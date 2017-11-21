В начале ноября Институт ядерной и радиационной безопасности Франции сообщил о радиоактивном облаке над Европой, которое могло появиться из-за аварии на ядерном объекте в России или Казахстане. Утечка, по словам экспертов, произошла еще месяц назад. А к моменту объявления об инциденте радиационный фон уже почти сошел на нет. Власти упомянутых стран поспешили опровергнуть аварии на ядерных предприятиях. За последующие две недели источник утечки так и не назвали, но постарались объяснить: угрозы для здоровья в загрязненных регионах (Урал, Поволжье, Ростовская область, регионы Германии, Франции, Италии и Австрии) людей нет.

В Германии, Австрии и Италии 29 сентября зафиксировали повышенный радиационный фон изотопа рутений-106 (Ru-106), образующегося при испытании ядерного оружия, ядерных техногенных авариях.

8 октября немецкие Федеральное ведомство по защите от радиации и Федеральное министерство по охране окружающей среды, охране природы и безопасности реакторов предположили, что источник рутения находится на Южном Урале. При этом ведомства исключили аварию.

«Росатом», курирующий ядерную промышленность, заявил, что «в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории РФ, в том числе и на Южном Урале, Ru-106 не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге». Однако, по данным «Росатома», и там он был ничтожно мал.

В начале октября о причине повышения радиационного фона сообщил «Коммерсант», сославшись на правозащитницу из ЗАТО Озерск Надежду Кутепову, которая получила политическое убежище во Франции.

В комментарии «Новой газете» Надежда Кутепова рассказала, что ее внимание привлекло ответ «Росатома» на сообщения о радиоактивном облаке, зафиксированном в Германии.

— Я выяснила, что на 25 и 26 сентября на «Маяке» (завод по производству компонентов ядерного оружия в Озерске, Челябинская область — Ред.) проводилось испытание нового оборудования, а также, что в эти дни в Озерске было объявлено о сигналах тревоги, — сообщила Кутепова, ссылаясь на источники на предприятии. — Инцидент мог произойти на печи в процессе остекловывания высокоактивных радиоактивных отходов. Именно там образуется рутений, который может быть выброшен в чистом виде.

Однако представители завода заявили, что у них «все хорошо».

После этого в Екатеринбурге появились слухи, что из-за аварии на заводе «Маяк» в сторону города движется радиоактивное облако. В соцсетях города появилось анонимное сообщение, которое якобы отправила сотрудница химико-биологического завода (орфография сохранена).

«Сегодня в нашем научном химико биологическом заводе директор сделал объявление (подруга коллеги там работает). В общем в Челябинской области произошла авария на Маяке, в результате радиационное облако которое идет на Екб. Оринтировочно дойдет завтра. Рекомедации — закрыть все окна дома и по возможности не выходить на улицу, также обитания спиртом, корень женьшеня и элеутерокок (в аптеке), взрослым теплое красное вино или коньяк в чай. В общем без паники, концентрация не такая чтобы вызвать лучевую болезнь. Но очень сильно провацирует рак».

В ответ на это местный Роспотребнадзор заявил, что уровень радиационного фона на границе Свердловской и Челябинской областей не превышает допустимый уровень.

9 ноября Институт ядерной и радиационной безопасности Франции выпустил доклад, в котором рассказал о появлении над Европой в последних числах сентября радиоактивного облака.

По мнению специалистов, авария могла произойти в последнюю неделю сентября в районе между Волгой и Уралом, к югу от Уральских гор, однако точное место установить невозможно. Очаг может быть или в России, или в Казахстане.

В докладе отмечается, что с 6 октября содержание опасных веществ снижалось, и на данный момент их в воздухе нет.

Карта распространения рутения от Института ядерной и радиационной безопасности Франции

