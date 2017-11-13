Где, кого, за что

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Верховный суд вновь не стал исполнять постановление Страсбурга по делу бывшего сотрудника ЮКОСа

Суд: Верховный суд России

Верховный суд России Осужденный: Алексей Пичугин

Алексей Пичугин Статьи: 105 и 30 УК («Убийство и покушение на убийство»)

105 и 30 УК («Убийство и покушение на убийство») Стадия: пересмотр приговора в связи с решением Европейского суда по правам человека

пересмотр приговора в связи с решением Европейского суда по правам человека Решение: приговор оставлен в силе, постановление ЕСПЧ не исполнено

Президиум ВС 8 ноября подтвердил приговор бывшему сотруднику отдела безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину, которого в 2007 году признали виновным в организации нескольких убийств и приговорили к пожизненному лишению свободы. Заседание прошло быстро и формально. Ни один пункт постановления Европейского суда (оно и послужило поводом для заседания) исполнен не был.

Свое решение по делу Пичугина ЕСПЧ вынес 6 июня 2017 года. Оно касалось второго уголовного дела, в рамках которого он, в частности, обвинялся в организации убийства мэра города Нефтеюганска Петухова. ЕСПЧ установил, что в ходе разбирательства Московский городской суд нарушил в двух аспектах право бывшего сотрудника ЮКОСа на справедливое правосудие. Во-первых, не был соблюден принцип презумпции невиновности: Владимир Колесников — на тот момент заместитель Генерального прокурора РФ — и Юрий Буртовой — руководитель следственной группы по делу Пичугина, заявили на телеканалах ОРТ и НТВ о виновности Алексея Пичугина еще до начала судебного разбирательства. Из-за этого Пичугин был вынужден отказаться от суда присяжных.

Во-вторых, Мосгорсуд отказался учесть мнение специалиста-почерковеда Володиной об авторстве рукописной записки, которое могло бы свидетельствовать о невиновности подсудимого.

Согласно УПК РФ, установленное Страсбургом нарушение положений Европейской конвенции служит основанием для возобновления производства по этому делу ввиду новых обстоятельств. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, соблюдая процедуру, внес соответствующее представление в президиум, который ожидаемо согласился с Генеральной прокуратурой — ничего пересматривать не надо. Заместитель Генпрокурора Леонид Коржинек на заседании сказал, что Пичугину и его защите «были созданы все условия состязательности», «равенства сторон» и «соблюдения прав».

— Мосгорсуд рассматривал дело с соблюдением законодательства… Выводы суда мотивированы, — говорил Коржинек. — Объективность и беспристрастность судей не могут быть поставлены под сомнение тем, что должностные лица сообщили на телевидении о завершении следствия.

В итоге заместитель Генпрокурора попросил возобновить производство по делу лишь для того, чтобы сразу же вслед за этим оставить приговор в силе. То есть формально постановление ЕСПЧ как бы будет исполнено: дело «пересмотрено», но приговор опять-таки оставлен в силе.

Защита Пичугина в свою очередь просила прекратить уголовное дело. «Европейский суд как раз-таки установил нарушение статьи 6 Конвенции в части несоблюдения принципа презумпции невиновности и равенства сторон, — отмечала адвокат Ксения Костромина. — Целесообразным было бы дело отменить и прекратить, а моего подзащитного освободить». По словам адвоката, проводить заново судебный процесс бессмысленно: с момента инкриминируемых Пичугину событий прошло 15–20 лет, свидетели либо уже не смогут вспомнить, либо их вообще не удастся найти.

Костромина напомнила, что 23 октября 2012 года ЕСПЧ вынес постановление по первому делу Пичугина, которое рассматривалось в закрытом режиме. Страсбург и тогда признал нарушение 6-й статьи Конвенции и рекомендовал российским властям отправить дело на новое рассмотрение. Однако Верховный суд решение ЕСПЧ исполнять не стал.

«В связи с чем мы вынуждены были обратиться в Комитет министров совета Европы (орган, контролирующий исполнение решений ЕСПЧ. — Ред.). Комитет министров в курсе неисполнения и взял это под свой контроль. Не хотелось бы, чтобы со вторым постановлением Страсбурга произошла та же ситуация», — заключила Костромина.

