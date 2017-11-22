Что видит «Око»

17 ноября в ресторан Crystall Ball Room, расположенный на четвертом этаже башни «Око» в Москва-сити, съехалось более трехсот гостей, чтобы поздравить с 50-летним юбилеем малоизвестного широкой публике, но весьма авторитетного московского бизнесмена Дмитрия Павлова. Среди гостей банкета, как выяснилось позже, были и другие авторитетные персонажи: Сергей Аксенов, Олег Шишканов, Сергей Лалакин — которых в весьма специфических кругах называют Аксен, Олег Раменский (он же Шишкан), Лучок. Поздравить юбиляра приехал и один из совладельцев башни «Око» — член совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриил Юшваев.

Торжественный вечер был прерван перестрелкой, в результате которой, по данным на 21 ноября, получили ранения восемь человек, в том числе двое сотрудников «спецотряда по охране перевозимого имущества» ФГУП «Охрана», входящего в состав Росгвардии. Бойцы оказались в Москва-сити в составе наряда, охранявшего то самое «перевозимое имущество».

Управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Юбиляр

Дмитрий Борисович Павлов, согласно официальной биографии, — уважаемый бизнесмен, президент и председатель совета благотворительного фонда «Анастасиос», доктор юридических наук, выпускник Академии международного бизнеса, кавалер государственных орденов Дружбы и Почета и церковных орденов Сергия Радонежского II и III степени. Павлов — еще и меценат, активно участвующий в реставрации монастырей Московской патриархии, оказывающий материальную помощь детским домам и их выпускникам, а также предоставляющий поддержку ветеранам вооруженных сил и спортивным командам.

Но в базе данных МВД есть и другой москвич, полный тезка Дмитрия Борисовича Павлова, к тому же родившийся с ним в один день, 31 октября 1967 года, который по учетным данным проходит как один из лидеров ОПГ «Измайловские».

Что охраняла «Охрана» в Москва-сити

Наряд в составе трех сотрудников ЦСН ФГУП «Охрана» Росгвардии находился в Москва-сити по договору между ФГУП «Охрана» и ОАО «Интурист-холдинг компания» (ИТК). «Перевозимое имущество» — по договору — принадлежащий ИТК автомобиль Lexus. Наряд был вооружен пистолетами Макарова, а для выполнения поставленной задачи «охрановцам» был выделен автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил «Новой», что уже проверен договор между ФГУП «Охрана» и ИТК, и он признан не противоречащим законам и инструкциям.

— Дело в том, что блокирующий пакет, или 26,8% акций ИТК, принадлежит Росимуществу. И у ФГУП «Охрана» не было никаких правовых оснований отказать в заключении договора компании с госучастием, — подчеркнул Хинштейн, добавив, впрочем: — Несмотря на это, принято решение о приостановке действия этого договора.

Обсуждать вопрос, как автомобиль Lexus, принадлежащий ИТК, мог оказаться в распоряжении Дмитрия Павлова, не имеющего никакого отношения к этой компании, советник директора Росгвардии отказался.

Потасовка

Банкет начался в восемь вечера. Около 20.30 к VIP-входу подъехал Maybach, из которого вышел совладелец башни «Око» Гавриил Юшваев. Припозднившийся гость вошел в здание и поспешил присоединиться к торжествам.

Справка «Новой» Гавриил Абрамович Юшваев родился 23 июля 1957 года в Махачкале. В 1980 году был приговорен к 9 годам лишения свободы за разбой. После освобождения в 1989 году занялся бизнесом. Сейчас состояние Юшваева оценивается в 1,2 миллиарда долларов США. Вице-президент Всемирного конгресса горских евреев.

Охрана Юшваева осталась у автомобиля. К ним подошли сотрудники ЧОП «ГРЭПС-2», нанятые для охраны торжественного вечера, и попросили убрать автомобиль на парковку. Просьбу не поняли. Пытались объяснить, что это автомобиль собственника небоскреба и он «всегда тут стоит». Чоповцы оказались настырными. Завязалась перебранка. На подмогу подоспели телохранители Юшваева, находившиеся в автомобилях сопровождения.

Обстановка накалялась. Из стоявшего неподалеку автомобиля Toyota вышли двое сотрудников ФГУП «Охрана» — 49-летний Дмитрий Якобсон и 36-летний Дмитрий Иванчев — и, подойдя к входу в небоскреб, предложили конфликтующим успокоиться и разойтись.

Один из телохранителей Юшваева дал соответствующую команду, а сам проследовал в здание. Якобсон и Иванчев тоже вернулись в свой служебный автомобиль.

