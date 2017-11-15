Гений, изменивший мир

Заголовок одной берлинской газеты цитирует бургомистра Берлина Михаэля Мюллера: «Баренбойм подарок для нашего города». Баренбойм входит в список «100 ныне живущих гениев, которые изменили мир». Начав работать в берлинской Штаатсопере в 1992 году с контрактом на 4 года, Баренбойм подумывал было по окончании контракта уехать, но друзья отговорили его и он «задержался» в Берлине уже на 25 лет — еще один юбилей.

Как раз эти 25 лет я живу в Германии, и все это время в саундтреке моей жизни присутствует Даниэль Баренбойм.

В 1993 году он играл 5-й концерт Бетховена с Мюнхенским филармоническим под управлением Серджу Челибидаке, который познакомился с Баренбоймом в Израилетому было 11 лет. Тогда вундеркинд из Аргентины, у которого все бабушки и дедушки говорили по-русски, так как были эмигрантами из России, только начинал покорять музыкальный мир. Позднее он стал и превосходным дирижером. Его работоспособность легендарна. Он дирижирует многочисленными оперными постановками, оркестрами разных стран и сохраняет огромный репертуар как пианист, регулярно концертируя по всему миру. Приятное для меня совпадение: 5-й концерт Бетховена Баренбойм исполнит в зале Берлинской филармонии и в день своего 75-летия. Дирижировать будет его друг со времен парижской юности Зубин Мета. Помимо Бетховена слушателей его юбилейного концерта ждет и первое исполнение нового сочинения современного немецкого композитора Йоханнеса Боровски (Johannes Boris Borowski) Stretta для фортепиано с оркестром.

Своему юбилею маэстро позволяет проаккомпанировать двум праздникам: сдачей в строй после модернизации великолепного барочного здания театра на Унтер ден Линден и спроектированного и воплощенного по инициативе Баренбойма нового концертного зала, которому дано имя друга маэстро — французского композитора и дирижера Пьера Булеза.

Я спросил однажды маэстро, какой язык он считает родным. Он слегка задумался, но потом уверенно сказал: испанский. Но Баренбойм говорит также и на итальянском, французском, английском, иврите… Насчет русского он тогда отшутился: «Я говорю, но ничего не понимаю». В действительности понимает он по-русски все. Немудрено, так как в театре все время поют русские солисты, а с 1988 года женой Баренбойма является Елена Башкирова.

Особая любовь Баренбойма — режиссер Дмитрий Черняков, к открытию которого для Запада Баренбойм приложил руку.

Юрий Векслер