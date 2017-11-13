Не так страшен фан

Накануне футбольного чемпионата Евро-2012 восемнадцать студенческих общежитий тринадцати вузов Киева, Харькова, Донецка и Львова попали в список особых пожеланий. В общагах меняли электропроводку и сантехнику, закупали новые кровати. Руководство предупредило студентов: сессия будет досрочной, а потом быстро, за два-три дня, надо выехать. Их места займут те неимущие зарубежные болельщики, гости Украины, которым не хватает средств на дешевые отели и хостелы.

В столице спальные места для фанов намеревались предоставить Национальный университет имени Шевченко, Политех, Торгово-экономический университет и Республиканское высшее училище физкультуры. Но бедные, и не только бедные шведские болельщики (матчи с участием команды Швеции проходили в Киеве) жаждали большей свободы. Поэтому разбили небольшой палаточный лагерь на Крещатике, в фан-зоне, а серьезный кемпинг устроили на Трухановом острове — традиционном месте пляжного отдыха киевлян. Палатки-спальники привезли с собой, а душевые и биотуалеты установили городские власти. Милиция «паслась» на острове круглосуточно, в кемпинг пропускали через металлоискатели, на нарушение сухого закона смотрели сквозь пальцы, но попытки подебоширить пресекали на корню.

Киев душевно полюбил шведов, чего нельзя сказать об английских болельщиках, «освобождавшихся» от пива там, где приспичило. Стражи порядка смотрели мрачно, но приказ на умиротворение силой не поступал.

Голландские болельщики находились, преимущественно, в Харькове. Их команда все три матча проиграла, зато фаны были так потрясены гостеприимством горожан и доброжелательностью стражей порядка, что домой не спешили, братались на улицах, и на прощанье заказали 25 сити-лайтов «Спасибо, Харьков!»