Посланник русского мира в Латвии

В среду утром в Риге прошло отпевание писателя и сатирика Михаила Задорнова. Очередь к православному храму Александра Невского на главной столичной улице Бривибас растянулась почти на километр: полицейским машинам пришлось приостановить движение на соседней улице. Кто-то плакал. Проститься с Михаилом Задорновым пришел даже мэр Риги Нил Ушаков с супругой. После отпевания тело артиста отвезли на кладбище в Юрмалу, где он завещал был похороненным.

Кроме полицейских, регулирующих движение, на латышском в очереди, кажется, не говорил никто — кругом звучала русская речь. У русскоговорящих жителей Латвии — а в Риге их почти 40 процентов — свои кумиры, и Михаил Задорнов был одним из них.

Даже после смерти Задорнова часть россиян, судя по статьям и комментариям в интернете, не может его простить — за определенные шутки последних лет, за вдруг ожесточенный патриотизм и антиамериканизм (хотя последнее, как раз, к творчеству Задорнова относилось всегда, а мейнстримом на российской эстраде стало лишь в последние годы).

Но для жителей Латвии все это как будто часть другой, московской, жизни Михаила Задорнова. Здесь он, в первую очередь, свой, земляк — родился в Юрмале, знаменитом латвийском курортном городке, и помнят его за другое. В той же Юрмале он выступал десятки раз, привозил сюда своего близкого друга, поэта Евгения Евтушенко.

Мэр Риги Нил Ушаков с супругой на отпевании Михаила Задорнова. Фото: Мария Епифанова / «Новая газета»

Для многих латвийцев имя Задорнова связано прежде всего с библиотекой, основанной в Риге по его инициативе и на его деньги в 2009 году. Библиотека открылась 5 декабря 2009 года, в день 100-летия отца сатирика, писателя Николая Задорнова, и названа его именем. Она расположилась в знаменитом доме со львами на улице Альберта, выстроенным еще Михаилом Эйзенштейном, — тот самый рижский югендстиль в самом красивом районе «тихого центра».

«Дизайном интерьера, кстати, занимался сам Михаил Николаевич: он заказывал мебель, полки, привозил какие-то детали декора. На своих концертах всегда рассказывал о нашей библиотеке», — рассказывает Ирина Тарутина.

Ее Михаил Задорнов еще за полгода до открытия пригласил возглавить библиотеку, она согласилась.

«Выяснилось, что это попадание с первого взгляда, — вспоминает Ирина. — Я говорю — он понимает, он говорит — я понимаю, таких рабочих отношений можно пожелать любому. Мне его мнение всегда было очень важно, но что самое интересное — и он, человек известный, всегда прислушивался к чужому мнению».

Мы с Ириной встречаемся в кофейне в сотне метров от храма Александра Невского, за час до церемонии отпевания. Несколько раз голос ей изменяет, дрожит, но Ирина справляется, говорит: «Сегодня плакать не буду, обещала себе, специально ресницы накрасила».

Ирина Тарутина. Фото: Мария Епифанова / «Новая газета»

В 2009 году открытие библиотеки стало настоящим событием. Ирина рассказывает: люди из разных частей Латвии привозили свои книги в Ригу, по адресу издательства Petits, где формировалась коллекция будущей библиотеки. Кто-то приносил целые собрания сочинений.

«Я помню Алексея Орлова, который привез военную библиотеку, изданную в начале 2000-х: там было около 200 книг о Второй мировой войне, о самых разных ее аспектах, — вспоминает Ирина. — Помню семью из трех женщин: бабушка, мама и дочка — они жили в Юрмале, все были одинокие, в них было что-то от героинь Достоевского. Они решили подарить библиотеке самое дорогое, что у них было — собрание Голсуорси. Я приехала к ним на машине, чтобы забрать книги, и они плакали, когда я уезжала — настолько дорога им была эта коллекция».

Всего удалось собрать 53 тысячи книг. Некоторые — абсолютно новые: Задорнов договорился с московскими издательствами «АСТ» и «Эксмо», да и сам регулярно пополнял библиотеку.

«Как-то к нам пришел молодой человек и пожаловался: девушка, с которой он только познакомился, спросила, читал ли он Бодлера — он ответил, что нет, и девушка очень разочаровалась. Я рассказала эту историю Михаилу Николаевичу, и он из Москвы прислал толстенный том Бодлера, страниц на семьсот», — говорит Ирина.

Всего за время существования библиотеки в нее записались более 6700 человек — внушительная цифра для маленькой Риги, особенно с учетом того, что большая часть книг была на русском языке. Сейчас задача Ирины Тарутиной — сделать так, чтобы библиотека развивалась дальше.

В своем завещании Задорнов попросил «не дать закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова». Сейчас это сложнее: еще весной библиотека была вынуждена из-за материальных трудностей переехать в новое здание.

Супруга Михаила Задорнова Елена Бомбина. Фото: Мария Епифанова / «Новая газета»

Еще одно место, которое у многих рижан ассоциируется с Задорновым, — русскоязычный театр «ОСА» (Общество Свободных Актеров), который возглавляет режиссер Игорь Куликов, давний друг Задорнова. Театр в этом году завершает уже четырнадцатый сезон, а начинался когда-то со знакомства Задорнова с группой молодых, но непрофессиональных актеров, собранных Семеном Лосевым, режиссером Рижского театра русской драмы.

«Задорнову пришла в голову идея — поставить с этими ребятами спектакль по книжке его рассказов, — рассказывает Светлана Столярова, актриса и арт-директор театра «ОСА». — Все прошло хорошо. И тогда Задорнов решил — а почему бы не отправить этих ребят поучиться, получить профессиональное актерское образование в Ярославском театральном институте? Он договорился с институтом, взял на себя и плату за обучение, и дорожные расходы».

Потом Задорнов предложил «свободным актерам» поставить спектакль по стихам Евтушенко и пригласил самого поэта на премьеру. Спектакль оказался успешным — артисты, кроме Риги, поставили его в Саранске, Петербурге и Москве.

«Задорнов иногда устраивал свои вечера в нашем зале на улице Чака, проверял у нас свои новые шутки, — вспоминает Светлана. — У нас сохранилось много его подарков: например, часы, которые идут в обратном направлении. Как-то Задорнов привел к нам Безрукова, сказал: «Это мой любимый театр в Риге, ты должен его посмотреть». В общем, если бы не он, возможно, сам театр так и не состоялся бы».