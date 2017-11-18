Аполлон с номерком. Но без плаката

Очередь в кассу занимали с ночи. На фото — состояние очереди на 13 часов. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Хроника наших будней необъяснима, непредсказуема, но и несомненна. 9 и 10 декабря в Большом театре назначены премьерные показы балета «Нуреев». Режиссер спектакля Кирилл Серебренников остается под домашним арестом. Доводить «Нуреева» до премьеры будет хореограф Юрий Посохов.

Тем не менее: продажи билетов на премьеру в кассах ГАБТ на Театральной площади не только объявлены, но и состоялись.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Люди стали собираться у касс Большого театра в ночь на 18 ноября: пришедшим в ночи выдавали номерки. 500 номерков в общей сложности: каждый дает право на покупку двух билетов, причем второй билет выдавался только при предъявлении паспорта компаньона. Собственно билеты продавали утром: кассы театра открыты с 11:00 до 20:00. Утром очередь тянулась до парковки на Театральной площади.

— Мы здесь с раннего утра. Не то, чтобы мы здесь из-за Серебренникова, просто жалко было упустить такую постановку, а там всего 1000 билетов, -— рассказали «Новой» собравшиеся в очереди.

— Стоим с девяти, готовы ждать ещё несколько часов.

«Нуреев» на самой державной сцене страны станет третьим спектаклем Кирилла Серебренникова, выходящим к зрителю в отсутствие режиссера. В сентябре «Гоголь Центр» со всей мерой ответственности, азартно и отчаянно выпустил на сцену его «Маленькие трагедии».

Некоторые выкупали билеты на «Нуреева» у уже отстоявших очередь. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В октябре в Германии, в Штутгарте сыграли премьеру начатой Серебренниковым постановки оперы Хумпердинка «Гензель и Гретель». На мощном здании театра перед премьерой повесили билборд FreeKirill.

Того ж плаката на бронзовой груди Аполлона на фронтоне ГАБТа не ждем. Тем не менее: стоит выразить респект Большому театру. Тем более что твердость и последовательность в желании довести «Нуреева» до премьеры явно объясняются очень просто: первый балет той же постановочной группы (режиссер Кирилл Серебренников, хореограф Юрий Посохов, композитор Илья Демуцкий), «Герой нашего времени» — стал сенсацией сезона 2015/16 гг. в Большом. «Герой» был выдвинут на «Золотую маску» в семи номинациях — и в трех награжден. В том числе «композиторскую» «Маску» за свой первый балет получил петербуржец Илья Демуцкий, 1983 года рождения.

«Нуреев» — их третья совместная работа («Оптимистическая трагедия» Демуцкого-Посохова-Серебренникова поставлена в Сан-Франциско).