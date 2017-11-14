Я просил и убедил дорогую и любимую редакцию не предлагать меня на пост главного редактора на 2017—2019 годы.

Я не ухожу. Разговоры про давление сверху или сбоку — абсолютная банальная неправда. Ее легко опровергнуть. Я остаюсь работать в газете председателем совета директоров и редакционного совета.

Я думал, что это наше внутреннее дело, однако многочисленные отклики и появление новости о выборах в «Новой» в топах поисковиков стали причиной этого письма.

Аграновский, видимо, прав: «Полезных слухов не бывает, слухи вредны всякие».

Я работаю главным редактором 22 года. Первый раз меня избрали в 1995 году, заочно, когда я был в командировке на чеченской войне.

«22 года на самой прекрасной работе и с лучшими на земле людьми — это много. Если мы за сменяемость власти снаружи, почему бы не руководствоваться теми же принципами внутри?»

Я совсем не опасаюсь результатов выборов, какими бы они ни оказались после редакционных «дебаттлов» (дебатов). В газете появилось за эти годы самое главное: компетентные, профессиональные, справедливые и заинтересованные избиратели. Наши сотрудники. Любому их выбору я абсолютно доверяю.

Еще раз: для меня главное и в стране, и в редакции достоверность и компетентность избирателей, а не только качества кандидатов. Я уверен: избиратель важнее избранника.

Я принял свое решение самостоятельно, заранее, более чем за год, посоветовавшись и объяснившись с друзьями, партнерами, акционерами, врачами.

Никто никуда не уходит. Команда «Новой» продолжает делать лучшую газету страны. Мы постараемся придумать наше будущее на несколько лет вперед. Я знаю, что это будущее у нас есть.

С уважением,

Дмитрий Муратов,

главный редактор «Новой газеты»