Перестрелка

Минут через тридцать, около 21.00, к башне «Око» на нескольких автомобилях подъехали неизвестные парни спортивного телосложения и неславянской внешности. То ли «подкрепление», вызванное охраной Юшваева, то ли некая «третья сила», вызванная на подмогу какой-то из противоборствующих сторон (пока это достоверно неизвестно, мы продолжаем разбираться в том, что произошло в башне «Око»). Парни стремительно выгрузились и вбежали в башню. Вскоре оттуда послышались выстрелы. Сотрудники ФГУП «Охрана» Якобсон и Иванчев побежали в фойе башни, оттуда уже выносили первого раненого из сопровождения Юшваева, которого уложили в Mercedes.

К тому времени стрельба переместилась на четвертый этаж, в банкетный зал ресторана Crystall Ball Room. И именно оттуда позже скорая забрала раненых росгвардейцев Дмитрия Якобсона и Дмитрия Иванчева (хотя по первоначальной информации, почему-то поступившей в СМИ, ранения они получили в фойе, но их якобы зачем-то и непонятно кто погрузил в лифт и отвез на четвертый этаж). В любом случае — в обоих охранников стреляли сзади. Якобсон получил ранение в спину, Иваничеву пуля зацепила ухо. После ранения у Якобсона был похищен его табельный пистолет.

Там же — на четвертом этаже — были ранены сотрудники ЧОП «ГРЭПС-2» Григорий Амелин, Кирилл Титаренко, Платон Койда и диджей вечеринки Алексей Ивкин.

В полицию сообщение о стрельбе поступило в 21.50. К моменту прибытия полицейского наряда и оперативников гости банкета успели разъехаться, раненых увозила скорая. В здании оставался только обслуживающий персонал (одних официантов на обслуживании банкета было около восьмидесяти человек). Тут же был объявлен план «Перехват» на шесть автомобилей, включая Maybach, Toyota, Lexus. К утру удалось задержать двух подозреваемых, одного — с тяжелым ранением. Стрелкового оружия у задержанных не обнаружено.

По сведениям наших источников в СКР, в фойе и банкетном зале небоскреба «Око» было собрано двадцать семь гильз от пуль калибра 9 мм и 12 мм. По предварительным данным, стрельба велась из четырех видов оружия, включая пистолет ТТ. Также нам известно, что у сотрудников ЧОП «ГРЭПС-2» изъято все оружие.

Следствие

К утру 21 ноября следствие проводит проверку в отношении двух мужчин 1988 и 1989 годов рождения по подозрению в причастности к стрельбе в Москва-сити. Следственные действия осложняются тем, что серверы камер видеонаблюдения в башне «Око» были почему-то настроены так, что через час записи автоматически удаляются. Напомню, полицейский наряд и оперативники прибыли в Москва-сити как раз через час после первых выстрелов. И установить, кто спровоцировал конфликт, кто напал, а кто оборонялся, будет очень трудно.

Фактор Юшваева

Совладелец небоскреба «Око» Гавриил Юшваев в деловых кругах Москвы известен тем, что как минимум в последние годы предпочитал принцип «плохой мир лучше хорошей войны». В его личной охране в основном работают спортсмены-дагестанцы, успешно совмещающие службу с выступлениями в соревнованиях по смешанным единоборствам. Несколько лет назад у Юшваева был конфликт с чеченской преступной группировкой. Стычки продолжались несколько лет, но завершились переносом «стрелок» в арбитражные суды. С тех пор, как утверждают люди, знающие Гавриила Юшваева, у его охраны нет стрелкового оружия, только травматы.

На сегодня главный вопрос, на который предстоит ответить следствию: было ли на самом деле у охраны Юшваева или у странного, непонятно кем вызванного подкрепления стрелковое оружие? Потому что в прессе уже сформировано мнение, что перестрелку вели именно сотрудники охраны Юшваева с сотрудниками ЧОПа, нанятого для охраны банкета.

Тут надо пояснить. У Юшваева репутация очень жесткого бизнесмена. Суровая дисциплина и единоначалие — отличительная черта всех его бизнес-структур, тем более — охраны. Без личной команды Юшваева ни одному телохранителю не пришло бы в голову устроить стрельбу, тем более — вызвать подмогу. Но если вооруженную «группу поддержки» вызвали именно по распоряжению Юшваева и он знал о возможности перестрелки, почему не покинул ресторан Crystall Ball Room? Или остался в принадлежащем ему небоскребе, потому что не знал о предстоящей стрельбе? Эти вопросы занимают и оперов, сопровождающих работу следователей, которые не исключают версию, что приехавшие не имеют никакого отношения к Юшваеву — просто кому-то, узнавшему о столь представительном собрании, захотелось спровоцировать серьезный конфликт в криминальных кругах Москвы. Все «испортили» сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Но это волнует следователей и оперов, читателей же, как мне кажется, больше беспокоит вопрос: как могло оказаться, что коммерческая структура с серьезным участием государства нанимает сотрудников подразделений Росгвардии для охраны «движимого имущества», внутри которого передвигается бизнесмен, к репутации которого есть внушительные вопросы? И читатели в подобной ситуации вправе поинтересоваться: это все-таки недосмотр или кто-то является чьей-то «крышей»?