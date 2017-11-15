Генеральный клан

В истории стремительного обогащения семьи генерал-полковника Владимира Пронина, бывшего начальника ГУВД Москвы, с одной стороны, нет ничего необычного. Российский инвестиционный климат последние 20 лет особенно благоприятен прежде всего для жен, детей, а порой даже водителей высокопоставленных чиновников и силовиков. Поэтому стоит ли удивляться тому, что родственники генерала Пронина, в то время как он руководил ГУВД Москвы, стали долларовыми миллионерами и обладателями десятков компаний и объектов недвижимости не только в России, но и в Европе. Это — дело привычное. Но в истории «бизнес-успеха» семьи Прониных есть особенность, которая делает ее по-своему уникальной. Это — свидетель, член семьи, изнутри наблюдавший за «первоначальным накоплением капитала». И сегодня этот свидетель готов рассказать о том, как возбуждались и закрывались уголовные дела, как на водителей оформлялись семейные богатства и за какие услуги родственники генерала получали доли в бизнесе и квартиры за сотни миллионов рублей в Москве. Над этим расследованием репортеры «Новой газеты» работали совместно с журналистами телеканала «Дождь».

Иллюстрация: Мария Снеткова, специально для «Новой газеты»

Генерал-полковник Владимир Пронин родом из Курской области, где в 1971 году поступил на службу в милицию. В органах внутренних дел родной области Пронин проработал больше 25 лет, пока в 1997 году его не назначили руководителем УВД Юго-Восточного округа Москвы. А спустя четыре года, в 2001-м, Пронин возглавил ГУВД Москвы, которым руководил до 2009 года, когда был вынужден уволиться в связи с тем, что начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков убил двух и ранил семь человек в московском супермаркете.

Вместе с генералом из Курска в столицу переехала и его семья — жена и двое сыновей: старший — Валерий, младший — Александр.

В 2002 году Александр Пронин познакомился в Москве, на модном показе Валентина Юдашкина, со своей землячкой, 17-летней студенткой Екатериной. А уже в 2003-м они сыграли свадьбу.

Супруги прожили вместе 5 лет и развелись незадолго до отставки генерала с поста руководителя ГУВД Москвы. И вот уже несколько лет Екатерина судится со своим бывшим мужем за право видеться с дочкой. Из-за этих многочисленных судебных процессов и стали всплывать подробности бизнеса семьи Прониных.

В этой истории мы сознательно опустим все семейные детали конфликта и сконцентрируемся только на фактах, представляющих общественную важность, и которые мы смогли верифицировать с помощью независимых источников.

Убийство в палате

«Был у нас друг семьи Сергей Переверзев, — рассказывает Екатерина, бывшая жена Пронина-младшего. — Я его запомнила еще с нашей свадьбы, где он был дорогим гостем. Он прежде всего дружил с генералом. Переверзев владел мебельным бизнесом, группой компаний «Диском», зданием завода «Москвич» на Волгоградском проспекте. Он был тоже из Курска. Почти все члены семьи Прониных работали у него в компании «Диском». Валерий, старший сын генерала, — по образованию медик; Лариса, жена Валерия, — фармацевт. А тут вдруг все бизнесменами стали! Александр, мой бывший муж, тоже в «Дискоме» работал».

Сергей Переверзев был президентом ассоциации «Мебельный бизнес» и одним из крупнейших импортеров мебели в Россию, а кроме того, хорошим знакомым тогдашних руководителей Государственного таможенного комитета (ГТК). В то время Россию сотрясали скандалы по поводу контрабанды мебели, а за контроль над потоками серого импорта велись постоянные войны с участием криминала и спецслужб.

В мае 2003 года Переверзев был застрелен киллером в больничной палате в госпитале им. Бурденко, где он восстанавливался после автомобильной аварии.

«Мы — следующие»

«Это была страшная ночь. В день, когда это произошло, Саша и Валера были у Переверзева в госпитале. Потом они пришли к нам домой и обсуждали, что у него с кем-то произошел конфликт, что он никого не слушает, что они его предупреждали. А потом ночью Саше позвонил коллега из «Дискома» и сказал, что Переверзева застрелили в палате. Он собрался и уехал в ночь.

«На следующее утро он мимо окон квартиры, хоть она и была на 11-м этаже, не проходил, а проползал. Говорил, мы следующие, папы в Москве нет, мы следующие».

Они опасались, что те, с кем конфликтовал Переверзев, либо убьют, либо посадят их», — вспоминает Екатерина.

Но, к счастью, вышло все иначе. Некоторые активы компаний, связанных с группой «Диском», перешли членам семьи Прониных — например, нежилые помещения центра «Мебель России» на Волгоградском проспекте в Москве. Сегодня эти объекты недвижимости принадлежат компаниям Валерия Пронина (старшего сына генерала) и его супруги Ларисы.

