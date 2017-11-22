«Супер, что мы молоды, и пока нам нечего терять»

26 марта, 12 июня, 7 октября под лозунгами «Против коррупции» на улицы вышли десятки тысяч человек. Большая часть протестующих — школьники и студенты. Сотни людей были задержаны на несогласованных акциях. Над участниками идут суды, им выносят приговоры (штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, до 40 часов обязательных работ, до 15 суток реального ареста). Молодежь все равно выходит на улицы, публикует собственные репортажи с акций в интернете, ведет фото- и видео- дневники из СИЗО. Питерский фотограф Сергей Назаров снял серию портретов молодых участников уличного протеста. Еще почти подростки, они совсем не похожи на активистов и борцов. Но у них уже появились свои вопросы к власти и обществу. И несмотря на внешнюю неуверенность, у них есть позиция — и смелость, чтобы ее отстаивать.

Мария, 18 лет, Иваново

Заинтересовалась политикой два года назад. Это был подростковый возраст такой, например: в школе говорят одно, а ты внутренне с этим не соглашаешься. Ну вот и начала участвовать в протестных акциях различных. 26 марта не смогла, сдавала экзамен в Питере. А 12 июня вышла на митинг. Ну и большой плюс то, что родители мои тоже на митинг ходили. Они меня поддерживают. Мама у меня блогер.

Михаил, 21 год, Санкт-Петербург

Я музыкант, играю на бас-гитаре. Вышел на митинг 12 июня, был задержан на 7 суток. Захотелось движухи, чтобы происходило что-то в стране. Если ничего не происходит, создается ощущение, что все со всем смирились, что все со всем согласны. Я уверен, можно жить лучше. Ну вот как можно с такими зарплатами молодым людям заработать на квартиру? Я не знаю.

Тася, 17 лет, Москва

Мое увлечение протестной культурой началось с музыки 60-х, я слушала Joan Baez, смотрела видео с протестных акций 60-х. Тогда мне казалось: в какое скучное время я живу! Мне не приходило в голову, что вроде все еще и у нас не совсем идеально.

Считаю ненормальным в современном мире несменяемость власти, репрессии и давление, в особенности на деятелей культуры. Не думаю, что изменится что-то кардинально в ближайшее время, но оптимистично смотрю в будущее. Для того мы и выходим сейчас, чтобы задать направление на перемены. Супер, что мы молоды и пока нам нечего терять, не боимся выходить и хотим, чтобы нас услышали.

Александр, 21 год, Санкт-Петербург

Я священник Ассоциации христианских евхаристических общин. Постоянно участвую в митингах и в одиночных пикетах. С одной стороны, Петербург сыт уже этими пикетами, а с другой стороны — это единственный нормальный способ доносить до людей хоть что-то. Когда стоишь в пикете в поддержку Украины, тогда это просто жутко, потому что ты больше собираешь агрессии, чем положительных отзывов. Однажды подошли два бугая и спросили, не боюсь ли я, что они меня побьют. Я сказал: «Не боюсь».

Мария, 20 лет, Санкт-Петербург

Я приехала из Мурманска в 2014 году. В 2012 году я училась в 9-м классе и в основном следила за происходящим в интернете. Затем в 2013 году я влюбляюсь в свою подругу, и, конечно же, гомофобные настроения в обществе, принимаемые законы — все это повлияло на мою активность. В 17 лет смелый шаг — решаюсь идти на радужный флэшмоб в Мурманске. До этого не ходила, боялась засветиться: город у нас небольшой, и об этом узнали бы все, ну и родители. Сейчас родители в курсе моей политической активности. Не сказала бы, что они в восторге, но они скорее переживают из-за моей успеваемости.

Сергей, 21 год, Санкт-Петербург

Заинтересовался протестными событиями около года назад. Посмотрел расследования ФБК и принял решение идти на митинг. Я и до этого знал, ну как все, в общем, но теперь увидел, насколько нагло это делается. На митинге я спрашивал некоторых ребят, ходил ли кто голосовать в 2016 году. Нет! Этого я не понимаю. Они выходят, хотят перемен, но в то же время не делают элементарных вещей, чтобы что-то самим поменять.

Я начал писать книгу в жанре фэнтези с вплетенными мировыми политическими событиями настоящего времени. Думаю, это будет трехтомник.

Полина, 20 лет, Санкт-Петербург

Я знаю, что мы живем во время, когда все движется с бешеной скоростью, и понимаю, что это немного не наш формат — просто ждать, что что-то само изменится.

Я росла в бедной семье. Вот у меня в семье родители говорят: «Я ничего не хочу даже смотреть, читать об этом». Им все равно. Их больше ничего не волнует — дожить бы свои годы и чтобы войны не было. И в стране огромное количество людей, которым все равно. Все ждут, что кто-то придет и все исправит, хотя люди сами должны в первую очередь меняться.

Кирилл, 21 год, Санкт-Петербург

Я закончил колледж телекоммуникаций, работаю архитектором программного обеспечения. Я активно сейчас продвигаюсь в медиа и наблюдаю контроль государства за интернетом — всяческие запреты, блокировки, подавление свободы слова. Это неправильно, конечно. Да и с экономикой у нас все хреново.

На митинге страшно было оказаться задержанным — боялся последствий, скорее штрафа, чем реакции родителей. Папа увидел пост у меня на странице и сказал: «Будь осторожен».

Арина, 18 лет, Санкт-Петербург

Я студентка, учусь в университете Санкт-Петербурга на филолога. Мои политические взгляды сформировались относительно недавно. У меня долгое время в рекомендациях на YouTube висел фильм «Он вам не Димон», я его все не смотрела. Когда посмотрела, подумала, что будет странно, если власти никак не отреагируют. Ну и не отреагировали, и я решила выйти на митинг.

Ходила с подругами, мы в интернете просто познакомились. Думала: если не найду себе компанию, то не пойду, мне было страшно. Папа уже хотел пойти со мной, но я нашла, с кем идти.

Мама подшучивала и прикалывалась, что я фанатка Навального, она воспринимает это все как тусовку. Но я вовсе не его фанатка, и не все мне в нем нравится. Но протесты — это способ обратить внимание власти на вопросы молодежи.

Николай, 20 лет, Санкт-Петербург

Я был в классе 8-м или в 9-м. Обо всей движухе 2012 года узнавал в основном из твиттера, можно сказать, что именно тогда стал интересоваться политикой. Я тогда еще смотрел телевизор и стал понимать, что о многом не договаривают или говорят много лжи. После событий на Украине я стал ходить на митинги. Выходил не потому, что кто-то позвал, а просто чтобы понять, что происходит и что будет дальше.