Однако судьи ВС, уйдя на 20-минутное совещание, вышли с коротким решением: возобновить дело, чтобы оставить приговор в силе. Сам осужденный в заседании не участвовал ни лично, ни по видеосвязи.

Напомним, Алексей Пичугин, отбывающий наказание уже 14 лет, своей вины не признает. «Мемориал» признал его политическим заключенным. Пичугин дважды подавал прошения о помиловании без признания вины, однако все они были отклонены. Последний раз он просил главу государства о помиловании в мае 2017 года. Однако комиссия по помилованию Оренбургской области, через которую шло прошение, ему отказала. В итоге последнее слово все равно осталось за президентом. Однако до настоящего времени от него никакого ответа не последовало.

Вера Челищева

Где, кого, за что

Дело Серебренникова

Басманный суд Москвы арестовал счета, автомобиль и квартиру художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Как сообщила журналистам пресс-секретарь суда Юнона Царева, речь идет о денежных средствах «в сумме более 360 тыс. руб.; более 60 тыс. евро и в размере более 4 тыс. долл.». Она добавила также, что наложен арест на имущество бывшего генерального директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина.

Дело Гитлера

Симоновский суд Москвы отклонил иск о защите деловой репутации и о взыскании репутационного вреда Международного правозащитного центра «Мемориал» к телекомпании «РЕН ТВ». «Мемориал» требовал 200 тысяч за распространение сведений о том, что организация будто бы рассказывает детям о том, что Гитлер нес в СССР европейские ценности.

Из решения судьи Хызыра Муссакаева следовало: «Суд приходит к выводу о том, что распространенные в отношении истца сведения не содержат утверждения о нарушении им действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном и неэтичном поведении. Следовательно, отсутствует порочащий характер этих сведений».

То есть Симоновский суд не обнаружил во фразах о том, что Гитлер нес в СССР европейские ценности, порочащий характер. Суд признал, что эти фразы не сообщают о совершении «Мемориалом» аморального или противоправного поступка. Непонятно только, как такое мнение суда согласуется со ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), — прокомментировала решение суда адвокат «Мемориала» Марина Агальцова. «Мы будем обжаловать это решение вплоть до Верховного суда, если понадобится», — заключила юрист «Мемориала».

Дело «Артподготовки»

В отношении лидера движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в России) Вячеслава Мальцева возбуждено уголовное дело по ст. 205.4 УК («Организация террористического сообщества»). Уголовные дела возбуждены и против пятерых соратников Мальцева — Александра Свищева, Юрия Корного, Андрея Кептю, Андрея Толкачева и Надежды Петровой. Их подозревают в участии в террористическом сообществе.

По данным ФСБ, Мальцев поручил Петровой и Свищеву планировать теракты, а остальным подозреваемым исполнять их. Якобы 11 октября Толкачев передал Корному и Кепте бензин, которым они собирались поджечь декорации на Манежной площади Москвы. А Свищев по указанию Петровой должен был 5 ноября с помощью альпинистского оборудования и электрических пил вывести из строя опоры ЛЭП в Московской области.

Напомним, что в воскресенье, 5 ноября, прошли акции сторонников националиста Вячеслава Мальцева, находящегося в розыске. По всей России задержали 448 человек. В Москве, по заявлению полиции, задержали 302 человека.

Дело Полонского

8 ноября Мосгорсуд оставил в силе приговор, вынесенный 12 июля Пресненским судом Москвы в отношении основателя компании Mirax Group Сергея Полонского. Напомним, Полонский и еще два фигуранта были признаны виновными в хищении 2,5 млрд руб. дольщиков жилищных комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Вынеся обвинительный приговор, суд переквалифицировал мошенническое преступление в мошенничество в сфере предпринимательства и освободил всех фигурантов от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

Прокуратура опротестовала приговор.

Аргументы гособвинения Мосгорсуд не убедили. Сразу после оглашения решения Сергей Полонский заявил прессе о своем намерении баллотироваться на должность президента России.

Ирек Муртазин,

Вера Челищева, «Новая»,

ОВД-Инфо

(Благодарим «Медиазону» за помощь в подготовке материалов)