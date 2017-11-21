«Это пока все, что можно сказать»

В субботу, 18 ноября, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина РФ, подозреваемого в убийстве Пола Хлебникова. В сообщении, которое появилось на официальном сайте ведомства, не названа фамилия задержанного, однако указано: уроженец Чечни, который, по данным Интерпола, принимал участие в совершении заказных убийств, в частности, гражданина США Пола Хлебникова, главного редактора российской версии Forbes, и вице-премьера Чеченской Республики в 2001–2002 годах (Яна (Якуба) Сергунина. — О. М.).

Пола Хлебникова, журналиста, писателя, автора книги «Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России», застрелили 9 июля 2004 года в Москве, рядом с редакцией журнала. На скамье подсудимых по этому делу оказались Казбек Дукузов, Муса Вахаев и Фаиль Садретдинов (последний проходил по другому эпизоду, который инкриминировали подсудимым. — О. М.), остальных соучастников преступления поймать не смогли и объявили в международный розыск. Коллегия присяжных в мае 2006-го оправдала подсудимых, не признавших своей вины. Генеральная прокуратура РФ решение обжаловала, следом Верховный суд отменил приговор, но фигуранты громкого дела уже скрылись из виду.

В телефонном разговоре с корреспондентом «Новой» спикер СБУ Елена Гитлянская также отказалась раскрыть личность задержанного, но заметила, что указанным гражданином в силу понятных причин очень интересуется американская сторона. Этот человек в последнее время находился в Харькове, занимался вымогательством денег у местных предпринимателей, на чем фактически и попался.

— У него «липовый» украинский паспорт?

— Он пользовался документами с поддельными установочными данными, — ответила Гитлянская.

По ее словам, СБУ передает подозреваемого, чья личность установлена, в ведение прокуратуры, где в течение 72 часов ему определят меру пресечения. «Если соответствующее решение в такой срок не принимается, то, согласно закону, должны отпустить, — сказала спикер Службы безопасности. — В случае же заключения под стражу международный отдел прокуратуры направит материалы в местный суд, чтобы там рассмотрели вопрос об экстрадиции в Россию. На такую процедуру украинское законодательство отводит суду 40 суток».

Источник в спецслужбе утверждает: в Киеве взяли 39-летнего Магомеда Дукузова, брата предполагаемого киллера Казбека Дукузова, также якобы причастного к убийству Хлебникова. Магомед подозревался и в соучастии в расстреле Сергунина.

В понедельник, во второй половине дня, я обратилась к руководителю пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Андрею Демартино с вопросом, принят ли уже гражданин РФ Магомед Дукузов под прокурорскую «опеку». Господин Демартино спустя несколько часов дал ответ: «Прокуратура Киева проводит экстрадиционную проверку. Это пока все, что можно сказать».

«Новая газета» уже отправила запрос в Управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины.

Пока не совсем понятно, повлияет ли на судьбу Магомеда Дукузова «ледниковый период» украино-российских отношений. Юрист-криминолог, кандидат юридических наук Анна Маляр в комментарии «Новой» сказала:

— Я не знаю подробностей дела. Общие правила экстрадиции: человека отправляют в страну гражданства, а лицо без гражданства — в страну, из которой прибыл в Украину. Но экстрадиция — акт двусторонний, необходимы договоренности с принимающей стороной. Если есть запрос на выдачу, то отдадут той стране, что запросила, — кроме случаев, когда доказано политическое преследование.

— Не провожу параллели, но в 2013-м Москва требовала выдачи задержанного и осужденного в Одессе Адама Осмаева. Его обвиняли в подготовке покушения на Путина. Тогда Осмаев через адвокатов обратился в ЕСПЧ, и Украине запретили выдавать его Российской Федерации.

— Учитывая наши нынешние отношения с Россией, такой вариант вполне реален.

— Может ли задержанного затребовать Америка?

— Вопрос регулируется в первую очередь Конвенцией о выдаче и двусторонними соглашениями между Украиной и США или РФ. Наши законы должны строго соответствовать международно-правовым актам. Предметнее может объяснить юрист-международник. Я же знаю из уголовного права, что преступление, совершенное против гражданина США, попадает под американскую юрисдикцию и Штаты имеют право сделать Украине запрос. Мои источники подтверждают: выдача Киевом одиозных россиян — договоренности политические, а не юридические. Потому если Штаты сильно заинтересованы в этом товарище, они его, с большой вероятностью, получат. Хотя если, наоборот, Кремлю кто-то очень нужен, американцам помешают, а Киеву предложат, например, громкий обмен. Это тот случай, когда нормы права вторичны по отношению к политике — как было с гэрэушниками.

Ольга МУСАФИРОВА, соб. корр. «Новой», Киев

Задержанного действительно зовут Магомед Дукузов

«МВД России назвало имя задержанного — его действительно зовут Магомед Дукузов», — сообщает «Интерфакс».

«17 ноября в Киеве задержан Магомед Дукузов, 1978 года рождения, объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова», — говорится в сообщении.

Казбек и Магомед Дукузовы, Муса Вахаев, Магомед Эдильсултанов и другие подозреваемые были установлены следствием, которым руководил генерал юстиции Петрос Гарибян. Однако на скамье подсудимых оказались лишь двое, остальные — скрылись и, судя по всему, как раз на территории Украины.

Дело в том, что все подозреваемые имели определенное отношение к одному из лидеров Лазанской преступной группировки Лом-Али Гайтукаеву, умершему в этом году в российской колонии. Гайтукаев и его бойцы были причастны не только к убийству Пола Хлебникова и Яна Сергунина, но и к убийству Анны Политковской, а также — к покушению на убийство украинского бизнесмена Геннадия Корбана (за последние два преступления Гайтукаев и был осужден). Ко всем этим событиям мог иметь отношение и осужденный организатор убийства Анны Политковской — Дмитрий Павлюченков, подполковник секретного управления ГУВД Москвы.

Насколько известно «Новой газете» — по крайней мере, так предполагает наш источник, — после оправдательного вердикта Казбеку Дукузову якобы помогли скрыться на территории Белоруссии сотрудники московской милиции.

Затем Казбек Дукузов по поддельному загранпаспорту, оформленному на фамилию Балаев, перебрался в Арабские Эмираты, где был осужден за грабеж. Российским правоохранительным органам было известно о его местонахождении, однако никаких попыток экстрадировать предполагаемого киллера в Россию так и не было предпринято даже после вступления в силу двустороннего соглашения с ОАЭ о выдаче преступников.

Дукузов-Балаев благополучно освободился из арабской тюрьмы и, по некоторым данным, с помощью тех же поддельных документов смог добраться до Чечни.

Что касается расследования дела об убийстве Пола Хлебникова, то, как и в случае с убийством Политковской, после выхода на пенсию генерала Гарибяна оно практически не ведется. Дело спущено в нижестоящее управление СК, и, несмотря на явные пересечения с делом Анны Политковской, никто объединять их в одно производство не пожелал.

Так что, как представляется, поимка соучастника убийства — не очень приятный подарок для российского следствия, которое не стремится расследовать убийства журналистов в полном объеме. Впрочем, страх отдать подозреваемого американцам, скорее всего, будет посильнее.

Отдел расследований