Помогать легко, жить трудно

Помочь найти работу людям с ограниченными возможностями и собрать деньги на лечение детям, больным раком, — эти две задачи одновременно сейчас решает команда «Помогать легко» благотворительного фонда AdVita («Ради жизни»). Однако на старте им самим не обойтись без помощи. Необходимо 726 тысяч рублей — на открытие керамической мастерской, где будет создаваться «Петербург в миниатюре». Это даст и работу нуждающимся в ней инвалидам, и деньги на лечение подопечным фонда AdVita. Сбор средств на краудфандинговой платформе начат в сентябре. Но на сегодня есть лишь 133 тысячи рублей. Два нужных дела — под угрозой.

Каждому дому — свой домик

«Петербург в миниатюре» — это маленькие керамические домики, памятники архитектуры и искусства и просто красивые городские здания, вылепленные по образцам из глины, обожженные в печи и раскрашенные вручную. Крошечные копии настоящих Эрмитажа, Биржи, Думы, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Мариинского театра, керамические миниатюры всех домов Миллионной улицы и Невского проспекта создают люди с ограниченными возможностями. Проект родился несколько месяцев назад на площадке пространства «Легко-легко» — там же, где находится магазин благотворительных сувениров БФ AdVita.

— Мы поняли, что у нас нет ручных сувениров, связанных с Петербургом, с его неповторимой архитектурой и градостроением, а у нас их искали. Нам захотелось подарить это городу, — рассказывает Александра Сторожук, куратор проекта «Петербург в миниатюре». — Не китайскую штамповку, а сделанный своими руками из местных материалов сувенир, и в эти керамические миниатюры вложить душу города.

Многолетний волонтер БФ AdVita Мила Кузнецова — по профессии театральный художник — стала глазами и руками проекта. Сначала предполагалось, что Мила будет только рисовать эскизы, а образцы для работы вылепят профессиональные керамисты и ювелиры. Однако художница сама справилась со всем, и именно по ее прототипам работники керамической мастерской сейчас воссоздают микро-Петербург.

— Самое долгое и сложное — сбор информации о том, как выглядит дом, — объясняет Мила. — Ищу панорамы, карты, фотографии в интернете. Но все надо проверить на соответствие, потом еду смотреть на здание. Фотографирую его со всех ракурсов. По каждому домику у меня целая папочка материалов. Эскизов и чертежей я не делаю — сразу берусь лепить прототип. Простой дом можно и за полчаса сделать, а с Эрмитажем я вожусь уже месяц. Готовые образцы отдаю ребятам, и по ним они лепят домики.

И пытка, и попытка

Тарас, Мила и Феодосий. Фото: Елена Лукьянова / « Новая»

Тарас работает всего несколько дней, но уверен: у него с ходу все получится.

— Хорошо, коли так, — спокойно отвечает Мила, теперь — руководитель керамической мастерской и творческий наставник всех, кто сюда приходит. Передает Тарасу кусочек глины и образец домика для лепки.

— Меня девушка так учила танцевать вальс, — продолжает подмастерье. — Сказала: «Если ты сейчас не научишься, я больше с тобой танцевать не буду». И за полминуты я научился.

— Значит, сейчас научишься лепить, — улыбается наставница.

Но лепка из глины с трудом дается Тарасу. И после третьего домика, который — по его мнению — нехорош, парень берется шкурить уже готовые модели.

— С твердым материалом мне легче работать, чем с мягким, — оправдывается Тарас. — Здесь я могу следить за тем, чтобы лишнего не сточить. Но тут и ответственность больше, поскольку это — уже готовый к продаже материал.

Тарасу 23 года. Несмотря на сложности со здоровьем, он сумел получить две профессии — садовода и повара. Несколько месяцев стажировался в детском саду — варил супы и каши.

— Хотел там и остаться, но не успел — на свободное место взяли человека без проблем со здоровьем. А другой вакансии я так и не нашел.

Феодосий, ровесник Тараса, выучился на столяра. Но с работой ему тоже не повезло. Некоторое время Феодосий трудился на складе в фонде AdVita. Потом заглянул в мастерскую, попробовал силы и уходить не хочет. Он дольше всех корпит над каждым домиком, но меньше всех терпит неудач.

— Я б и совсем остался здесь, если все сложится, — признается Феодосий. — Трудовая книжка уже запылилась. Хочется, чтобы в ней появилась какая-то запись.

Ксюше 26 лет. Ей вообще нельзя работать из-за здоровья. Тем не менее в керамическую мастерскую она наведывается раз-два в неделю. Лепка и роспись для нее — отдушина.

— Тут понимаешь: и ты что-то можешь, и твой труд кому-то нужен.

Нужна поддержка

Милые маленькие домики нравились посетителям пространства «Легко-легко» и с самого начала хорошо расходились. Копии своих зданий заказали синагога, Михайловский театр, Мариинский театр, Публичная библиотека, Эрмитаж.

— Был необычный заказ: человек попросил смастерить миниатюру типичной многоэтажки на улице Кораблестроителей — чем-то была ему дорога она, видимо, — рассказывает Мила Кузнецова. — И вроде ничем не выдающееся здание, но фигурка получилась невероятно приятной на ощупь из-за множества выпуклых окошек и балконов. Такой вот дом-антидепрессант.

Каждую миниатюру мастера упаковывают в крафтовую коробочку с сургучной печатью, внутрь вкладывают визитную карточку с адресом дома, исторической справкой и описанием социальной роли проекта. Большую часть выручки передают в фонд AdVita. Доходы от продажи сувенирной продукции (не только домиков, еще и футболок, сумок, кружек, открыток, магнитов, блокнотов, ручек) позволяют фонду ежегодно дополнительно оказывать помощь 100 больным онкологией детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

— К сентябрю на площадях «Легко-легко» нам стало тесно, — говорит Александра Сторожук. — Уже не умещались миниатюры. А еще неизвестный жертвователь подарил нам печь для обжига (до этого Мила с домиками скиталась по чужим мастерским и просила обжечь фигурки. — Н. П.) — ее в магазине не поставишь. Стало ясно: нужна собственная керамическая мастерская, куда можно перенести все производство домиков. Установить печь, перевезти материалы, оборудовать несколько рабочих мест для людей с ограниченными возможностями и разместить готовые вещи.

30 октября команда «Помогать легко» на месяц арендовала студию, куда пере­ехала мастерская. Но на 57 квадратных метрах — полупусто. Все, что нужно, самим не осилить. На краудфандинговой платформе «Планета.ру» до конца ноября идет сбор средств: жертвователи могут заказать любые домики и другую продукцию БФ AdVita. Времени мало. Денег — тоже: на 20 ноября — 133 тысячи рублей.

— Если мы до конца ноября соберем хотя бы половину от необходимой суммы — 363 тысячи рублей, то «Планета.ру» продлит нам аренду площадки и сбор средств еще на месяц, — делится надеж­дами административный директор «Помогать легко» Татьяна Найко. — Если нет — проект заморозят.

726 тысяч рублей — сумма не с потолка. Ничего лишнего в ней нет: 600 тысяч — аренда студии за год (50 тысяч рублей в месяц). Около 40 тысяч — налоги. Остальные деньги — на самые необходимые инструменты и материалы. Пока гипс, глину, краски и даже набор юного скульптора (на взрослый набор не хватило средств) покупает сама команда «Помогать легко».

— Название хорошее — «легко-легко», — продолжает Татьяна Найко, — а на деле — сложно. Но закрывать проект очень жаль.

Поддержать проект «Петербург в миниатюре» можно здесь: https://planeta.ru/campaigns/minispb_legkolegko