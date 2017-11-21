Луганский гамбит

Утром во вторник в центре Луганска появились группы неизвестных людей в военной форме без знаков отличия и принадлежности к тем или иным организациям.

Они были вооружены стрелковым оружием и минометами. Глава самопровозглашенной «Луганской народной республики» («ЛНР») Игорь Плотницкий, который утром находился на рабочем месте, приказал им освободить город, однако они приказ проигнорировали. Неизвестные блокировали доступ к административным зданиям, сотрудники правительства и Народного совета были распущены по домам.

По данным источников «Новой газеты», в Луганск из Донецка прибыли три военных «Урала» с бойцами Республиканской государственной службы охраны, которая подчиняется главе самопровозглашенной «Донецкой народной республики» («ДНР») Александру Захарченко.

Ранее, 20 ноября, глава «ЛНР» Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Корнета. Это следствие затяжного конфликта, в ходе которого, например, Корнет прямо на заседании Народного совета был обвинен в том, что незаконно проживает в частном доме, несмотря на многочисленные жалобы владелицы.

Глава МВД, однако, свою отставку не признал, о чем сообщил во вторник в видеообращении. По словам Корнета, МВД обнаружило в руководстве «ЛНР» ячейку «украинских диверсантов», причем на самом высоком уровне. Среди ее участников были названы директор ГТРК «ЛНР» Анастасия Шуркаева, руководитель администрации главы «ЛНР» Ирина Тейцман и начальник службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгений Селиверстов. «Указанными лицами в течение длительного времени до главы «ЛНР» целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности», — сообщил Корнет. Он фактически заявил, что стал жертвой наветов со стороны украинских шпионов.

Глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий, в свою очередь, на собственном сайте разместил обращение, согласно которому «ситуация является продолжением кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности министра внутренних дел. События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное».

Как сообщают источники «Новой газеты», силовые подразделения «ЛНР», в частности министерство госбезопасности (МГБ), народная милиция и военная комендатура не участвуют в конфликте между Плотницким и Корнетом. Информация об аресте директора ГТРК «ЛНР» Анастасии Шуркаевой пока не подтверждается. Но сама ГТРК прекратила вещание.

На момент подписания номера «Новой газете» стало известно, что часть ветеранов боевых действий 2014–2015 годов, ранее уволенных из силовых органов республики, готовы поддержать действия Корнета. Однако информации о вооруженных столкновениях пока не поступало.