реакция Почему не Казахстан

В Казахстане мест, которые могли бы попасть в число «подозреваемых в утечке», предостаточно: один только Семипалатинский ядерный полигон чего стоит. Он закрыт, но на его территории находится Институт радиационной безопасности и экологии — это город Курчатов на востоке республики, он попадает в зону, отмеченную французами, — внутри которого есть действующий реактор (еще один — в Алматы). Но сотрудники института в день выступления французских исследователей сразу же официально заявили о том, что у них никаких утечек не было — ни с первого, ни со второго реактора. В Алматы есть еще Институт ядерной физики, где производятся фармпрепараты (рутений, если зафиксировано превышение только его, мог «утечь» как раз с фармакологического производства), однако тамошние начальники всеми руками и ногами отмахнулись от возможных обвинений. При этом у института есть еще один объект — на западе Казахстана, очень рядом с границей России, в городе Аксай. Но директор института Ергазы Кенжин в интервью радио «Азаттык» заявил, что все обвинения в их адрес безосновательны. — Это полигон подземный, там штольни на глубине полтора километра и километра. Это бывшие полигоны СССР, там были в 1980-х годах подземные ядерные взрывы. Это называлась «программа использования ядерных взрывов в мирных целях, создание полостей для хранения нефтепродуктов». Там всё законсервировано, то есть каких-то работ, связанных с выходом [радиации], там нет уже десятки лет, 30–40 лет. Поэтому выхода радиоактивности там абсолютно нет, — цитирует «Азаттык» ученого. В целом же, Казахстан может подозреваться в каких-то утечках вполне легитимно, поскольку достаточно плотно связан с ядерной энергией. На западе Казахстана, в Актюбинской области, есть военный город Эмба-5, где также, по некоторым данным, проводились подземные ядерные взрывы. И что там сейчас в шахтах — большой вопрос, поскольку до середины этого года шефствовали над городом российские военные (сейчас идет процесс вывода россиян и полная передача Эмбы-5 под казахстанское руководство). Кроме того, в Казахстане строится банк ядерных отходов — утверждается, что он будет безопасен для окружающей среды. А еще в 2014 году на том же Западе Казахстана был потерян контейнер с радиоактивным цезием-137. Его искали три дня, а нашел некий таксист в соседней области, который ночью увидел небольшой контейнер в проезжающем мимо грузовике. Официальная версия потери — провалившееся в фургоне для перевозки днище кузова, а другие водители его нашли и подумали, что это просто бидон — и забрали себе.

20 ноября Росгидромет подтвердил: в конце сентября экстремальное загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось на Урале, высокое — в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. В пробах радиоактивных аэрозолей нашли радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня).

В этот же день российский «Гринпис» попросил прокуратуру проверить комбинат «Маяк». Организация ссылается на данные Росгидромета. ​«Аварийный выброс рутения-106 на комбинате "Маяк" может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов», — заявили в «Гринпис».

Во вторник, 21 ноября, «Росатом» заявил, что производственное объединение «Маяк» не связано с загрязнением атмосферы. В ведомстве предположили, что утечка вещества могла произойти из-за нарушения герметичности оболочки «твэла» в ядерном реакторе или при радиохимической переработке ядерного топлива.

реакция Позиция «Гринпис» и экспертов

— Росгидромет опубликовал показания своих станций, но разбираться, откуда выброс — это не функция этого ведомства, — заявил руководитель проекта энергетической программы «Гринпис России» Рашид Алимов. — Поэтому мы пишем запрос в Генпрокуратуру РФ, та в свою очередь, должна привлечь Ростехнадзор, чтобы разобраться в ситуации. Как отмечает Алимов, цель запроса — проверить, была ли информация об аварии сообщена в компетентные органы, было ли остановлено производство и приняты меры защиты населения. По словам эколога, сделать окончательные выводы о том, что стало причиной выброса, сейчас невозможно. Однако, как и другие эксперты, первым в списке потенциальных источников загрязнения Рашид Алимов называет производственное объединение «Маяк». Госпредприятие производит компоненты ядерного оружия, занимается хранением и переработкой отработавшего ядерного топлива. Расположенное в закрытом городе Озерске Челябинской области, предприятие входит в состав госкорпорации «Росатом». Версии

По словам Рашида Алимова, выводы, сделанные французскими исследователями, а также источники на предприятии «Маяк» свидетельствуют о том, что выброс мог произойти на производстве по остекловыванию отработанного ядерного топлива. Технология используется для полной ликвидации побочных радиоактивных отходов и изобретена во Франции. При высокой температуре и давлении в печи смешивается радиоактивная жидкость и фосфатное стекло. Получаются радиоактивные прозрачные столбики, которые упаковывают в защитные пеналы. По словам Рашида Алимова, в 2001 году во Франции был зафиксирован выброс рутения как раз на подобном производстве. Погрузка контейнера для перевозки отработанного ядерного топлива на заводе «Маяк». Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости, 2010 год Рашид Алимов озвучивает и другие версии, правда, считает, что вероятность такого сценария минимальна. «Теоретически в России производится рутений для медицинских нужд в Димитровграде (в Ульяновской области) и Обнинске (в Калужской области), — поясняет Алимов. — Это может объяснить загрязнение, зафиксированное в Волгограде и Цимлянске. Другие сценарии — правда, менее вероятные, — которые называют эксперты, — попадание источника рутения-106 в плавильную печь вместе с металлоломом. «История, когда радиоактивный источник попал в печь, был зафиксирован четыре года назад в Электростали, — отмечает эксперт. — И наименее вероятные варианты — падение спутника и авария на атомной электростанции. Но это привело бы к выбросу не только рутения-106, но и других радиоактивных веществ. Почему радиактивное облако зафиксировали в Европе? Рашид Алимов обращает внимание на сообщение Росгидромета — из него следует, что на территории России находится лишь 22 станций, которые могли зафиксировать выбросы. «На наш взгляд, этого недостаточно», — прокомментировал эксперт. По словам Рашида Алимова, оценить угрозу здоровья от выброса сейчас не представляется возможным. — Мы не знаем, где были зафиксированы наивысшие концентрации, до конца неизвестен сценарий того, как двигалось облако — замечает он. — Поэтому мы обратились в прокуратуру. Об опасности утечки

