НАТО готово начать массированные поставки вооружений в Донбасс

14 ноября Совет национальной безопасности США рекомендовал поставить ВСУ противотанковые комплексы Javelin и выделить для этого Украине 47 млн. долларов. Одобрение Конгресса и Госдепартамента на такую сделку получено давно.

19 ноября весьма опытный в прошлом военный, глава комитета Госдумы по обороне генерал Шаманов резко осудил такое решение, способное «взорвать ситуацию на Украине». С аналогичными заявлениями выступил Франц Клинцевич и ряд политиков помельче, не влияющих на внешнюю политику, но создающих для нее фон. 20 ноября, пожалуй, единственный в наших СМИ квалифицированный эксперт по вооружениям и обороне Михаил Ходаренок опубликовал в «Газете.ру» совершенно малоубедительное, в общем не характерное для него мнение «Почему «Джавелин» не поможет Украине». Если не поможет, отчего такая реакция?

Оружие НАТО — винтовки, радары, машины разведки — поставляется на Украину давно. Почему на этот раз реакция российского официоза перешла на новый уровень?

Противотанковые переносные комплексы третьего поколения Javelin — новейшая разработка, таких нет ни у кого, кроме Израиля.

Легкие (30 кг в сборе), эффективные днем и ночью, с гарантией поражения бронированной цели 96% (если нет мер противодействия), реализующие рассчитанный на полных неучей принцип «выстрелил-забыл», они вполне способны существенно изменить картину будущих боев в Донбассе, где в 2014-15 танки, БТР и БМП использовались обеими сторонами повсеместно.

Оборудованные инфракрасными головками самонаведения запускаемые просто с плеча Javelin бросают свои ракеты на двигатель и систему выхлопа в корме, самой горячей части танка, сверху отвесно, по минометной траектории. Первым взрывом её боеголовка сносит активные системы танковой защиты, вторым раскаленной кумулятивной струей пробивает броню и в корпус влетают раскаленные осколки.

Проекция сверху — самая незащищенная часть танка. Парадоксальным образом Javelin можно назвать более гуманным к экипажу оружием, реализующим мечту танкиста, изложенную в нашем замечательном фильме «На войне как на войне» 1968 механиком-водителем в исполнении Виктора Павлова: «А лучше когда снаряд попадает в мотор... машине конец, а экипаж цел». Кстати, герои фильма воюют на Украине.

Javelin самый дорогой боеприпас в своем классе за всю историю: до $200000 за пусковую установку и до $100000 за ракету (подержанный танк армии мятежников стоит куда дешевле). На 47 млн. можно купить примерно 80 комплектов. Но на решающем направлении они могут создать решающее преимущество. Кроме того,

Пентагон очень заинтересован в испытании комплекса против традиционных советских и российских средств защиты танка в настоящей войне при равном противоборстве:

единичное применение Javelin в Сирии против необорудованных танков ИГИЛ с непрофессиональными экипажами настоящую статистику боевого применения не дает.

И в НАТО и у нас давно разработаны способы борьбы с этим комплексом (не самые эффективные и для хорошо обученных танкистов) в десятки тысяч раз дешевле самой Javelin. Но за всю историю войны в Донбассе по проверенным источникам российская армия ни разу не участвовала в боевых действиях силами более 4 батальонно-тактических групп долее месяца. Основной удар примут 1 и 2 армейские корпуса мятежников ДНР/ЛНР. Их танки не имеют необходимых средств защиты от Javelin. Заявления, что Javelin оборонительное оружие — подтасовка. Танки в равной мере используются в наступлении и активной обороне. Применяться при запланированном наступлении ВСУ Javelin будут обязательно.

И тут важен более общий взгляд на проблему. 32 000 бойцов двух мятежных корпусов на линии разделения противостоят более 100 000 служащих ВСУ. В таких условиях склады снабжения мятежников в расчете на предстоящие сражения прижаты к российской границе, а склады ВСУ наоборот вынесены вперед. То есть ДНР/ЛНР планируют стратегическую оборонительную, а Киев — наступательную операции. Ни о каком захвате дополнительных территорий власти Донецка и поддерживающие их чиновники в Москве даже мечтать не могут, да и смысла в нем нет никакого. А военные решают задачи, поставленные политиками, сами они, слава Богу, в таких решениях слова не имеют.

В ответ Москва может вооружить армейские корпуса ДНР/ЛНР средствами защиты от Javelin, а заодно отправить туда много чего еще. Следуя принципу взаимного кататонического возбуждения всех участников от Вашингтона до Москвы, от которого они с 2014 не отступают ни на шаг, политики начнут процесс набивания региона со всех сторон самыми современными и дорогими вооружениями, резко расширяющими области применения, повышающими опасность случайного конфликта. Командование ВСУ сегодня считается более компетентным, чем в 2015. Исходя из прошлых поражений оно должно по идее понимать, что для победы нужно намного больше и денег и усилий: бесконечные учения, укрепление среднего командного звена, накопление вооружений и боеприпасов на 100 000 бойцов, а не сотня комплектов новейших ПТУР.

Полагаю, Javelin не чудо-оружие возмездия, а очередной ход на обострение. На сегодня они проданы в 19 стран, в том числе Намибию и Бахрейн (Грузия на очереди). Но соблазн пострелять у украинских командиров на линии разделения возникнет действительно большой.

Мы присутствуем при начале массированных поставок вооружений НАТО в Донбасс,

таково мое мнение. Это коррелируется с преднамеренным ухудшением отношений Трампа с Ираном и Китаем, активизацией флота по всему миру. Решимость правительства Путина дать в ближайшее время зубодробительный ответ поставками оружия и ресурсов мятежникам не вызывает сомнений. Практически все европейские лидеры осуждают такое решение, полагая, что не должен набивать оружием район политик, объявляющий себя миротворцем. Но их практически уже не слушают.

Впрочем, последнее решение за президентом Трампом.