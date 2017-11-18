Вне берегов

Редкий случай, когда выбору героев документальных фильмов по национальному признаку можно лишь радоваться. Возможно, потому что эти герои принадлежат к уникально талантливой нации, а может, поскольку армянские ученые, художники, исторические деятели настолько неотделимы от России, что воспринимаются как часть нашей общей истории. Фильмы Ашота Джозаяна «Код Орбели», «Граф Лорис Меликов: верой и правдой», «Художник» о Николае Никогосяне, «Армянские эскизы», «Я живу в России» и новый фильм «Я — Айвазовский, родом из Крыма» убеждают в этом на большой доказательной базе.

В основу всех фильмов положены неизбитые исторические факты и редкие архивные документы. С помощью высказываний самого художника, цитат из писем его современников, свидетельствами сотрудников феодосийской галереи им. Айвозовского рассказана непростая история его жизни. Но, кажется, что режиссеру было не менее важно показать, как имя художника, его вклад в историю Феодосии помогает ее нынешним жителям в сегодняшней жизни. «В некогда тесной слободке» многое помнит Айвазовского — дом, в котором он родился, холм, с которого он рисовал вид на Феодосийский залив. Там в его честь назван проспект, детская художественная школа. И все от мала до велика — дети, преподаватели, сотрудники галереи, простые жители называют его своим «кормильцем», поскольку его именем до сих пор решаются многие проблемы.

В фильме рассказаны истории рабочих, скульптора-реставратора, настоятеля храма и сотрудников картинной галереи, которые своими силами восстанавливали его дом и могилу. Одни из самых ярких кадров в фильме — эпизоды жизни художника в Коктебеле, рассказы о восприятии его картин воспитанниками тамошней художественной школы.

Но самый удивительный эффект, на который вряд ли рассчитывал режиссер, это ощущение, что нынешний Крым дальше от России, чем был до своего присоединения, не говоря уже о временах Айвазовского.

Те времена пронизаны теплотой и яркостью, сохраненной его картинами. И главное достижение фильма — это показ творчества художника во всем его многообразии. Хрестоматийные картины мариниста, разумеется, имеют очень важное, но все-таки не всепоглащающее значение в его разнообразном и. И это творчество, хоть и пронизано армянским темпераментом, раздвигает границы мира, поэтому и имеет всемирное значение.