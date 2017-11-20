Майнинг как национальная идея

Майнинг криптовалюты набирает обороты по всему миру. Россия также не стала исключением. У нашей страны есть огромный потенциал для развития новой индустрии. Это и энергетические мощности, и благоприятный для майнинга холодный климат.

Как известно, обычные компьютеры для добычи криптовалюты, требующей решения сложных математических задач, уже давно не подходят. Для этого нужны мощные видеокарты, которые в ряде регионов России из-за популярности майнинга становятся острым дефицитом. «Ферма» по добыче криптовалюты в квартире увеличивает потребление электричества примерно в 6—8 раз. Кроме этого, оборудование для майнинга сильно нагревает воздух в помещении — в среднем на 5—10 градусов, в зависимости от комплектации.

Под домашнюю майнинг-ферму ее владельцу нужно будет отдать коридор, балкон или отдельную комнату. Потреблять ферма будет от 0,8 до 2 кВт·ч. Если брать среднюю цену на электричество в Москве (5 руб.), то на оплату электричества у майнера будет уходить до 8 тыс. руб. в месяц. При этом в среднем обычная квартира потребляет энергии на 1 тыс. руб. в месяц. Чтобы начать зарабатывать на майнинге «среднюю зарплату по России», нужно вложить в установку фермы от 180—200 тыс. руб. Тогда можно будет заработать соответственно 25—30 тыс. руб. в месяц, меньше чем за год окупив вложения. Поэтому самыми популярными среди майнеров становятся регионы страны, где есть избыток электроэнергии и умеренно прохладный или холодный климат. Сегодня неофициальным центром российского майнинга называют Иркутскую область, где оба этих фактора как раз и присутствуют. В Иркутске электричество для частных лиц стоит примерно 1 руб. за кВт·ч и 3 руб. — для юридических лиц, тогда как в Москве — 5 руб. для всех. Кроме того, привлечь майнеров сегодня могут Карелия и Сахалин

Если рассматривать издержки для экономики от «добычи» криптовалют на конкретном примере Иркутской области, то следует заметить, что мощность, которую регион потребляет на обогрев зданий и сооружений, заметно выше показателей всего майнинга в мире. Кроме того, из-за низких цен на электроэнергию жители региона массово используют электроотопление, которое нагружает электрические сети куда больше, чем майнинг.

Недостатка же в энергомощностях Россия сегодня не испытывает. Майнинг-фермы, напротив, могут стать одним из способов решения проблемы перепроизводства электроэнергии в стране. Регионов с лишними мощностями в России довольно много. В 2008—2014 годах в строительство новых генерирующих мощностей в России было вложено 3,6 трлн руб. За короткий период установленная мощность энергосистемы страны только увеличилась более чем на 20 ГВт.

По словам экспертов, теперь в России такой избыток электричества, что рынок озабочен отключением старых, а не вводом новых энергоблоков. Оказалось, что потребление электроэнергии в стране растет не такими быстрыми темпами, как планировали во времена экономического бума, когда вводили в действие так называемые «договоры на поставку мощности», которые гарантировали инвесторам гарантированный срок окупаемости инвестиций при введении в строй новых энергоблоков.

В сентябре этого года стало известно, что правительство намерено установить льготные тарифы на электроэнергию для майнинг-ферм. Для начала пилотный проект планируют запустить в одном из регионов России.

Тем не менее добыча криптовалют не так безобидна для фермеров-дилетантов и не­опытных любителей. В результате майнинга в домашних условиях нагрузка на электрические сети повышается в несколько раз, что доставляет явные неудобства другим жителям многоэтажных домов. Поэтому данную проблему уже сегодня начинают изучать депутаты. Соответствующий вопрос был поднят на очередном заседании рабочей группы при президенте России по развитию интернета одним из членов группы — Ильей Массухом, президентом Фонда информационной демократии, в сентябре этого года.

Независимо от того, будет ли в обозримом будущем легализован в России рынок криптовалют или нет, «майнеры-частники» все равно будут продолжать строить в стране фермы. Если учесть нагрузку на электрические сети во время майнинга, то такая бесконтрольная, «домашняя» деятельность может вызвать не только бытовые проблемы у окружающих жителей, но и серьезные аварии на магистральных электросетях, многие из которых модернизировались еще в советское время. Запретить ли майнинг физическим лицам, структурировать его или разрешить добывать криптовалюту любому желающему?

Российские власти пока не дают точного ответа. Механизмы контроля за майнингом в обязательном порядке должны включать проверку электрических сетей. Также интересным предложением может стать ограничение майнинга в зависимости от региона, например, предоставить льготные условия для «майнеров» только в Иркутской области или в Карелии, где есть избыток электроэнергии. В любом случае майнинг косвенно становится важным фактором, стимулирующим модернизацию ветхих электросетей, вспоминают о которых только в случае масштабных аварий.

Павел Моряков,

генеральный директор ГК «Москабельмет»