Он не сказал им: «Можем повторить!»

19 ноября ученик новоуренгойской гимназии № 1 Николай Десятниченко выступил в Бундестаге на встрече российских и немецких школьников с докладом. Мероприятие приурочили ко Дню скорби, который отмечают в Германии в память о жертвах войн и государственного насилия.

Доклады читали школьники обеих стран. Немецкие посвятили выступления советским гражданам, пострадавшим во время Второй мировой войны, а гимназисты из России, изучив судьбы немецких военных, погибших или пропавших без вести на фронте, рассказывали о них.

Десятниченко подготовил доклад о жизни немецкого ефрейтора Георге Йохане Рау, который умер в советском плену.

К моменту публикации этого материала уже известно: «недопустмым» назвали выступление Десятниченко в российском Совете Федерации. Минобразования отправило проверку в гимназию, где учится Дестниченко, жалобы на него получили Генопрокуратура и ФСБ. Что произошло?

О чем рассказал школьник

Выйдя на трибуну, Десятниченко сначала рассказал, что с детства интересуется историей и предложенная тема его очень заинтересовала. Он посетил городской архив и библиотеку, а потом дополнил данные, перелопатив Интернет. В результате воссоздал в подробностях историю жизни немецкого солдата Георга Йоханна Рау, участника Сталинградской битвы.

Рау, говорил Десятниченко, был одним из 250 тысяч немецких солдат, окруженных советской армией в «сталинградском котле». Он попал в лагерь для военнопленных и вплоть до 2016 года считался пропавшем без вести.

Лишь в прошлом году семье Рау стало известно, что солдат умер «от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года». На тот момент ему был всего 21 год.

Школьник предположил, что солдат был похоронен вместе с еще двумя тысячами немцев вблизи города Копейска Челябинской области. До поездки в Германию Десятниченко посетил братскую могилу, и это его «чрезвычайно огорчило».

«Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны», — сказал он.

Завершил доклад Десятниченко цитатой Бисмарка: «Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». И от себя добавил: а вот бы «на всей земле восторжествовал здравый смысл, и мир больше никогда не увидел бы войн».

Николай Десятниченко

Кому не понравилось

Выступление школьника Десятниченко транслировалось в интернете. Первыми о нем решили написать уральские СМИ. Издание «Ура.ру» так сообщило о выступлении: российский школьник «покаялся» за погибших немецких солдат. Подтверждением выступили комментарии пользователей соцсетей под трансляцией из Германии. Читатели там рекомендовали Десятниченко «съездить в концлагеря», а родителям — «вразумить» ребенка.

Позже свердловский блогер Сергей Колясников направил обращение в Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента, обвинив школьника в «публичном оправдании нацизма» и требуя провести проверку гимназии, где учится Десятниченко, в том числе «школьную программу по истории».

Пример поста с травлей Десятниченко и «наводкой» на адрес его гимназии. Под постом 341 комментарий...

А к вечеру уже и комитет Совета Федерации по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа, поручив проверить учебную программу гимназии. Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил выступление Десятниченко как «недопустимое».

В то же время глава пресс-службы губернатора ЯНАО Надежда Носкова заявила, что СМИ сильно сместили акцент: «Я видела по Первому каналу репортаж, и там был показан кусок о том, что мальчик говорит: у меня дед воевал, я знаю, как это страшно, очень надеюсь, что никогда войны не будет, люди будут бережно друг к другу относиться. Акцент смещен», — пояснила Носкова.

Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз заявил, что ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно.

Реакция

Николай Десятниченко закрыл возможность отправить ему личное сообщение во «ВКонтакте». Один из его друзей сказал «Медузе», что сейчас гимназист никак не хочет комментировать скандал.

Мать школьника Оксана Десятниченко заявила, что речь выступления пришлось сократить из-за регламента, из-за чего первоначальный смысл немного поменялся. Она подчеркнула, что ее сын «отлично знает, кто победил в этой войне». «Но мне самой теперь страшно читать, что получилось», — сказала она.

В гимназии, где учится Николай, рассказали, что находятся «в недоумении от обсуждения его доклада в соцсетях, а уж тем более — от обвинений юноши в защите нацизма». По мнению преподавателей, слова о «невинно погибших» немецких солдатах были вырваны комментаторами из контекста. А учительница немецкого языка гимназии Людмила Кононенко заявила, что Десятниченко «ни в коем случае не оправдывал действия фашистов, а его прадед сам участвовал в войне».