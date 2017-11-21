Трое старшеклассников из Нового Уренгоя вместе со сверстниками из Берлина выступили в германском бундестаге и поделились мыслями о Второй мировой. Приведу полностью одно из выступлений. Автор, между прочим, призер Всероссийской олимпиады по истории.

Вот что он сказал.

«Мне предложили участвовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во времена Второй мировой войны. Это меня очень заинтересовало, так как я увлекаюсь с детства историей и своей страны, и Германии. Я сразу начал искать соответствующую информацию. Сначала посетил городской архив и библиотеку. Затем пытался найти истории немецких солдат в интернете и других источниках. Однако позже, в сотрудничестве с Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, я узнал и подробно изучил биографию Георга Йохана Рау.

Он родился 17 января 1922 года в многодетной семье. На фронт Георг ушел в чине ефрейтора и сражался в качестве солдата ПВО в Сталинградской битве 1942—1943 годов. Георг был одним из 250 тысяч немецких солдат, которые были окружены Советской армией в так называемом «сталинградском котле». После прекращения боев он попал в лагерь для военнопленных. Только 6 тысяч из этих военнопленных вернулись домой. Георга среди них не было.

Долгое время родные немецкого солдата считали его пропавшим без вести. И лишь в прошлом году семья Георга получила информацию от Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, что солдат умер от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года в лагере для военнопленных в Бекетовке. Возможно, он был похоронен среди 2006 солдат близ лагеря. История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули для посещения захоронения вблизи города Копейска.

Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать.

Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты. Воевал он недолго, так как был тяжело ранен. Отто фон Бисмарк сказал: «Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну». Я искренне надеюсь, что на всей Земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн. Спасибо за внимание».

Вот этот текст и вызвал бурю. Причем некоторые вполне официальные российские издания не удовлетворились подчеркиванием действительно неловко сказанного о «невинно погибших людях», но и вынесли в заголовки свои собственные интерпретации: «Школьник из РФ извинился за погибших солдат вермахта» — и даже употребили слово «покаялся». Хотя он не каялся и не извинялся.

Уже установлено, что писать это выступление мальчику помогала мама. Но заподозрен и учитель — лексика, мол, не подростка. Самые бдительные предположили, что текст вообще немец сочинил, а потом на русский перевели.

Мальчику с Ямала ставят в вину то, что в своем двухминутном выступлении он не напомнил немецким парламентариям ни о блокадном Ленинграде, ни о пяти тысячах сожженных белорусских деревнях. Велик список того, о чем мальчик не напомнил. Слова не сказал о приговоре Нюрнбергского трибунала, не перечислил всех преступлений, совершенных соотечественниками этих парламентариев, не заклеймил. А ведь ни для чего другого, как некоторым кажется, на трибуну бундестага и подниматься не стоило.

Поэтому мальчика, который сказал лишь о том, что сказал, уже обвинили в «оправдании фашизма». Более того, обозреватель большой газеты опасается, что «в самый ответственный момент встанет такой вот перепрограммированный школьник из Нового Уренгоя и вонзит родине нож в спину».

Комитет Совета Федерации по международным делам уже попросил правительство Ямало-Ненецкого округа проверить учебную программу гимназии, в которой учится мальчик. А более решительные товарищи с этой же просьбой обратились (ну конечно — куда еще?) в прокуратуру и ФСБ, чтобы те предметно разобрались, откуда в гимназию просочился чуждый нам абстрактный гуманизм, смертельно опасный для самого существования державы. И даже те, кто не призывает к немедленному вмешательству в воспитательный процесс органов госбезопасности, напоминают: «Очевидно, что с детьми надо работать: провести по Пискаревскому кладбищу или свозить в Хатынь. Но ведь в их головы всю эту муть вложили взрослые, родители или учителя».

В разъяренную стаю сбились не все. Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз заявил, что «ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно».

И еще цитата из интернета:

«Мама рассказывала, как вскоре после войны, году в сорок восьмом, в Ленинграде, они ходили подкармливать пленных немцев, мостивших Университетскую набережную рядом с нашим домом. Вид немцев был ужасен и ничего, кроме жалости, у нормального человека не вызывал.

Только сейчас, наконец, выяснилось, что эти таким образом подкармливавшие, и мама среди них, оправдывали фашизм. Да что же вы, сволочи, пытаетесь с нами делать, и что же сделано со всеми вами».

Хочется, чтобы мальчик с Ямала и мальчики из Берлина никогда не убивали друг друга.

Для этого надо не только планировать поездки в Хатынь и на Пискаревское кладбище. Надо постараться, чтобы ненависть не застила глаза, не мешала видеть в людях — людей, чтобы память о страшном прошлом воспитывала не сомнительную решимость: «Можем повторить!» — но и ужас, и понимание: «Никогда больше!»