Новая газета
Сюжеты

Саммит недоразумений

Чередой накладок, обещаний и их опровержений обернулся обычно скучный саммит АТЭС

Фото: Reuters

Политика

Василий Головнинзавбюро ТАСС в Японии

3

Встреча в верхах проходила 10—11 ноября во вьетнамском городе Дананг. Когда-то этот порт был одной из ключевых точек кровавой войны между местными коммунистами, американскими войсками и их союзниками, но сейчас о былой вражде забыто. Вьетнам развивает рыночную экономику, активно торгует с США и охотно допускает американские военные корабли на базу, которой некогда эксклюзивно пользовался ВМФ СССР и РФ.

Вьетнаму саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества дал шанс показать свои экономические успехи и продемонстрировать ловкость работы дипломатов страны. Они, например, сумели справиться со склоками, которые возникли вокруг итогового документа совещания. Этот текст почти не меняется из года в год и содержит ритуальные слова о борьбе с протекционизмом и важности усилий по созданию в регионе единой системы свободного движения товаров и капиталов. Задачу выполнить не удается уже много десятилетий, к этому все привыкли, но вдруг появилось новое препятствие: США при президенте Дональде Трампе отвергли саму идею многосторонних торговых альянсов. Вашингтон собирается строить их исключительно на двусторонней основе и заявляет о своем праве на жесткую, практически протекционистскую защиту рынка от нечестных уловок конкурентов.

Принятие заявления саммита к ужасу для его организаторов оказалось под угрозой. Хотя с ней справились: в текст после серии маневров включили туманные формулировки, устраивающие всех. Но оказалось, что это отнюдь не единственное приключение на встрече в Дананге.

Ее участники, например, с любопытством следили за тем, как двустороннюю беседу лидеров России и США на фоне охлаждения отношений между Москвой и Вашингтоном то назначали, то отменяли, то опять как бы согласовывали, а в конце концов, вроде провели, но скомкано и «на ногах».

Все это списали на неловкость и упрямство протокольных служб, хотя, похоже, американцы просто не хотели ввязываться в серьезные переговоры без надежды на устраивающий их результат.

Фото: Reuters

«Несовпадением графиков» объяснили в Дананге и неудачу с очередной попыткой запустить т.н. Транстихоокеанское партнерство (ТТП) с участием 11 стран, включая Японию, Австралию, Канаду и Вьетнам. При отсутствии надежд на создание альянса в рамках АТЭС они намеревались резко снизить между собой ограничения на торговлю и инвестиции. Трамп из-за нелюбви к многосторонним структурам вывел США из соглашения по ТТП. Однако Токио пытается запустить его и без американцев, надеясь, что Вашингтон когда-нибудь вернется. Япония в Дананге с помпой объявила, что документ о ТТП будет принят лидерами 11 стран, но их встреча не состоялась.

На нее просто не явился канадский премьер Джастин Трюдо — якобы из-за проблем с графиком. Потом, правда, стало ясно, что Оттаве просто многое не нравится в подготовленном соглашении и не очень хочется быть в нем без США, своего главного партнера.

Короче говоря, встреча в Дананге завершилась, но саммиты продолжаются. Трамп уже после нее провел переговоры в столице Вьетнама, объявив, что тот готов покупать в большом количестве американское оружие. Перед этим во время визита президента США в Пекин были подписаны коммерческие соглашения на невероятную сумму в четверть триллиона долларов. Скептики, правда, уверяют, что большинство этих бумаг — пустые протоколы о намерении. Но есть и крупные договоренности: например, об участии КНР в производстве сжиженного газа на Аляске, который потом в больших объемах пойдет на китайский рынок.

Ну а в начале этой недели лидеры стран региона переместились в Манилу на новую череду саммитов под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Россию там представляет премьер Дмитрий Медведев, а в центре внимания — по-прежнему Трамп. На приеме по случаю открытия саммита АСЕАН хозяин встречи президент Филиппин Родриго Дутерте даже публично спел президенту США песню любви, назвав его «светом моего мира, половинкой моего сердца».

Теги:
трамп, путин, саммит, вьетнам

Топ 6

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera