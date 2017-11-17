Где, кого, за что

«Это не просто халатность»

Где: Железнодорожный городской суд Московской области

Подсудимый: Ольга Алисова

Статья: ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»

Приговор: 3 года колонии-поселения

Ольгу Алисову, сбившую 23 апреля в Балашихе шестилетнего мальчика Алексея Шимко, суд признал виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Приговор озвучили в среду, 15 ноября. Гособвинение запрашивало 3 года колонии общего режима. Подсудимая частично признавала свою вину и просила об условном сроке. Суд приговорил ее к 3 годам колонии-поселения, возмещению морального ущерба в размере 2,5 млн рублей и выплате 63 тыс. рублей на похороны. После отбытия срока ей еще два с половиной года запрещено садиться за руль.

Алисова сбила мальчика, во дворе жилого дома, когда Алеша переходил дорогу вместе со своим дедушкой. Автомобиль протащил ребенка несколько метров — свидетели утверждают, что Алисова говорила по телефону. После аварии Алисову отпустили под домашний арест, после шумихи в июле арестовали.

Родители малыша говорили о давлении, которое оказывалось подсудимой на свидетелей и следствие. По словам Романа Шимко, отца погибшего мальчика, предположительно муж Алисовой имеет отношение к некой ОПГ, имеет возможность надавить на следователей. Так, к примеру, видеозаписи с места происшествия исчезли на следующий день. А уголовное дело не возбуждали еще в течение месяца.

История получила широкую огласку после того, как первая экспертиза нашла в крови погибшего мальчика 2,7 промилле алкоголя — это соответствует выпитому ребенком стакану водки и обернулось бы для него комой. СК завел дело о халатности экспертов и назначил вторую экспертизу, которая показала такие же результаты.

В октябре на Михаила Клейменова, проводившего экспертизу, было заведено уголовное дело — по версии следствия, экспертиза была проведена ненадлежащим образом, что привело к загрязнению образцов и появлению в них спирта. Врач утверждал, что ошибок не было.

Потерпевшие — родители мальчика Алексея Шимко, уже заявили о том, что будут обжаловать приговор как слишком мягкий. «В Германии за убийство собаки дают три года реального срока, а здесь за ребенка — колония-поселение, — сказал после заседания Роман Шимко. — Это практически не наказание. Мы будем добиваться пересмотра. Мы настаиваем, что это действия, совершенные группой лиц. Эта экспертиза с 2,7 промилле, она появилась не сама по себе, это не просто халатность».

Надежда Прусенкова,

«Новая»,

«Медиазона»

Где, кого, за что

Дело Навального

Люблинский суд Москвы решил не взыскивать 1 млн рублей с политика Алексея Навального в пользу лидера движения SERB Игоря Бекетова, который требовал компенсации «морального вреда» за протестную акцию в центре столицы 12 июня.

Иск к оппозиционеру был подан в середине августа. Помимо Бекетова истцом был и муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель. Как объяснял последний, из-за событий на Тверской площади, куда Навальный вывел своих сторонников, тот находился в «стрессовом состоянии» и «не смог в последующие дни надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности». Суд иск не принял.

Навальный против Life

Повезло Навальному на этой неделе и еще в одном судебном споре. Основатель Фонда борьбы с коррупцией отсудил у издания Life.ru положенное ему вознаграждение — 50 тыс. руб. — за видеозапись из Франции, которую он отправил порталу для публикации.

В июле Навальный отправился c женой во французский Руан. Об отъезде главы ФБК во Францию Life.ru сообщил 2 августа. Тогда же Life обещал 50 тысяч рублей автору видео о Навальном, которое будет «снято в любой точке мира» с хештэгом #разыскиваетсяНавальный. 18 августа издание со ссылкой на «гражданского журналиста» опубликовало видео «Мишленовские похождения: как Навальный отдыхал в Руане». Однако, как заявил Навальный, эту видеозапись прислала через приложение LifeCorr его пресс-секретарь Кира Ярмыш, а само видео сняла его супруга. По словам Навального, из обещанных 50 тысяч издание перечислило ему только 10 тысяч. Эти деньги он пообещал перевести в свой предвыборный фонд. Глава ФБК отметил, что портал нарушил положения главы 56 ГК РФ (публичное обещание награды).

Болотное дело

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, обвиняемого в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и нападении на полицейских. Суд изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Производство по уголовному делу приостановлено до его розыска.

На прошлой неделе стало известно, что Дмитрий Бученков покинул Россию. Он не признавал вину и настаивал, что его не было на Болотной площади, — это подтверждают его родные, друзья и система видеофиксации «Поток». Однако суд, по его убеждению, все равно даст ему 5 лет. По его словам, он уехал «в одно из государств ЕС» и попросил там политическое убежище. Бученков рассказал, что на него не надели браслет, когда переводили из СИЗО под домашний арест, потому что у наро-фоминского подразделения ФСИН не хватило браслетов.

Дело «красногорского стрелка»

В Мособлсуде коллегия присяжных оправдала водителя так называемого «красногорского стрелка» Амирана Георгадзе. Шоту Элизбарашвили обвиняли в пособничестве убийце. Подсудимый в итоге был освобожден из-под стражи сразу после оглашения вердикта.

Решение далось присяжным трудно: коллегия удалилась в совещательную комнату 14 ноября вечером, а вышла оттуда около пяти утра. Решение приняли единогласно.

Фигурантом дела Элизбарашвили стал после того, как два года назад его бывший работодатель — бизнесмен Амиран Георгадзе — устроил массовое убийство. В здании администрации Красногорска он застрелил первого замглавы города, а также главу компании «Красногорские электросети». В тот же день Георгадзе убил своего бизнес-партнера и завершил серию случайным встречным. Застрелив четверых, мужчина скрылся, а позже покончил с собой.

По версии следствия, водитель фактически помог совершить убийства: Элизбарашвили, работая водителем, перевозил своего шефа с оружием от одного места преступления к другому, уже после стрельбы в администрации Красногорска по указанию начальника снимал происходящее там на мобильный и не давал очевидцам сообщить об убийствах в полицию. Только после этого Элизбарашвили убежал от Георгадзе. Сам теперь уже бывший подсудимый во время процесса называл себя жертвой обстоятельств.

Дело о госизмене по СМС

Верховный суд РФ смягчил приговор в отношении Инги Тутисани, признанной Краснодарским краевым судом виновной по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Об этом корреспонденту «Новой» сообщил адвокат Тутисани Иван Павлов.

— Приговор смягчен до четырех месяцев и одного дня лишения свободы. Таким образом, через девять дней она (Тутисани) выйдет на свободу, — рассказал Павлов.

Приговор Верховного суда оказался в три раза мягче низшего предела, предусмотренного УК, — это может стать прецедентом по подобным делам.

Инга Тутисани оставалась последней фигурант­кой дел о так называемых «госизменницах за смс».

По версии следствия, Тутисани 11 августа и 23 сентября 2009 года «осуществила сбор сведений» о фактах несения кораблями Черноморского флота РФ боевого дежурства в территориальных водах Абхазии. Она отправила смс знакомому в Грузию, который служил на границе. 3 июля 2014 года был вынесен приговор, которым Инга Тутисани была признана виновной и приговорена к 6 годам колонии общего режима.

Всего в 2013 году Краснодарский краевой суд признал виновными в госизмене и приговорил к длительным срокам заключения шестерых жительниц региона.

Сергей Лебеденко,

Вера Челищева,

«Новая»