Обстоятельства приобретения дополнительных помещений на Волгоградском чуть не стали предметом отдельного уголовного разбирательства. В 2005 году отдел по налоговым преступлениям (ОПНП) УВД ЦАО рассматривал материалы налоговой проверки в отношении компании «Реал-Трейд», которой владеет Лариса Пронина. Фирма Прониной, по мнению налоговиков, пыталась необоснованно возместить НДС из бюджета.

И хотя в возбуждении уголовного дела было отказано, в ходе проверки выяснилось, что невестка начальника ГУВД Москвы получила 2 млн долларов наличными для приобретения и ремонта помещений от бизнесмена Сергея Стрижко.

«Семейный общак»

С середины 2000-х благосостояние Прониных, как вспоминает бывшая жена младшего сына генерала полиции, начало стремительно расти. Из скромного дома в Щербинке, который был записан на тещу бывшего начальника ГУВД Москвы, семья перебралась в три таунхауса на Рублевке. В одном доме жил сам генерал с супругой, а в двух соседних — его сыновья с женами.

Примерно тогда же на Екатерину начали оформлять первые крупные активы. (Хотя, как вспоминает бывшая невестка Пронина, разговоры о том, что ей, может быть, стоит оставить девичью фамилию, чтобы можно было регистрировать компании, не привлекая лишнего внимания, — начались еще до свадьбы.) К примеру, в 2005 году ей стало принадлежать 60% в компании «Крита», которая оказывала платные медицинские услуги сотрудникам милиции Москвы. После развода Екатерины и Александра «Крита» перешла к младшему сыну генерала.

Но судя по решению Арбитражного суда Москвы, эта компания нанимала для оказания медецинских услуг «Медико-санитарную часть МВД России по городу Москве».

И видимо, после того как Владимир Пронин покинул пост руководителя ГУВД Москвы, медицинский бизнес его младшего сына начал сворачиваться. Согласно решению арбитражного суда, с 2010 года «Крита» задолжала «Медико-санитарной части МВД России по Москве» почти 1 млн рублей за оказанные, но неоплаченные услуги. Судя по базе данных исполнительных производств, этот долг до сих пор не погашен.

На вопрос о том, понимала ли тогда бывшая невестка Пронина, что такой бизнес мог считаться сомнительным, она отвечает: «В 18 лет я мало что понимала. Я не знала, что такое дивиденды. Мне приносили документы — здесь нужно подписать, тут нужно подписать».

По словам Екатерины, все решения в семье принимались за кухонным столом, в доме генерала Владимира Пронина.

«Не было таких слов — «твой», «мой», — рассказывает она. — Все идет в «общак» — это любимое слово Владимира Васильевича».

Иллюстрация: Мария Снеткова, специально для «Новой газеты»

Приватизация полицейских объектов

На Екатерину Пронину были номинально оформлены и компании, которые занимались недвижимостью. К примеру, фирма «Инто-Вест» в 2008 году приобрела помещения на первом этаже дома № 15/16 на Никитском бульваре в Москве. Судя по реестру юрлиц России, сегодня по этому адресу зарегистрированы некоторые компании Александра Пронина, а раньше, по словам Екатерины, здесь находился участковый пункт милиции.

Судя по выпискам из Росреестра, ранее эти помещения действительно принадлежали городу Москве. Как правило, многие объекты полиции в столице принадлежат департаменту имущества, но при этом находятся в оперативном управлении у ГУВД Москвы.

Относилось ли это к объекту на Никитском бульваре, «Новой» выяснить не удалось. Нам удалось найти другой объект недвижимости, который раньше использовался полицией.

Сегодня эти помещения принадлежат компании Александра Пронина. В решении московского арбитража за июнь 2015-го говорится, что ставка по аренде этих помещений — 11 тыс. евро в месяц.

Иллюстрация: Мария Снеткова, специально для «Новой газеты»

В июне 2009 года пятиэтажное здание площадью 1 621 кв. м по адресу Трифоновская, 26, перешло в собственность другой компании семейства Прониных — «Павлин Плаза». Согласно открытым данным, в этом здании ранее находилась 3-я рота отдельного батальона ДПС ГИБДД города Москвы СВАО.

Водитель — миллионер

После увольнения из органов внутренних дел Владимир Пронин стал советником тогдашнего первого заместителя мэра Москвы Владимира Ресина. Пронин курировал вопросы градостроительства в Москве. Эта тема была действительно хорошо известна генералу: к тому времени на его родственников и даже водителя семьи были оформлены квартиры во многих элитных жилых комплексах города. А у младшего сына Пронина были доли в проектах крупнейших девелоперов города.

В 2008 году некий Дмитрий Сосновский стал обладателем квартиры площадью более 100 кв. м и машино-места в одном из самых престижных районов Москвы, в Хамовниках, в комплексе «Дом над водой» (в 7-м Ростовском пер., д. 15).

«Сосновский изначально работал грузчиком в «Дискоме» у Переверзева, — вспоминает Екатерина Пронина. — Там он познакомился с моим бывшим мужем и стал работать у нас в семье водителем. Он меня возил, Сашу. Он был обязан Саше, и поэтому со временем на него начали оформлять различные активы».

