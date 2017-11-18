Краткий курс биткоина

Фонд Егора Гайдара запускает новый сезон проекта «Экономический факультет», в рамках которого ведущие российские эксперты рассказывают об экономике простым языком. Цикл публичных лекций будет посвящен основным трендам экономики будущего: криптовалютам, блокчейну, искусственному интеллекту и большим данным. Главный вопрос, на который попытаются ответить спикеры — как отличить структурные технологические трансформации экономики от кратковременных рыночных и маркетинговых «пузырей».

Цикл откроет доцент МИЭФ НИУ ВШЭ Владимир Соколов с лекцией о криптовалютах, статус которых в последние годы претерпел радикальные изменения — от специфического хобби для программистов до биржевого товара и объекта интереса крупных инвестиционных банков. Соколов расскажет о том, смогут ли биткоин и его аналоги вытеснить национальные валюты и стать полноценным средством платежа.

Лекция пройдет во вторник, 21 ноября, в 19:00 в Особняке на Волхонке (Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3).