Дело о белых нитках

Павел Шаройко

Возможно, трехсторонней контактной группе по Донбассу скоро придется менять адрес: между Минском и Киевом начался шпионский скандал, переходящий в дипломатический. Арестован журналист Павел Шаройко, собкор украинского радио в Минске, а советник посольства Украины Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата. Причем объявлен постфактум — как выяснилось, он уехал из Беларуси вскоре после ареста журналиста.

Информация о задержании Павла Шаройко появилась 17 ноября, хотя арестован он был еще 25 октября. Первым об аресте собкора сообщил на своей странице в фейсбуке директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания: «Задержан собкор украинского радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко. От официальных ответов на наши запросы посольство Беларуси пока уклоняется. По неофициальной информации, ему предъявлено стандартное для иностранного журналиста обвинение в шпионаже».

Затем Аласания рассказал подробности: оказывается, Шаройко задержан еще 25 октября, ему назначен государственный адвокат. В квартире прошел обыск. Жена арестованного Елена боялась говорить кому бы то ни было об аресте, поскольку адвокат убедил ее дать подписку о неразглашении. Лишь 16 ноября вечером Елена приехала на Украину и рассказала руководству телерадиокомпании о том, что произошло с ее мужем. Сейчас жена Шаройко вернулась в Минск, чтобы встретиться с белорусскими правозащитниками и заключить договор с другим адвокатом — не назначенным государством.

В понедельник, 20 ноября, брифинг для журналистов провел начальник управления информации и общественных связей КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин. «25 октября 2017 года сотрудниками КГБ при проведении агентурной акции с поличным был задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы Главного управления разведки минобороны для прикрытия ему определена должность корреспондента Общественной национальной телерадиокомпании Украины», — рассказал журналистам Побяржин. По его словам, Шаройко создал в Беларуси агентурную сеть (о численности сети Побяржин умолчал), и местные жители за деньги собирали для него информацию разведывательного характера в военно-политической сфере. Во время обыска в квартире Шаройко нашли копии разведывательных донесений в Киев.

Уголовное дело возбуждено по статье 358 — «шпионаж». От 7 до 15 лет. Вместе с украинским журналистом был задержан белорусский гражданин, передававший ему некие «сведения разведывательного характера». В отношении белоруса дело возбуждено по статье 356 — «измена государству», тоже от 7 до 15 лет. Оба содержатся в СИЗО КГБ.

Из официального пресс-релиза КГБ Республики Беларусь: «В ходе проводимых следственных действий получены убедительные доказательства противоправной деятельности Шаройко, наносящей вред национальной безопасности Республики Беларусь. <…> В результате сам П. Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также свое воинское звание — полковник. Подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Скворцов И.В., действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси…»

Вечером понедельника Главное управление разведки министерства обороны Украины опровергло информацию КГБ: «20 ноября белорусские СМИ распространили заявление официального представителя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь о причастности украинского журналиста Павла Шаройко к созданию агентурной сети и ведению разведывательной деятельности на территории Республики Беларусь. Также в данном заявлении указано, что Павел Шаройко признался, что является сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО Украины). Служба по связям с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что изложенная в заявлении информация не соответствует действительности. Павел Шаройко проходил службу в ГУР МО Украины на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья. После увольнения Шаройко работал по ранее приобретенной специальности — журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Республики Беларусь».

В Минске Павел Шаройко действительно работал 6 лет. Он приехал в 2011 году в качестве корреспондента агентства УНИАН, а с 2014 года работал собкором украинского радио. Был официально аккредитован в Беларуси как иностранный корреспондент. Последние репортажи Шаройко на украинском радио — об аресте украинского гражданина Павла Гриба в Гомеле, о работе контактной группы и о совместных белорусско-российских военных учениях «Запад-2017».

А теперь давайте подергаем за белые нитки, торчащие отовсюду, и увидим нестыковки. Что мозолит глаза больше всего — так это Лукашенко с Порошенко. Потому что 2 ноября 2017 года, когда Павел Шаройко уже неделю сидел в СИЗО КГБ, они встречались в Объединенных Арабских Эмиратах. Обсуждали товарооборот, расширение сотрудничества, будущий форум регионов «Беларусь—Украина» в Гомеле. «Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет», — говорил Александр Лукашенко после встречи. Но если, как утверждает КГБ, посольство Украины было проинформировано об аресте Шаройко в тот же день, трудно предположить, что Лукашенко и Порошенко это не обсуждали. Я готова допустить, что они не обсуждали дело украинца Павла Гриба, похищенного российскими спецслужбами в Беларуси и вывезенного в Россию: маленький человек, одинокий террорист (по версии ФСБ), Акакий Акакиевич эпохи АТО. Но в случае с Шаройко речь идет, по официальной версии, о раскрытии украинской шпионской сети. И вряд ли кто-нибудь поверит, что это не тема для обсуждения.

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный рассказал «Новой»:

— Сейчас Кремль усиленно ломает отношения Порошенко и Лукашенко. Разоблачение «украинской шпионской сети» в Беларуси — это лишь часть большой кампании по дискредитации украинской власти. Венгрия, Польша, теперь Беларусь, а впереди еще Румыния и Болгария. Что касается ареста Шаройко, то, само собой, посол о таких вещах знает с первой минуты. Но такие ситуации не могут придаваться огласке, особенно в отношениях Украины и Беларуси. Поэтому в ОАЭ обсуждалось только одно: «это не я».

То есть, по мнению бывшего посла Украины, во время встречи с Порошенко Александр Лукашенко объяснял, что он ни при чем — это все Кремль устроил. Вполне вероятно. С другой стороны, может оказаться и совсем наоборот: 24 ноября в Брюсселе состоится саммит стран Восточного партнерства. И впервые на этот саммит приглашен Лукашенко. На предыдущие саммиты, которые проходят раз в два года (первый, учредительный, прошел в 2009 году), Беларусь получала безличные приглашения. Сейчас впервые — персональное. Само собой, такой жест потенциального сближения с Евросоюзом едва ли понравится Кремлю.

А ведь именно Россия — главный белорусский спонсор. МВФ уже в который раз отказывает Беларуси в предоставлении кредита. Помощь ЕС в рамках Восточного партнерства минимальна — 136 миллионов евро до 2020 года. Копейки по сравнению хотя бы с 700 миллионами долларов от России перед учениями «Запад-2017». Так что игра получается крайне рискованной для Александра Лукашенко, учитывая отношение официальной России к проекту «Восточное партнерство». Зато если накануне поездки в Брюссель вдруг вскрыть разветвленную украинскую шпионскую сеть — совершенно другой информационный фон прорисовывается. И еще неизвестно, случайно ли информация о шпионском деле «слилась» именно сейчас, за несколько дней до саммита, или ее аккуратно придерживали до нужного дня.