— Информация о том уровне загрязнений, которые фигурируют в СМИ таковы, что опасений для здоровья быть не должно, — прокомментировал ситуацию Анатолий Губин, заведующий лабораторией математического анализа радиационных воздействий научно-технического центра радиационно-технической безопасности и гигиены. — Однако сам факт обнаружения загрязнений говорит о том, что недостаточно надежды установки, где производится обращение с отработавшим топливом. — Те, кто был в непосредственной близости от места выброса, могли получить серьезный ущерб для здоровья, — прокомментировал ситуацию физик Олег Бодров, руководитель экологической организации «Южный берег Финского залива». — Не факт, что они информированы о том, что попали под воздействие выброса, учитывая тот факт, что об аварии мы узнали от французских ученых, а не от уполномоченных ведомств в России.

Чего испугалась Европа

Французский журнал Le NovelObs называет причины, по которым — несмотря на вероятное отсутствие последствий для Европы — нынешнее ЧП является чрезвычайно тревожным. Во-первых, «передоверив сообщение об инциденте метеорологической службе» (Росгидромету), российские атомщики «ушли в отрицание» (как когда-то после Чернобыльской катастрофы) и это не может не волновать их европейских партнеров. Так как «Росатом» отрицает свою причастность к утечкам, это может означать одно из двух: либо корпорация не контролирует подобные инциденты, «либо власти страны скрывают» информацию.

«Любое из этих обстоятельств является чрезвычайно опасным», — подчеркнул в эфире BFMTV Брюно Шарейрон, директор неправительственной Комиссии по поиску независимой информации о радиоактивности (CRIIRAD), которая была создана во Франции после Чернобыльской катастрофы. В своем последнем коммюнике, опубликованном 21 ноября, CRIIRAD анализирует сообщение Росгидромета о выбросе.

«И близко не давая ответов (на возникающие вопросы) результаты (опубликованные Росгидрометом) вызывают вопросы новые:

Почему концентрация вещества в воздухе (на территории России) — на том же уровне, что был обнаружен в Румынии Почему уровень выброса рутения-106 в почву, отмеченный станциями, находящимися менее чем в 40 км к северу и к югу от «Маяка» достигает максимум 330 Bq/m2 (такой уровень зафиксирован в Метлино) — ведь это от 100 до 1000 раз меньше, чем отмечается в результате моделирования, проведенного IRSN (результаты которого опубликованы 9 ноября)».

«На сегодняшний день мы по прежнему находимся в полной неизвестности», — сообщает Комиссия по поиску независимой информации о радиоактивности.

Комиссия также подчеркивает, что уже обратилась во Всемирную организацию здравоохранения и Международное агентство по атомной энергии с требованием «прервать молчание и вмешаться», так как «необходима абсолютная прозрачность» в расследовании ЧП — «как со стороны властей, в частности Российской федерации, так и со стороны экспертных институтов».

Это уже было

Аварии на «Маяке» в 1957 и 2007



В 1957 году на «Маяке» произошла «Кыштымская авария», ставшая причиной радиационного загрязнения площадью свыше 20 тысяч квадратных километров. Она стала первой в СССР радиационным чрезвычайной ситуацией техногенного характера: в ходе ликвидации были расселены 23 деревни с населением до 12 тысяч человек, их дома, имущество и домашний скот были уничтожены.

Десять лет назад, в 2007 году, на «Маяке» случилось еще одно ЧП. На заводе №235, где перерабатывается отработанное ядерное топливо, произошел прорыв трубопровода. Предельно допустимые дозы облучения получили до 8 человек. Однако, как указывают уральские СМИ эту информацию предприятие скрывало больше месяца.

Деревня Муслюмово, пострадавшая от радиации в результате «Кыштымской аварии». Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости, 2010 год

Интересно, что тогда информацию о причинах выброса обнародовала та же Надежда Кутепова, в то время — руководитель организации «Планета надежд». Она родилась в Озерске, ее отец был ликвидатором аварии в 1957 году. В 2015 году организацию Кутеповой «Планета надежд» признали иностранным агентом, ее обвинили в промышленном шпионаже, Кутепова получила политическое убежище за границей.

Чернобыль: СССР признался под давлением Европы

Самая масштабная атомная авария произошла в Чернобыле 26 апреля 1986 года. Первые сообщения об аварии в советских СМИ появились только 28 апреля, при этом их сделали под давлением, когда обеспокоенные европейцы потребовали от СССР объяснить повышение радиационного фона. Первыми в мире о загрязнении сообщили эксперты шведской АЭС «Форсмак». Подробную информацию об аварии советские издания публикуют уже после майских праздников.

Над материалом работали: Алиса Кустикова, Александра Копачева, Вячеслав Половинко, Юрий Сафронов