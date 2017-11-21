К Судакову в Комарово

Этим летом стало известно, что Смольный сделал питерской епархии РПЦ щедрый подарок. Церковь получила бесплатно в собственность земельный участок площадью 4712 квадратных метров (почти полгектара) на улице Васильева в поселке Комарово — одном из самых престижных пригородных мест Петербурга. Рыночная стоимость этой земли — около 30 миллионов рублей. И размещается на этом участке дача митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова). Правда, городские власти отказываются считать это дачей — по их мнению, это имущество религиозного назначения, где размещаются паломники.

Митрополит Судаков имеет полное право иметь дачу — как и другие граждане России. Но другим гражданам власти не дарят землю: ее надо покупать на торгах.

РПЦ — мягко говоря, не сама бедная организация в стране. Вполне могли бы себе позволить приобрести землю. Но зачем покупать, если Смольный готов дать даром?

Земельный кодекс (статья 39.5) позволяет бесплатно предоставить земельный участок религиозной организации, которой принадлежат расположенные на нем сооружения религиозного или благотворительного назначения. Опираясь на эту норму, распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 21.07.2017 года № 1312-рз участок в Комарово и подарили епархии.

Подарок показался мне не только слишком дорогим, но и незаконным: дача не относится к религиозному имуществу. Может быть, там есть еще что-то? Смольный ответил — нет, ничего больше нет: в письме вице-губернатора Михаила Мокрецова, которое я получил в ответ на свой депутатский запрос, констатируется, что на земельном участке располагается единственный объект недвижимости — жилой дом, принадлежащий «указанной религиозной организации» (епархии). И что здание «используется в религиозных целях».

Однако в федеральном законе ясно написано, что такое недвижимое имущество религиозного назначения. Это помещения, здания, строения и сооружения, построенные для совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, для религиозного образования и монашеской деятельности, а также для «религиозного почитания (паломничества), в том числе здания для временного проживания паломников».

Жилые дома (как и дачи) в этом списке отсутствуют.

Я написал в прокуратуру города, требуя оспорить распоряжение Смольного о дарении РПЦ этого участка и отменить его. И получил отказ: мне сообщили, что по результатам проведенного обследования участка, выяснено, что дом «используется для размещения духовенства и паломников» и что епархия «представила документы и пояснения, свидетельствующие о принадлежности жилого дома к имуществу религиозного назначения».

Ну, во-первых, в Комарово — престижном и дорогом дачном месте — совершенно неоткуда взяться паломникам. Там нет мест для «религиозного почитания» (именно так в законе определяется паломничество).

Единственное, с моей точки зрения, место для почитания поблизости — могила Анны Ахматовой, до которой от указанного места около семи километров. Но это почитание отнюдь не религиозное. Что касается паломничества в классическом понимании, то оно предполагает совершение верующими усилий для посещения святых мест и не предполагает отдыха на дачах. И вообще: кто-то верит, что паломники останавливаются на даче митрополита? Это во-первых.

Во-вторых, если ввести кадастровый номер земельного участка, подаренного епархии, в Региональную геоинформационную систему (РГИС), она выдает вид разрешенного использования участка: «Для размещения дач». Не гостиниц или общежитий для паломников.

В-третьих, если ввести в Единый государственный реестр недвижимости кадастровый номер «объекта недвижимости», указанный в ответе прокуратуры, «выскочит» запись о жилом доме площадью 147,7 кв. м, введенном в эксплуатацию в 1959 году.

Описание к изображению

23 ноября 2005 года тогдашний митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир выступал с докладом на епархиальном собрании духовенства и представителей приходских советов Санкт-Петербургской епархии. Где, в частности, сообщил о «епархиальной даче в поселке Комарово», где «капитально отремонтирован двухэтажный дом общей площадью 212 кв. м и построен дом для обслуживающего персонала общей площадью 144 кв. м». И никакого религиозного назначения. И никаких паломников. Это выяснила «Новая газета в Санкт-Петербурге».

Между тем и в ответе вице-губернатора Мокрецова, и в ответе прокуратуры Петербурга фигурирует только один «объект недвижимости» на этом участке. Куда же делся второй, который был еще двенадцать лет назад?

Я отправился в Комарово — и выяснилось, что он никуда не делся. На участке стоит не один, а два дома. Почему те, кто проводил обследование, не заметили второй дом — загадка. Но он есть, и фотографии это подтверждают. Этот дом довольно большой, и совершенно не похожий на место, где могут останавливаться паломники. Никаких паломников вокруг замечено не было.

Фото: Борис Вишневский / «Новая газета»

Фото: Борис Вишневский / «Новая газета»

Попытки выдать дачу за место проживания паломников неприличны — но дело не только в этом. А в том, что церковникам (не устающим призывать к аскетизму и обличать стяжательство) с губернаторского плеча подарили примерно 30 миллионов рублей, нарушив при этом закон.