Саммит недоразумений

Встреча в верхах проходила 10—11 ноября во вьетнамском городе Дананг. Когда-то этот порт был одной из ключевых точек кровавой войны между местными коммунистами, американскими войсками и их союзниками, но сейчас о былой вражде забыто. Вьетнам развивает рыночную экономику, активно торгует с США и охотно допускает американские военные корабли на базу, которой некогда эксклюзивно пользовался ВМФ СССР и РФ.

Вьетнаму саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества дал шанс показать свои экономические успехи и продемонстрировать ловкость работы дипломатов страны. Они, например, сумели справиться со склоками, которые возникли вокруг итогового документа совещания. Этот текст почти не меняется из года в год и содержит ритуальные слова о борьбе с протекционизмом и важности усилий по созданию в регионе единой системы свободного движения товаров и капиталов. Задачу выполнить не удается уже много десятилетий, к этому все привыкли, но вдруг появилось новое препятствие: США при президенте Дональде Трампе отвергли саму идею многосторонних торговых альянсов. Вашингтон собирается строить их исключительно на двусторонней основе и заявляет о своем праве на жесткую, практически протекционистскую защиту рынка от нечестных уловок конкурентов.

Принятие заявления саммита к ужасу для его организаторов оказалось под угрозой. Хотя с ней справились: в текст после серии маневров включили туманные формулировки, устраивающие всех. Но оказалось, что это отнюдь не единственное приключение на встрече в Дананге.

Ее участники, например, с любопытством следили за тем, как двустороннюю беседу лидеров России и США на фоне охлаждения отношений между Москвой и Вашингтоном то назначали, то отменяли, то опять как бы согласовывали, а в конце концов, вроде провели, но скомкано и «на ногах».

Все это списали на неловкость и упрямство протокольных служб, хотя, похоже, американцы просто не хотели ввязываться в серьезные переговоры без надежды на устраивающий их результат.

Фото: Reuters

«Несовпадением графиков» объяснили в Дананге и неудачу с очередной попыткой запустить т.н. Транстихоокеанское партнерство (ТТП) с участием 11 стран, включая Японию, Австралию, Канаду и Вьетнам. При отсутствии надежд на создание альянса в рамках АТЭС они намеревались резко снизить между собой ограничения на торговлю и инвестиции. Трамп из-за нелюбви к многосторонним структурам вывел США из соглашения по ТТП. Однако Токио пытается запустить его и без американцев, надеясь, что Вашингтон когда-нибудь вернется. Япония в Дананге с помпой объявила, что документ о ТТП будет принят лидерами 11 стран, но их встреча не состоялась.

На нее просто не явился канадский премьер Джастин Трюдо — якобы из-за проблем с графиком. Потом, правда, стало ясно, что Оттаве просто многое не нравится в подготовленном соглашении и не очень хочется быть в нем без США, своего главного партнера.

Короче говоря, встреча в Дананге завершилась, но саммиты продолжаются. Трамп уже после нее провел переговоры в столице Вьетнама, объявив, что тот готов покупать в большом количестве американское оружие. Перед этим во время визита президента США в Пекин были подписаны коммерческие соглашения на невероятную сумму в четверть триллиона долларов. Скептики, правда, уверяют, что большинство этих бумаг — пустые протоколы о намерении. Но есть и крупные договоренности: например, об участии КНР в производстве сжиженного газа на Аляске, который потом в больших объемах пойдет на китайский рынок.

Ну а в начале этой недели лидеры стран региона переместились в Манилу на новую череду саммитов под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Россию там представляет премьер Дмитрий Медведев, а в центре внимания — по-прежнему Трамп. На приеме по случаю открытия саммита АСЕАН хозяин встречи президент Филиппин Родриго Дутерте даже публично спел президенту США песню любви, назвав его «светом моего мира, половинкой моего сердца».