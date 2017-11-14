По капле выдавить конкурентов

В конце октября Владимир Путин удивил общественность заявлением о том, что некие иностранные силы «целенаправленно и профессионально» собирают биоматериалы российских граждан по всей стране. Загадочное высказывание президента быстро подхватили чиновники и депутаты, включая замглавы МИДа, сенатора Совфеда и главу Роспотребнадзора, восприняв его как сигнал к открытию нового фронта «импортозамещения» — на этот раз на рынке медицинских компаний. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил с призывом взять под усиленный контроль работу иностранных лабораторий в России и внес в Госдуму соответствующий законопроект. Сейчас такие компании, по словам Онищенко, «допущены к самому сокровенному» — к геному россиян, а значит, могут воспользоваться этой информацией для создания генетического оружия. «Новая» разбиралась в реальных мотивах, которые могут скрываться за заботой о биобезопасности нации.

Защитники генома

В ответ на обвинения в нездоровом интересе к биологическому материалу россиян в Пентагоне объяснили, что образцы нужны ученым для изучения опорно-двигательного аппарата человека. В этих целях американцы вполне открыто закупали образцы РНК и синовиальной жидкости россиян — соответствующий тендер опубликован на официальном портале правительства США (видимо, именно этот факт и «зафиксировали» российские спецслужбы).

«Надуманными и сомнительными» аргументы Пентагона кажутся лишь российским властям, в то время как академический мир в один голос подчеркивает конспирологический характер альтернативных версий. Так, главный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев исключил возможность использования биоматериалов для разработки генетического оружия, предупредив при этом, что запретительная политика в этой области «нанесет непоправимый урон науке и практическому здравоохранению».

Рост вывоза биоматериалов из России действительно происходит, но он связан в основном с медицинскими и генетическими исследованиями, говорит директор Института стволовых клеток человека Артур Исаев: «Многие лаборатории вывозят образцы, оформляя разрешение на вывоз в Росздравнадзоре как для научных исследований, но по факту проводят медицинские исследования».

Спецслужбы действительно могут собирать биообразцы этнических групп — например, для идентификации личности преступников. «Когда произошел теракт в Домодедово и нужно было идентифицировать террориста, специалисты проанализировали остатки его биологического материала и в течение трех дней определили место происхождения этого человека, существенно сузив область поиска, и вскоре выяснили его личность», — говорит Исаев.

Но идея тайного сбора биоматериала для подготовки боевых вирусов в рамках «наступательной военной программы» США не имеет смысла по следующим причинам. «Во-первых, если вы запрещаете вывозить биоматериал (который и так сейчас никто не вывозит, только для клинических испытаний), надо в таком случае прекратить вывозить носителей этого биоматериала, то есть самих людей, — говорит директор по развитию 3D Bioprinting Solutions Дмитрий Фадин. — А если вдруг вы хитрый сборщик биооружия из Америки, то можете просто поехать на Брайтон-Бич и найти там несколько десятков тысяч русских людей». Во-вторых, генетические данные разных народов мира — в том числе тех же американцев — находятся в свободном доступе и открыто публикуются в научных проектах. «Если бы американцы знали, что кто-то готовит биологическое оружие, то первым делом закрыли бы доступ к материалам своих граждан», — замечает Фадин. Наконец, различия в геноме разных рас и народов настолько малы, что создание вируса против отдельной национальной группы невозможно в принципе.

Просто бизнес

Конспирология и мракобесие редко существуют сами по себе — как правило, они гармонично сливаются с чьими-то финансовыми интересами. На этой комбинации в России построена большая часть проектов по импортозамещению, которые, впрочем, до сегодняшнего дня практически не касались такой чувствительной сферы, как медицина.

Многие обратили внимание на тот факт, что Онищенко обвинил в утечке биоданных конкретную компанию — лидера рынка «Инвитро». Компания в ответ заявила, что рассматривает это как своеобразное «проявление конкурентной борьбы»: «У одной государственной структуры есть своя собственная сеть частных лабораторий».

Речь идет о сети клиник лабораторной диагностики CMD, которая принадлежит Центральному НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Сам Онищенко ранее занимал должность главы Роспотребнадзора.

Лабораторные клиники — достаточно большой сегмент медицинского бизнеса. В последние годы выручка крупнейших компаний рынка лабораторной диагностики росла в среднем на 20–45% в год, писал РБК. По данным компании BusinesStat, численность исследований, проведенных частными лабораториями в России, за 2016 год составила 75,9 млн. При этом большая часть населения, порядка 70%, все же предпочитает сдавать анализы бесплатно — в государственных медицинских учреждениях.

При этом городские поликлиники и государственные медицинские учреждения активно сотрудничают с коммерческими лабораториями. Например, «Хеликс» выполняет анализы для более чем 150 государственных учреждений, а с «Инвитро» сотрудничает «целый ряд государственных учреждений». Обе компании подтвердили «Новой», что около 10% всех исследований проводится для государственных больниц и поликлиник.

«Принимая во внимание тот факт, что компания («Инвитро». — Ред.) выполняет биологические исследования и имеет доступ к биологическим материалам сотрудников и членов семей Минобороны, МЧС, МВД и других силовых ведомств, то данный факт требует как минимум пристального внимания и расследования со стороны спецслужб страны», — пишет один из конспирологических интернет-ресурсов.

Кроме того, хотя «Инвитро» основана российскими врачами и зарегистрирована в Москве, ее владельцем является кипрская компания, что дает формальные основания считать ее иностранной. Разумеется, все заказы должны перейти к «отечественному производителю» ради сохранности биоматериалов россиян.

Регулирование вхолостую

Артур Исаев считает, что российскому рынку лабораторных исследований нужны протекционистские меры: «Рынок генетических исследований активно растет и взрослеет, зарубежные лаборатории остро конкурируют с российскими лабораториями. Отсутствие регулирования дает существенные возможности для недобросовестной конкуренции зарубежных лабораторий с российскими компаниями». Речь идет о том, что иностранные лаборатории продают свои исследования через местных дистрибьюторов в России, не платят налоги в российский бюджет и не подпадают под контроль Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Из этого следует, что защита персональных биоданных клиентов таких лабораторий зависит только от «доброй воли исследователей», утверждает Исаев.

Однако в «Инвитро» говорят, что результаты анализов клиентов лаборатории хранятся до семи дней, после чего утилизируются, причем в лабораторном комплексе на территории страны. По словам гендиректора «Хеликс» Юрия Андрейчука, передача персональных данных о пациенте и его биоматериале третьему лицу исключена: «На нас предполагаемый закон не окажет существенного влияния, так как в «Хеликс» уже сейчас реализован высокий уровень автоматизации, а бизнес-процессы выстроены в соответствии со всеми требованиями российского законодательства».

Кроме того, большая часть рынка занята де-факто российскими компаниями. «Иностранных лабораторий на российском рынке я практически не знаю, — говорит Дмитрий Фадин. — Для того чтобы получить лицензию на медицинскую деятельность, вы должны быть российским юридическим лицом. Поэтому, если мы говорим про ужесточение деятельности иностранных лабораторий, на устройство всего рынка это никак не повлияет».

Биологические риски в России, безусловно, существуют, но попытки связать их с происками иностранных разведок выглядят очевидной натяжкой — деградацию бюджетной медицины и распространение эпидемии ВИЧ не так просто списать на деятельность ЦРУ.