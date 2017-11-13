Вся власть мундепам

Не будь причудливой схемы назначения новых глав регионов, кандидата в президенты России Ксению Собчак можно было бы назвать последней отрыжкой советской номенклатуры.

Главное правило российской политики: нельзя выдвигаться без согласования, нельзя проявлять собственные политические амбиции. Власть у нас — это привилегия, а не служение обществу, а привилегию можно получить только за заслуги. Кандидат на доступ к ресурсам должен сначала доказать свою лояльность. Самовыдвижение или проявление самостоятельных политических амбиций считается неприличной самодеятельностью. Человек, решивший заняться политикой самостоятельно — городской сумасшедший, выскочка, амбициозный самодур.

Выдвижение кандидатов в постсоветской России до определенного момента происходило в строгом соответствии с принципами большевиков, изложенными в статье Ленина от 1904 года «Письмо товарищу о наших организационных задачах». Главное слово в этом тексте — преемственность. Важно не пустить чужих, нелояльных, инакомыслящих, нужно вырастить преемников, которые продолжат линию партии. «Лучшие революционеры» отправляются на места и составляют комитеты для распространения агитации, все делается в условиях конспирации, публичных сборищ следует избегать из-за возможности проникновения туда провокаторов, а дискуссий «вовсе не надо» — они громоздки и мешают делу.

Когда раздаются заявления: «когда мы придем к власти, мы простим этих и будем сотрудничать с теми», «когда мы придем, мы всем припомним», «кто не с нами, тот агент Кремля», «вы нигде больше не найдете ресурсов на избирательную кампанию, поэтому присягните нам и только нам», «вы сперва докажите верность партии, а потом мы рассмотрим вашу кандидатуру», то прислушайтесь, внемлите! Это незахороненный прах Ленина говорит устами беглого либерального олигарха, лохматого хипстера, лидера системных демократов или борца с коррупцией.

Подразумевается, что некие «мы» обладают мистическим правом решать, кто будет рукоположен, а кому будет высочайше отказано. Люди, попадающие в российскую политику, непременно должны соответствовать представлениям начальствующих лиц об идеальном преемнике. В советское время это был выходец из низов, желательно — из отдаленного региона, русский мужчина благообразной наружности с базовой рабочей специальностью. Сейчас наблюдается большее разнообразие типажей. Кириенко, допустим, полагает, что губернатором области должен быть брюнет в очках и с аккуратным пробором. Очень желательна ямочка на подбородке.

И действующая власть, и ее активные оппоненты и критики — прямые наследники большевиков. В России нет и пока не может быть федеральной политической структуры, которая была бы построена на других организационных принципах. «Единая Россия» и ее сателлиты, а также все действующие на данный момент зарегистрированные партии — прямые наследники КПСС. Вся нынешняя номенклатура буквально рукоположена большевиками-ленинцами. Страх перед демократическими процедурами — в крови у нынешней элиты, и он парализует любое развитие.

Номенклатура живет по принципу: самый хороший преемник себе — я сам. «Если не мы, то кто?», — спрашивает нас окопавшаяся в Кремле и окрестностях советская номенклатура. «Если не мы, то клоуны», — отвечает она сама.

Тем временем номенклатура незаметно пошатнулась. 10 сентября в результате муниципальных выборов в Москве в публичном пространстве появилось несколько сотен независимых локальных политиков. Массу людей, которые стали депутатами и главами районов по результатам осенних выборов, объединяет одно важное качество — их решение баллотироваться и их победа в конечном счете не является результатом согласования и одобрения со стороны старых политических групп. Более того — в политику пришло поколение, никак не связанное и ничем не обязанное выходцам из КПСС.

Промозглой осенью 2017 года, спустя сто лет после большевистского переворота, 32 года после начала перестройки и 26 — с момента падения СССР монополия Коммунистической партии Советского Союза понемногу начинает ослабевать. Это политики старой закалки оглядывались по сторонам и спрашивали, где здесь утверждают тексты листовок и кому здесь надо присягать. Большинство же новых кандидатов в муниципальные депутаты даже и не думали согласовывать ни свои кандидатуры, ни свою кампанию ни с управой, ни с мэрией, ни с какой-либо партией.

В ходе муниципальных выборов рушится и экономическая основа номенклатуры — занятная конструкция, когда все деньги «на политику» сдаются в общий черный кремлевский котел и распределяются между партиями согласно представлениям ограниченного круга лиц значимости этих партий. Масштаб муниципальных выборов таков, что для их финансирования достаточно собственных ресурсов либо небольшого фандрайзинга. За ресурсами больше не надо идти ни в Кремль, ни на Ильинку.

На федеральный уровень эта тенденция рано или поздно просочится, но не в этот раз, конечно. В марте нам придется терпеть в бюллетенях клоунов. Ну что ж, пусть поднимают явку. Бойкотировать выборы президента нельзя по одной простой причине — выборы во многих регионах будут совмещены с местными и региональными. Сейчас этот уровень важнее всего, именно здесь происходят изменения, здесь рождается новая политика.

Наталия Шавшукова,

соучредитель Школы местного самоуправления