Языковой барьер

Региональное министерство образования своим решением от 26 октября перевело изучение языка коми, имеющего здесь статус второго государственного, в разряд предметов по выбору.

Из обязательного учебного плана коми язык и литература уйдут, причем произойти это должно посреди учебного года, прямо сейчас. Представители народа, который трудно назвать малочисленным (это около 30% населения республики) выступили жестко, заявив, что решение чиновников ставит под угрозу само существование национального языка. На митинги протеста вышли родители, педагоги и ученики.

Между тем решение о понижении статуса коми языка в образовательной программе всего лишь следствие новых образовательных стандартов, которые в свою очередь были лихорадочно введены федеральным Минобром «во исполнение» июльского выступления президента РФ о необходимости сохранения русского языка. Напомню, на заседании президентского Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле Путин заявил, что изучение представителями разных народов страны родных языков должно стать добровольным.

Первым следствием лихорадочной исполнительности Минобра стали «лингвистические» волнения в Татарстане. А сейчас восстала Республика Коми. Местный активист Оньо Лав разместил в Сети открытое письмо, адресованное президенту Путину и губернатору Гапликову, в котором говорится, что приказ нарушает конституционные права граждан республики. Письмо подписали более 3100 человек.

9 ноября в национальном селе Ижма люди вышли на митинг в защиту родного языка. А 10 ноября на конференции в Сыктывкаре ее участники предложили отменить приказ, а министра образования Михальченкову — уволить.

На аудиозаписи, сделанной во время видеоконференции регионального минобразования, Михальченкова разъясняет директорам школ: «Государственный язык коми уйдет из учебного плана в ту часть, которая определяется участниками образовательного процесса, то есть родителями и учениками. Вы продолжаете работать, как и работали, но вы собираете письменные заявления от родителей».

В том же обращении Михальченкова говорит, что число отведенных на коми язык и литературу часов останется прежним — один или два в неделю. Но до сих пор это были четыре-пять часов. Между тем по конституции республики, язык коми должен преподаваться в школе наравне с русским.

Учитель математики села Ижма Эмилия Братенкова напоминает о 26-й статье Конституции РФ: «Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества».

— Если буквально прочитать эту статью, то в принципе человек любой национальности, если захочет, может потребовать реализовать свое право на обучение на своем родном языке. То есть, к примеру, все предметы изучать на коми, — говорит Братенкова. — В законах Республики Коми «Об образовании» и «О государственных языках Республики Коми» закреплена норма обязательного изучения русского и коми языков как государственных. Большой неожиданностью для всех стало появление приказа министерства, в котором прописаны мероприятия по выполнению поручений президента по проверке «добровольности» изучения языка титульной нации.

Умирающим коми язык назвать нельзя. Во-первых, народ не является малочисленным. Во-вторых, интерес к нему среди ученых-лингвистов весьма высок. В Сыктывкаре действует лаборатория fu-lub, составляющая онлайн-словари, электронные библиотеки, библиографические ресурсы, программы проверки орфографии, стандартные раскладки клавиатуры на коми языке и так далее.

В свою очередь, летом в одной из местных групп в «ВКонтакте» родители русскоязычных детей активно протестовали против насаждения культуры коми. И сейчас протестуют. В комментариях под петицией президенту немало негативных откликов. Например, таких (орфографию сохраняю): «Я Русский/Славянин и ни чего общего с Коми не имею, но я не виноват в том что родился тут, почему мнение других людей не учитывают данные активисты? « «Россия она везде! От Камчатки до Владивостока, даже в космос летать не зная Русского языка нельзя».

Братенкова говорит, что такой агрессии против коми раньше не замечала. В группе в «ВКонтакте» «Родители против изучения коми языка» пользователи всерьез обсуждают, «доведет ли коми язык до Киева», говорят об угнетении русскоязычных и ищут признаки «майдана» в митингах в защиту национального языка.