоветское общество и власть проделали за четверть века примерно тот же путь, продемонстрировав в 2014—2017 годах готовность вести политику хотя и неразумную, но зато — предположительно — великую. Не так важно, что мы постоянно «бомбим Воронеж», гораздо важнее, что это наверняка ужасно досаждает Америке. Так — и в карьере Задорнова, и в российской жизни — замыкается круг. Утвердить наше величие мы по-настоящему можем лишь через Другого, который обратит на нас внимание. Для сравнения: у ключевого американского сатирика Луи Си Кея, к слову, ставшего на прошлой неделе очередным фигурантом голливудских скандалов о харассменте, шутки о русских еще придется поискать.

После смерти Задорнова многие вспоминают его попытки иронизировать о сбитом над Донбассом «Боинге» и отказываются говорить о покойном — по принципу «хорошо или ничего». Но цинизм Задорнова образца 2014 года — это тоже часть нашей общей истории. Уже в новейшее время вместе с российским обществом он стал видеоблогером и сатириком эпохи гибридной войны.

Смерть Задорнова — одного из главных певцов российского спикера антиамериканизма (куда там Дугину!) — совпала с глубочайшим кризисом в отношениях между двумя странами. Закрыты диппредставительства, затруднена выдача виз, российская сторона обсуждает запрет деятельности американских СМИ, обсуждаются новые санкции и даже разрыв дипломатических отношений. Ключевым фактором в этом кризисе, как ни странно, становится победа Дональда Трампа в президентских выборах год назад. Подозрения американцев в том, что кампания Трампа проводилась, в том числе, в интересах Москвы, смешали карты в наших традиционных колодах — американофобии и американоцентризме. Теперь мы, пожалуй, больше чем когда-либо за последние десятилетия ненавидим Запад и одновременно пытаемся заслужить его расположение.

Запланированная «полноценная» встреча Путина и Трампа в ходе саммита АТЭС во Вьетнаме не состоялась — для американского президента внутриполитические риски, связанные с таким общением, оказались слишком велики. Российская пресса изыскивала малейшие следы взаимной симпатии двух лидеров. Они все-таки увиделись — в ходе групповой фотосъемки в национальных вьетнамских рубашках. Московские информационные агентства подчеркивают, что рукопожатие было крепкими, а Трамп даже «дружески прикоснулся к плечу российского президента». Нет в России политической информации важнее этой. И все наше нынешнее радикальное антизападничество, кажется, всего лишь послесловие к постимперской травме и монологу Михаила Задорнова.