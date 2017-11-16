«Руководствуясь совестью и убеждениями»

«Don't fuck me Mr. Statoil», — разухабисто пели на самодельной судейской кафедре жители мыса Нордкап — самой северной точки материковой Европы. Пели, отмечая победу: норвежское правительство проиграло в «народном суде» дело о бурении на арктическом шельфе.

Народный суд учредили художники в приграничном городе Киркенесе 8 месяцев назад. А присяжными выступили все желающие, начертав вердикт — за или против бурения — на выданных бюллетенях.

Тогда — в суде, выстроенном изо льда под небом Северной Норвегии, — чиновники проиграли. По решению народа выдача лицензий на разведку и бурение в Арктике признана незаконной и должна быть остановлена.

Но для реальных дел нужно решение суда настоящего, и на этой неделе соответствующий процесс начался в Осло. Иск правительству Норвегии в лице министерства нефти и энергетики подан двумя экологическими организациями: «Гринпис Норвегия» и «Природа и Молодежь». Уже анонсировано, что суд продлится две недели и является первым в мире столь крупным процессом по защите климата. Эксперты говорят, что процесс, каким бы ни было решение, уже своего рода революция: истцы пытаются изменить государственную политику, чтобы сдержать глобальное изменение климата. Экологи замахнулись на святое: основу норвежского благосостояния.

В июне прошлого года минэнерго Норвегии выдало 13 нефтяным компаниям лицензии на разработки 10 участков в Баренцевом море. Выдало впервые после 20-летнего перерыва. Юго-восток Баренцева моря теперь открыт для нефтедобычи. Интересы нефтяников пересекаются с интересами рыбаков и экологов: участки граничат с заповедником и промысловыми районами.

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В иске, озвученном представителем истцов Катрин Хамбро, заявлено, что норвежские планы по добыче нефти ни много ни мало противоречат конституции. Дело в том, что в принятом в мае 2014 года 112-м параграфе Основного закона указано: «Каждый имеет право на окружающую среду, благоприятную для здоровья, и на природу, которая воспроизводится, а также на сохранение природного многообразия».

— Лицензии на добычу на шельфе Баренцева моря являются недействительными и должны быть аннулированы, потому что бурение нарушает права будущих поколений на здоровую окружающую среду, — говорит Трулс Гуловсен, руководитель «Гринпис» Норвегии. Напротив здания суда активисты установили пятитонную ледяную глыбу, на которой выгравированы строки Конституции. В Осло тепло, первый снег тает, и выдержит ли ледовая скрижаль до конца процесса, неясно. Если нет, это станет лучшим символом иска экологов: вместе с ледовым покровом Арктики тает Основной закон и дарованные им права.

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Ледяная инсталляция — не единственный способ «давления на суд» со стороны истцов. Еще один козырь — участие в процессе на их стороне бывшего судьи Верховного суда Норвегии Кетила Лунда, живой легенды.

Он заседал в ВС более 20 лет, инициировал и возглавил комиссию, расследовавшую незаконный сыск, слежку спецслужб за собственными гражданами, и положившую этому сыску конец. Лунд также публично критиковал норвежскую антинаркотическую политику и требовал декриминализации наркопотребления, отказа от наказания в пользу лечения. Словом, с государством спорить Кетилу Лунду не впервой.

Норвежцы вообще не стесняются спорить с государством. 250-местный зал суда набит битком, публика является в традиционных норвежских костюмах — это знак торжества, фамильные костюмы хранятся в каждой семье, их надевают лишь на свадьбу и День Конституции.

Со стороны правительства, впрочем, тоже все серьезно: ответчика представляет генеральный прокурор Фредрик Сейерстед.

— Это использование нашей судебной системы в американском стиле, — заявил прокурор и напомнил, что вместо поисков несуществующих нарушений Конституции лучше сосредоточиться на налогах и разработке норм по контролю за выбросами парниковых газов.

Суду предстоит нелегкое решение. С одной стороны, вполне логичные доводы экологов: сокращение ледового покрова в Арктике налицо, причина этого — человек. С другой — экономика Норвегии. Все запасы нефти и газа Норвегии расположены на шельфе Северного моря. Если истцы выиграют дело против нефтедобычи, прецедент распространится не только на вновь выданные лицензии, но и на те, по которым давно идет добыча. О чем и напомнил прокурор:

— Такой вердикт уничтожит все будущие нефтяные контракты Норвегии и поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест.

В одном только «Статойле» срыв шельфового бурения повлечет увольнение 10 тысяч человек.

В споре между деньгами и моралью лютеране-норвежцы часто выбирают мораль. Исторически сложилось: чтобы выжить здесь, нужно было работать, строить дома на скалах и в любую погоду ходить в море. Поколениям норвежцев все давали природа и труд. Менять принципы на нефтяную ренту готовы не все. Но каким будет решение суда, предсказать не берется никто. Суд здесь принимает решения так, как велит закон — «руководствуясь совестью и убеждениями».