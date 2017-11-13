О, спорт, ты — бомж

Для безоблачного проведения мундиаля город, по мысли вице-премьера Виталия Мутко, должна покинуть часть иногородних студентов — чтобы освободить места в общагах для бойцов полиции и Росгвардии, которым предстоит поддерживать порядок на чемпионате.

В Екатеринбурге матчи пройдут 15, 22, 25 и 28 июня, но студентов предполагается выдворять с мая: как следует из ответа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области на запрос депутата областного Заксобрания Александра Ивачева, «период размещения сотрудников органов внутренних дел определен с 14.05. по 28.07.2018». Делается это, сообщает депутату местное Минобразования, «во исполнение перечня поручений заместителя председателя правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 05.05.2017… В соответствии с перечнем поручений.., образовательными организациями на период размещения будут внесены изменения в учебные планы и графики учебного процесса».

Ни один из вузов Екатеринбурга местному правительству не подведомствен: все институты высшей школы уральской столицы — федерального подчинения. Тем не менее старейший вуз Урала, бывший Горный институт, теперь Уральский горный университет, основанный Николаем II, уже взял под козырек. «Мы хотим поспособствовать чемпионату мира, но без ущемления прав студентов, — извиняющимся голосом сообщила «Новой» сотрудница пресс-службы Горного, уточнив при этом, — сейчас идет процесс согласования наших возможностей».

На сторонний взгляд, возможности эти велики: 5 корпусов, в которых проживают 2000 студентов.

— Медицинская академия открыто ответила, что мы будем сокращать учебный семестр и в середине мая заселять людей, — говорит депутат Ивачев, отправлявший запросы в вузы. — Слухи пошли, а информации ноль… Власти с точки зрения общения со студентами плохо себя проявили. Нужно было изначально открыто заявить о сложившейся ситуации, эту тему обсудить с участием профсоюзов, учесть мнение студентов. Есть вопросы по юридической стороне ситуации, потому что у ребят договоры, там указаны сроки. Многие же связаны не только с учебой, но и с работой: кто-то рассчитывал, что он будет здесь жить. Кому-то перечень поручений вице-премьера Мутко сорвал планы летней практики. Уже сейчас Российский студенческий союз получает массу обращений от студентов.

На сайте Уральского федерального университета, основанного в 1920 году и объединившего в себе в 2000-х два знаменитых вуза — УрГУ и Политехнический, написано: «В работе с партнерами университет отстаивает интересы одного единственного лица — это студент Уральского федерального университета».

В ответ на вопрос «Новой» об отношении к данной ситуации пресс-служба УрФУ прислала лаконичный ответ: «Большое количество студентов Уральского федерального университета являются волонтерами оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Они проживают и далее будут проживать в общежитиях УрФУ в дни проведения соревнований. Других официальных документов в УрФУ в связи с запросом на проживание иных категорий участников чемпионата мира по футболу не поступало».