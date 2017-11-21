«Ямайка» не будет править Германией

В воскресенье ровно за десять минут до полуночи в Берлине взорвалась информационная бомба. Лидер Свободно-демократической партии Кристиан Линднер неожиданно объявил перед прессой, что его партия выходит из переговорного процесса с ХДС/ХСС и «зелеными» по формированию правящей коалиции, названной «Ямайкой» за сходство партийных цветов с национальным флагом островного государства. В Германии начался политический кризис, последствия которого могут не только негативно сказаться на стране, но и значительно повлиять на обстановку на европейском континенте.

Накануне заявления председателя СвДП участники коалиционных переговоров от ХДС/ХСС и «зеленых» уверенно полагали, что «Ямайка» состоится. В результате четырехнедельного марафона, по их мнению, путем взаимных уступок удалось достичь консенсуса по основным вопросам, среди которых наиболее сложными были миграционная политика, энергетика, защита окружающей среды и приоритетные программы для финансирования из федерального бюджета.

И вот — гром среди ясного неба. По оценке Линднера, в ходе дискуссий «не удалось выработать совместные представления о путях модернизации страны и, прежде всего, создать атмосферу взаимного доверия». Исходя из этого свободные демократы не желают брать на себя ответственность за дух и содержание подготовленных в ходе переговоров документов. «Лучше не править, чем править ошибочно», — подытожил лидер СвДП.

Впервые в истории современной Германии ее политическая элита столкнулась с такой ситуацией, когда основные партии не смогли договориться о правящей коалиции.

Главная проблема, как считают местные наблюдатели, заключается в том, что последние выборы, отражая изменения в общественном настроении, внесли серьезные коррективы в политический ландшафт.

Ведущие игроки — так называемые народные партии ХДС/ХСС и СДПГ — не распознали вовремя те болевые точки, которые волновали избирателей. В результате им пришлось понести существенные электоральные потери. Особенно чувствительными они оказались для христианских демократов — почти 8% голосов.

Сразу же после подведения итогов сентябрьских выборов и отказа социал-демократов от участия в правительстве некоторые немецкие политологи скептически оценивали перспективы черно-желто-зеленой коалиции. Слишком полярными были партийные платформы.

«Зеленые», например, шли на выборы под лозунгами полного прекращения добычи бурого угля (он составляет около 40% в энергообеспечении Германии), повсеместного перехода к 2030 году на электромобили, сохранения либеральной миграционной политики и отмены для беженцев ограничений по воссоединению семей.

Даже в самой партии Ангелы Меркель до и после выборов не прекращались острые споры по мигрантам. А лидер баварских христианских социалистов, входящих в блок с ХДС, Хорст Зеехофер жестко настаивал на введении фиксированной ежегодной квоты в 200 тысяч человек для беженцев.

Однако не эти противоречия привели «Ямайку» к провалу. Три стороны переговорного процесса проявили готовность к компромиссам, чего нельзя сказать о позиции СвДП. Сейчас после громкого хлопанья дверью эксперты, анализируя поведение свободных демократов, приходят к выводу, что они изначально не планировали брать на себя правительственную ответственность.

Фото: Reuters

После неудачи на выборах 2013 года СвДП возглавил молодой политик Кристиан Линднер (на тот момент ему было 34 года) — личность харизматичная, ставшая, по сути, единственным лицом партии. За четыре года благодаря его энергии свободные демократы смогли не только оправиться от кризиса, но и убедительно вернулись в федеральную политику, получив в сентябре 10,5% голосов.

При этом Линднер, по мнению экспертов, намеревался, скорее всего, продолжить карьеру в бундестаге в качестве оппозиционера, набирая для партии и себя очки ораторским искусством и критикой оппонентов, чтобы к следующим выборам накопить достаточно сил и вернуть СвДП былую роль делателя правительств. Но эти планы расстроили социал-демократы.

На текущий момент в Германии рассматриваются три возможных варианта выхода из политического кризиса.

По первому варианту предполагается, что крупнейшая фракция бундестага ХДС/ХСС создает в коалиции с СвДП или «зелеными» правительство меньшинства. Такая возможность считается чисто гипотетической. И дело не в том, что в немецкой истории отсутствует опыт подобного правительства.

Канцлер Меркель еще до начала коалиционных консультаций исключила для себя идею правительства меньшинства. В минувший понедельник она подтвердила неизменность своей позиции. К тому же после демарша СвДП потенциальными партнерами остаются только «зеленые», а они, в свою очередь, также заявили, что для них этот вариант неприемлем.

Второй вариант подразумевает, что может быть возобновлена большая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ. Об этом охотно рассуждают в прессе, подчеркивая важность такого шага для сохранения стабильности в стране и в Европе. Однако социал-демократы непреклонны в своем решении — итоги прошедших выборов не дали им мандат на участие в правительстве. В понедельник экстренное заседание правления партии единогласно это подтвердило.

И, наконец, третий вариант — досрочные выборы. За него уже высказались «зеленые», партия левых и, естественно, свободные демократы.

Руководящие функционеры СДПГ выражают мнение сдержанно, мол, партия не боится выборов и готова к ним. Хотя в начале декабря социал-демократам предстоит съезд, который обещает быть острым. Даже если Мартин Шульц и сохранит пост председателя, критики ему в свой адрес не избежать, и не факт, что его в очередной раз выдвинут кандидатом в канцлеры.

Ангела Меркель также считает новые выборы лучшим выходом из кризиса. При этом она уверена, что партия выдвинет ее кандидатуру на пост канцлера.

Пока ситуацию пытается спасти президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В своем обращении он призвал лидеров всех партий сохранить договороспособность и не исключать возможность создания правительства. С этой целью президент в ближайшие дни проведет встречи со всеми участниками коалиционных переговоров.

Между тем многие немецкие эксперты сомневаются в том, что досрочные выборы смогут существенно изменить сложившийся расклад сил. С сентября рейтинги ведущих политических партий практически остались без изменений. Более того, за период переговоров по «Ямайке» наметилась тенденция дальнейшего падения авторитета христианских демократов — они потеряли от 2 до 3 процентных пунктов.

В это же время укрепились позиции правых популистов из «Альтернативы для Германии». Теперь, как опасаются наблюдатели, новые выборы могут стать для AfD еще одной ступенькой по расширению своего влияния на разочарованных в традиционных партиях избирателей.

Примечательно, что политический кризис почти никак не повлиял на экономическую ситуацию. В первой половине понедельника на франкфуртской бирже случилось кратковременное падение курса акций, но к полудню потери уже были отыграны и даже наметился рост. Тем не менее президент Немецкой торгово-промышленной палаты Эрик Швайцер выразил озабоченность тем, что политическая неопределенность в перспективе негативно скажется на инвестиционном климате в стране.