Партия для Собчак

Ксения Собчак пойдет на выборы президента России от партии «Гражданская инициатива». Об этом она объявила через свой YouTube-канал, выступив вместе с председателем партии, бывшим министром экономики Андреем Нечаевым.

Телеведущая заявила, что ее штаб призывал к объединению демократических сил на выборах. Договоренности между партиями достигнуть не удалось, поэтому демократические силы Собчак будет представлять вместе с «Гражданской инициативой», которая, на ее взгляд, соответствует ее же представлениям о свободе слова и свободе мысли. В конце видео Нечаев вручил Собчак партийный значок и тоже получил подарок — бумажный браслет «Против всех».

— Для меня главное на этих выборах донести до граждан, что есть альтернатива нынешней политике, — рассказал «Новой» Андрей Нечаев. — Есть другие варианты и социально-экономической, и внешней, и внутренней политики по всем направлениям. Мне кажется, что Ксения с ее медийными ресурсами и с ее энергией с задачей донесения этой позиции справится. Для Ксении первое преимущество — это то, что ей надо собирать в три раза меньше подписей (100 — требуется собрать кандидату от партии, 300 — самовыдвиженцу. — Ред.). Второе — это наши близкие идеологические взгляды.

Когда телеведущая только объявила о своем намерении идти в президенты, Нечаев написал на своей странице в Facebook пост о том, что, по его мнению, у Собчак нет шансов быть избранной: «Считаю, выдвижение на высший пост человека, который в последние годы не занимался политикой и не участвовал ни в каких выборах, как минимум вызывающим вопросы».

— Да, я написал даже пост в соцсетях, что для меня важно, чтобы наш кандидат (в данном случае Ксения) солидаризовался с нашей программой, нашей позицией, теми ценностями, которые мы защищаем. У меня, безусловно, был определенный скепсис в связи с тем, что последние год-два Ксения политикой не занималась. Отчасти это объяснимо — потому что все-таки она стала мамой. Но потом мы вели переговоры, ближе узнали друг друга, и все шероховатости в основном были устранены, — заключает Нечаев.

Политолог Глеб Павловский считает, что политический союз Собчак–Нечаев — это «чисто прагматическое решение»:

— Нечаев, при всем уважении, не является знаковой фигурой. Можно предположить, что тем самым штаб Собчак продолжает собирать свою политическую икебану из лепестков всех увядших роз старой демократии за последние 30 лет. Тогда, может быть, Нечаев здесь важен как один из бывших министров Гайдара. Но ей надо было просто кого-то выбрать, чтобы идти от партии, и этот выбор может быть достаточно случаен.

— Про «Гражданскую инициативу» просто сейчас никто ничего не знает, — отмечает политолог Дмитрий Орешкин. — Это тот счастливый шанс, который Андрею Нечаеву привалил. Было совершенно непонятно, кому и зачем эта партия нужна, и вот наконец она пригодилась. Нечаев — замечательный человек, без каких-либо возможностей реального политического соперничества. А здесь он к тому же может помочь Собчак в три раза уменьшить число собираемых подписей. Это правильный тактический ход.

Известно, что Собчак вела переговоры с ПАРНАСом, а также лично с Михаилом Касьяновым обсуждала выдвижение своей кандидатуры от партии. 13 ноября ПАРНАС выпустил обращение к Ксении Собчак, Григорию Явлинскому и Алексею Навальному с призывом идти на выборы единой демократической коалицией.

— Так как на нашу инициативу никто по существу не откликнулся, политический смысл в выдвижении Ксении Собчак тем самым отпал, — сообщил «Новой» зампред ПАРНАСа Константин Мерзликин. — Поскольку очевидно, что никакой единой конструкции участия в выборах не получается. Наиболее вероятна нерегистрация Навального на выборах — он будет призывать всех к бойкоту. А Григорий Явлинский и Ксения Собчак будут призывать участвовать в выборах и проголосовать за каждого из них. В этой ситуации мы не видим для себя политического смысла именно нам выдвигать Ксению Анатольевну.

У ПАРНАСа не сложилось со штабом Собчак еще и потому, что сторонникам телеведущей не подошел бы имидж партии Касьянова, считает Павловский:

— ПАРНАС отсек бы значительную часть среды, которую в целом можно назвать «либеральной Рублевкой». Которая, с одной стороны, либеральна, а с другой — привыкла к комфорту и сотрудничеству с властью и не хочет резких движений. Ядро избирателей Собчак — это народ Рублевки.

— Те, кто может за нее проголосовать, скорее, критически настроены к ПАРНАСу, как и к «Яблоку», — говорит Орешкин. — С таким же успехом она могла бы пойти к «Яблоку» за помощью. «Яблоко», понятное дело, ее бы не выдвинуло, потому что есть Явлинский. К тому же, конечно, как разумный человек она не хотела связываться с Касьяновым. Потому что Касьянов сразу будет ставить условия сотрудничества, а Нечаев ничего ставить не будет, потому что у него изначально не та позиция.