Кипятильник в аквариуме

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Недавно мне довелось стать одной из героинь «Бесогона», за что искренне благодарю Никиту Михалкова. Я и прежде догадывалась, как сочиняются авторские передачи, но тут получила точные знания из первых рук. Сначала придумывается голая схема, затем под нее подверстываются герои, реплики, сюжеты. Так подверсталась и я — с оборванными цитатами из колонки о сериале «Спящие». Узнала о себе много нового. Мол, не случайно била режиссера Юрия Быкова «по самым больным точкам», а потому что увидела в фильме, как в зеркале, свое отражение. Теперь не понаслышке знаю, как выглядят либералы Садового кольца, торгующие родиной.

Больше всего поразила бедность мысли. Великий режиссер и еще более великий актер полагает, что в основе любого жеста или текста лежит шкурный интерес. Оттого он и взял на себя высокую миссию по изгнанию бесов из заблудших душ. Кто ж, если не он? Хотя земля наша богата талантами. Вот и новый бесогон народился — на сей раз на НТВ. Канал, до недавних пор предпочитающий безымянных мастеров пера-топора в стилистике «анатомий протеста», теперь ударился в авторскую журналистику. С программой «Уроки русского» дебютировал сам Захар Прилепин, который ненавидит «либералов Садового кольца» (это его цитата) даже пуще Михалкова. Интересная штука получается: никто сегодня толком не знает, что такое либерал, интеллигент, демократ, но зато многие знают, что именно эти не вполне опознанные объекты следует уничтожать при каждом удобном и неудобном случае.

Все познается в сравнении. Михалков — приверженец классики и линейного повествования. Сюжет развивается медленно и ясно, акценты чеканно расставлены. Не то Захар Прилепин, стихийный постмодернист, выстраивающий свой дебют в формате суматошного клипа. Вроде бы заговорил о белых и красных, но тут же перекинулся на автомобильного обозревателя «Эха Москвы», чьи взгляды писателю омерзительны. Только вспомнил о революционерах из черты оседлости, как тотчас переключился на «новых белых» из числа списка «Форбс». Попытался рассуждать о том, что террор в отношении русского человека не работает, но быстро развернулся в сторону неизбежных инакомыслящих, которые сами выдумали хоругвеносцев.

Обида — двигатель нынешнего авторского ТВ. В подножии любой обиды, даже если речь идет о любимых врагах вроде Украины с Америкой, непременно расположился какой-нибудь либерал. Да что там ТВ, обида тянет на национальную идею. История со школьником из Нового Уренгоя, выступившего в бундестаге и переполошившего до истерик своей краткой речью политический класс из телевизора, подтверждает эту нехитрую мысль. Тот же Захар Прилепин, весь в камуфляже и в гневе, объяснил, теперь уже программе «60 минут», суть событий. Как мог — то есть сбивчиво, нервно, заполошно — так и объяснил. Во всем виновата медийная либеральная пропаганда, где нет места советской и российской героике. Московские мальчики не знают в лицо ни Гиви, ни Моторолу, ни Захарченко, а что может быть хуже этого?

Для полноты картины следует вспомнить еще одного столпа авторской тележурналистики — Константина Семина с его передачей «АгитПроп». Он бурно стартовал лет десять назад: одобрил, по сути, террористический акт, уничтоживший премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, и отважился на новый фразеологизм — «законность пули». Затем торопливый историософ внес свою лепту в теорию Игоря Шафаревича о «малом народе». Она, оказывается, не про евреев, а про «эмигрантское космополитическое содружество Буковских и Синявских». Венцом творения главного телеспециалиста по русофобии стал фильм «Биохимия предательства». В обширной галерее известных предателей меня удивил только один человек — Бальмонт. Семин не простил поэту гимн, который тот сочинил в честь Временного правительства.

В последние годы из юного дарования словно воздух выпустили. Все либералы настоящего и прошлого оприходованы, а что делать дальше в еженедельной программе, если не пропалывать цитаты противника и не вихрить вокруг них свое нехитрое повествование? Ну рассказал в последнем выпуске про Зимбабве. Чувствуется, как ему самому скучно и тошно. В прошлом Семин искрился афоризмами. В их числе был и такой: психологическая война против русского народа — это кипятильник, опущенный в аквариум. А что теперь с войной и с Семиным? Устал? Исчерпался?

Жанр авторской политической журналистики переживает не лучшие дни. При некотором усилии ему, жанру, можно пришить даже некоторую непатриотичность устремлений. Не может великая держава в лице ее медийного авангарда быть обидчивой, как прыщавый подросток. Наверное, есть смысл обновить подход к телеаналитике, да и не только к ней. Замечательная актриса Ольга Волкова в день юбилея Эльдара Рязанова подсказала путь. В советское время ее долго не снимали, так как она входила (наряду с Юрским и другими) в черный список Министерства культуры по причине «отсутствия социального здоровья в лице». Хорошо бы пересмотреть все поголовье ведущих в означенном ракурсе. Я не к тому веду, что у Михалкова, Прилепина, Семина есть проблемы с «социальным здоровьем в лице», они им просто пышут, я — о возможности хоть какой-нибудь ротации на застывшем ТВ.