Грузчик и водитель владел квартирой стоимостью около 100 млн рублей недолго: спустя полтора года она была переоформлена на его шефа — Александра Пронина, младшего сына начальника ГУВД Москвы.

Партнеры девелоперов

Тот же Дмитрий Сосновский был директором в компании «Альфа-Дизайн», принадлежавшей Александру Пронину. Этой компании принадлежало 30% бизнес-парка Solutions на ул. Кировоградской на юге Москвы. Другими 70% этого здания владели структуры строительной компании «Москапстрой».

Ее бывший генеральный директор Леонид Моносов, по словам Екатерины, был хорошим знакомым их семьи в то время, когда Владимир Пронин руководил ГУВД Москвы. «Я часто слышала эту фамилию [Моносова] от мужа. То там какие-то проверки были, то он по каким-то вопросам к отцу обращался», — говорит бывшая жена Александра Пронина.

В 2013 году доля в бизнес-парке Solutions перешла компании «Альфа-Спутник». Ее владельцем позднее стал сам Пронин-старший: после увольнения из органов внутренних дел генерал полиции мог позволить себе жить жизнью легального бизнесмена. А в 2017 году эта доля была продана.

Председатель трех совхозов

Иллюстрация: Мария Снеткова, специально для «Новой газеты»

В одном из немногочисленных интервью Владимир Пронин признался, что всегда мечтал быть председателем совхоза. И после увольнения из органов внутренних дел стал. Причем сразу трех.

В 2011 году компания «Дейрра» присоединила к себе три совхоза: «Нива Плюс», «Любаж», «Хмелево». Владельцем этой компании был Владимир Пронин, а в 2015 году он продал ее группе «Мираторг».

По по подсчетам «Новой», по данным Росреестра, генералу лично до сих пор принадлежит 972 га земли сельхозназначения в Курской области. Ранее часть этих земель принадлежала Екатерине Прониной, однако после развода она передала эти угодья — как и все остальные активы — обратно семье Прониных.

Кроме того, Владимир Пронин сегодня владеет «Курским конным заводом», который занимается разведением лошадей.

«Владимир Васильевич говорил, что у него папа и дедушка разводили лошадей. Он пытался и нам внушить любовь к ним. Всем внукам подарил по лошади, а внучкам — по пони», — вспоминает Екатерина Пронина.

Граждане ЕС

Успешное развитие бизнеса в России позволило сыновьям Владимира Пронина начать вкладывать деньги в страны Европейского союза. Младший сын генерала, Александр Пронин, сегодня указан директором в нескольких строительных компаниях на Кипре. Например, он руководит A-C-A Athansiou Constructions & Developments Ltd, которая продает роскошные квартиры, дома и виллы на острове. В документах этой компании говорится, что Александр Пронин стал гражданином Кипра.

Старший брат Александра, Валерий, решил обосноваться в другой теплой европейской стране — Португалии. По данным португальского еженедельника Expresso, Валерий Пронин купил себе здесь вид на жительство более чем за 1 млн евро, а также квартиру стоимостью более 400 тыс. евро в туристическом и курортном городе Портимао на юге Португалии.

Личная месть

Ни Владимир, ни Александр Пронины не пожелали подробно обсуждать эту историю. «Екатерина нас обвиняет во всем. Такое впечатление, что я с ней разошелся, а не сын мой. Вы заметили, что она на меня все время клевещет, как будто я с ней жил. Хотя отношения были у нас, в общем, хорошие. А сейчас она мечется в агонии, проиграла все суды, начинает копаться», — сказал Владимир Пронин по телефону телеканалу «Дождь».

Генерал подробно остановился на эпизоде с переходом бывших объектов полиции в собственность компаний его сына.

«Докладываю вам, что в мою бытность начальником ГУВД ни одно из этих зданий ГУВД не принадлежало. Это муниципальная собственность, а муниципальная собственность в Москве огромная. Пронины (и младший, и старший) такие же граждане, как и все. Он мог ее взять. Вы примеры злоупотребления ищете, я вам гарантирую, что у меня не найдете», — сказал Пронин.

Сын Владимира Пронина, Александр, с которым по телефону поговорила «Новая газета», считает, что его бывшая супруга развязала войну, чтобы получить с него деньги.

«Моя бывшая жена очень хочет денег. И она получила их 8 лет назад по брачному контракту. Но ей оказалось мало, она их все потратила. А теперь хочет еще. Это сугубо семейный конфликт, и никакого отношения к тем вопросам, которые она вспоминает, он не имеет. Она на протяжении двух с половиной лет инициировала различные проверки. Писала и в прокуратуру, и президенту. Все это проверяли и во всем ей отказали. И в мою пользу были прияты 13 решений судов, что подтверждает мою правоту. Все здания, о которых вы упоминаете, реализовывались на аукционах. Продавцом выступал департамент имущества Москвы. Ваша информация искажена и не соответствует действительности. Я знаю, как происходило на самом деле, но вы же мне все равно не поверите».

Встречаться с «Новой газетой», чтобы подробно обсудить эту историю, Александр Пронин не захотел.