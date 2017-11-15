Вопрос с места

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Есть чудаки, которые ездят в Тулу со своим самоваром, а в Ижевск — со своим автоматом. Еще более странными выглядят те, кто ездит в Москву со своими проблемами. У Москвы проблем — выше крыши небоскреба «Восток» из комплекса «Федерация».

Федерация наша при этом устроена так, что проблемы на местах не решаются. Ни те, что на поверхности, ни те, что под землей, как у шахтеров.

7 ноября шахтерам города Гукова (он с 1878 года и по сей день находится в 123 километрах от Ростова-на-Дону) местная власть отказала в проведении пикета. Наверное, сочла повод незначительным. О чем речь? Как сообщает новостное издание RostovGazeta, обанкротившаяся компания «Кингкоул» не выплатила горнякам 374 миллиона рублей. В сентябре шахтеры, чтобы привлечь к себе внимание губернатора области, прошли путь до Ростова пешком, но глава региона Василий Голубев к ходокам не вышел. Возможно, ему доложили: «К вам люди из забоя», — а ему послышалось «из запоя», и он не рискнул.

Тогда, в сентябре, к шахтерам вышел депутат Госдумы Валерий Рашкин, но это было уже не в Ростове, а в Москве, где они провели одиночные пикеты возле здания российского парламента. Рашкин одобрил приезд горняков в Москву, пообещал содействие и посоветовал им подать обращение в администрацию президента.

Ну куда же еще? Вся провинция стучится в ее двери. Вот явились какие-то люди, с виду похожие на обманутых дольщиков и на самом деле ими же и являющиеся. «Начнем, — говорят, — издалека. Мы из Красноярского края…» «Ну что вы, — отвечают им, — разве это издалека? Сюда и с Камчатки ездят».

«В Москве дольщики, которые называют себя «бездомным полком», встретились с представителями администрации президента, с депутатами Госдумы, чиновниками Министерства строительства России и Генеральной прокуратуры», — сообщает красноярская газета «Городские новости». «Нам везде обещали помочь», — приводит издание слова одной из участниц поездки. Поскольку дольщики уже обманутые и больше обманывать их вроде незачем, то остается только помочь.

Москва всегда была у нас многофункциональным центром, просто термина такого не было. Эти МФЦ появились в стране лишь лет 10 назад, и теперь в различных городах рекламируется предоставление гражданам государственных и муниципальных услуг в одном месте. Ввели даже такое понятие — «одно окно» (не подумайте, что это означает, что уже не надо давать взятки в нескольких кабинетах, что можно сложить деньги в один конверт и просунуть в одно окно).

МФЦ в регионах решают мелкие вопросы, а проблемы покрупнее тоже решаются в одном месте — в столице. Решаются в диапазоне от назначения губернаторов до исполнения за них их обязанностей. Создание МФЦ, оказывающих услуги, породило новую услугу, которую оказывают частные лица. В Кирове на столбе красуется объявление: «Возьму для вас талон в МФЦ». Человек предлагает горожанам за 500 рублей отстоять вместо них очередь за талоном на прием. Как оказалось, люди занимают очереди за талонами в 6 утра и стоят до открытия центра, до 8 часов.

Похоже, назревает следующая услуга: «Отстою за вас очередь в администрацию президента».