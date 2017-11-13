«Мы поименно вспомним тех, кто поднял руку»

9 ноября Московская Областная Дума рассматривала ходатайство инициативной группы жителей области (в группу вошли представители «Яблока», ПАРНАС, «Открытой России», муниципальные депутаты), предлагающих вынести на областной референдум проект закона о возвращении Подмосковью прямых выборов мэров городов, глав районов и районных депутатов.

Сначала слово было предоставлено председателю Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти Александру Баранову, который сообщил, что Комитет рекомендует отклонить инициативу, т.к. «способы избрания глав муниципальных образований урегулированы федеральным и региональным законодательством. А на референдум можно выносить только те вопросы, которые не урегулированы Конституцией или федеральным законом». Кроме того, господин Баранов сообщил, что к инициативе есть дополнительные претензии, которые можно обозначить как технические.

Уполномоченный инициативной группы (автор этих строк) в ответном выступлении заявил:

«Я от имени инициативной группы хочу сказать, что те технические замечания, которые были высказаны, мы будем устранять, что же касается самого главного, принципиального замечания [...] — мы с этим категорически не согласны, и мы не согласны с этим вместе с комитетом Государственной думы по местному самоуправлению, который в апреле 2017 года по запросу губернатора Иркутской области Сергея Левченко подготовил и предоставил заключение, в котором сказано, что в принципе региональный референдум по данному вопросу возможен. [...]

По закону, вы сейчас должны дать именно юридическую оценку нашей инициативе, а на вопрос о целесообразности ответ должны дать ваши избиратели на самом референдуме.

15 – 19 сентября [...] «Левада-Центр» провел общероссийский опрос об отношении граждан к способам избрания мэров и глав районов. Две трети — 65% опрошенных россиян — за всенародные выборы своих мэров и глав районов.

При этом к проведению региональных референдумов по этому вопросу 18 марта 2018 года, одновременно с президентскими выборами, положительно относится 71% опрошенных. Готовы прийти и проголосовать «за» на таком референдуме уже в ближайшее воскресенье 56% опрошенных («против» — 7%). [...]

Две трети, подчеркиваю, две трети россиян действительно хотят вернуть себе право самим избирать своих мэров и глав районов. Люди даже не головой понимают, а сердцем чувствуют, что мэр, за которого они хотя бы раз в несколько лет голосуют, в отличие от назначенцев, будет их хотя бы немного уважать и хоть чуть-чуть бояться.

Вообще, конечно, складывается парадоксальная ситуация. Вас, уважаемые депутаты, избрали граждане, выдали вам доверенность на представление их интересов. Две трети Ваших избирателей желают сами избирать мэров и глав. И в то же время, и в Московской области, и ещё в 72-х субъектах Российской Федерации выборы мэров и глав отменены региональными депутатами. Не означает ли это злоупотребления доверием, оказанным Вам нами, Вашими избирателями?»

Затем я в почти в советских традициях сослался... Нет, не на решения XXVII-го Съезда КПСС, а на высказывания Путина на «Открытой линии» 15 июня («Владимир Путин однозначно заявил, что только избиратель должен определять, кто может стать главой района, города») и на прошедший 5 августа в Кирове совет по развитию местного самоуправления, где Путин призвал шире использовать в том числе и референдумы. Завершая выступление, я попросил депутатов подробно мотивировать постановление, «так как мы намерены вновь собираться, вновь подавать... Мы хотим получить «чистый кейс», чтобы у вас было единственное возражение, что такой референдум невозможен в принципе. С этим «кейсом» мы пойдем сначала в Мещанский суд, затем в областной суд и, наконец, в Конституционный суд России».

Вопрос был поставлен на голосование. Не знаю уж, цитаты из Путина помогли или совесть проснулась, но решение об отказе в назначении референдума было принято депутатами не единогласно. На сессии зарегистрировались 39 депутатов МосОблДумы из 50-и. Из них 29 проголосовали за «антиреферендумовское» постановление, а остальные 10 уклонились от это сомнительной чести двумя разными способами. 4 депутата воздержались при голосовании, а 6 просто не стали голосовать.

В настоящее время спикеру Мособлдумы направлено электронное письмо с просьбой предоставить пофамильную «распечатку» голосования депутатов по данному вопросу. «Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку».

Сергей Михайлов, уполномоченный инициативной группы по проведению референдума Московской области, координатор межрегиональной кампании референдумов по возврату выборов мэров и глав — специально для «Новой»