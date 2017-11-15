Иные попали под закон

Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за законопроект, позволяющий относить зарубежные СМИ к «иностранным агентам». Изначально инициаторы поправок в лице спикера Госдумы Вячеслава Володина и лидеров четырех фракций планировали таким образом дать «зеркальный ответ» на недружественные действия США в отношении российских СМИ. По факту же предлагаемые меры могут привести к закрытию в России не только американских, но любых иностранных изданий. «Новая газета» разбиралась, как будет работать закон о СМИ-«иностранных агентах».

Кого коснется поправка?

Интерпретировать новую поправку в закон «Об информации» можно предельно широко. В тексте говорится, что «иностранным агентом» теперь может быть признано любое «юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Проще говоря, достаточно соответствовать всего двум параметрам: находиться за рубежом (как юрлицо или «иная структура») и получать деньги или иное имущество от иностранцев (госорганов или обычных граждан).

Получается, иноагентами в скором времени могут оказаться «Радио Свобода», CNN, Deutsche Welle, «Голос Америки», «Русская служба Би-би-си» и многие другие СМИ.

Странность в том, что под определение нового закона могут попасть любые распространители информации, например, зарубежные видеоблоги или порталы, вещающие на Россию, включая сам канал RT.

Как отмечает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, «иная структура» — термин неюридический, но, судя по логике Госдумы, речь все-таки не идет о признании «иностранными агентами» отдельных граждан, будь то иностранные корреспонденты в России или же россияне, работающие на зарубежные издания.

При этом в Госдуме уверяют, что на российские СМИ, в том числе с долей иностранного капитала, норма распространяться не будет.

Как будет применяться закон?

Выдавать ярлык «иноагента» Минюст, по всей видимости, будет избирательно, ссылаясь на негласные основания.

Ни о каком критерии вроде «политической деятельности» речи не идет, и это существенно отличает российскую поправку от американского закона об «иностранных агентах», который был применен к RT.

«Закон настолько нелогичен, что применять его в том виде, как он написан невозможно, поэтому признавать «иностранными агентами» будут выборочно, исходя из критерия «этих любим, а этих нет». Ведь если применять закон дословно, то иноагентами нужно признать СМИ всех стран мира, кроме российских. Но никаких госресурсов не хватит такой реестр вести», — объясняет Галина Арапова.

Даже в отечественной версии закона для НКО признать организацию, которая не занимается политической деятельностью, «иностранным агентом» нельзя. Конечно, в итоге Минюст начал считать политической деятельностью все подряд, даже обращение в госорганы, но так или иначе исключения были прописаны в законе. Теперь их нет. Значит, Минюст может потребовать от Reuters или «Медузы» зарегистрироваться в качестве иноагента в любой момент, и оспорить предписание будет практически невозможно.

«Решение любого органа власти можно оспорить в суде, но эффективность этого будет никакая, потому что признание «иностранным агентом» как НКО, так и СМИ — это политическое дело. Перспективы оспорить решение Минюста в российском суде я не вижу», — говорит Арапова.

Что предписано «иностранному агенту»?

К признанным «иностранными агентами» СМИ будут применяться положения, предусмотренные законом «О некоммерческих организациях» для НКО-иноагента. Значит, зарубежные СМИ обяжут предоставлять Минюсту отчет о своей деятельности раз в квартал, заказывать раз в год у независимых компаний аудит и указывать на своих материалах — статьях, видео, фотографиях — что они изготовлены «иностранным агентом».

Что будет, если не соблюдать законодательство?

Если зарубежное СМИ после предписания Минюста откажется регистрироваться как иностранный агент, то по закону ему придется платить штрафы. Директор Центра защиты прав СМИ уверена, что заставить американские, грузинские, шведские и другие зарубежные СМИ выплачивать штрафы вряд ли получится. Из-за отсутствия международных договоров о взаимопомощи между Россией и многими другими странами положение российского закона иностранные издания смогут просто игнорировать.

Единственная возможность «наказать» зарубежные СМИ за неисполнение нового закона — заблокировать их на территории Российской Федерации.