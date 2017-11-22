За бензин заплатят все

На прошлой неделе оптовые цены на бензин и дизельное топливо в России достигли рекордных значений, с 7 по 13 ноября подскочив сразу на 2%. Примечательно, что подорожание бензина второй год подряд происходит вопреки сезонным факторам: в эти месяцы потребление моторного топлива традиционно снижается в связи с приходом холодов, оказывая давление на котировки.

Одной из причин необычной ценовой динамики нефтепродуктов в этом году называют ремонт установки каталитического крекинга на Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефти». В отличие от профилактических работ на ряде других крупных НПЗ, которые планово приходятся на осень, ситуация с «Газпромнефтью» стала для рынка неожиданностью — отгрузка бензина сократилась примерно на 50 тысяч тонн бензина в неделю, что вызвало локальный дефицит. Вскоре установка должна быть вновь введена в эксплуатацию, однако удержать цены на бензин это уже не поможет.

В Федеральной антимонопольной службе объясняют скачки стоимости горючего действиями спекулянтов и нервозностью трейдеров, но очевидно, что у этих процессов есть и более важные структурные предпосылки. Подорожание бензина вызвано решением правительства о дополнительной индексации акцизов в следующем году — как писала ранее «Новая», вырученные деньги хотят направить на финансирование инфраструктурных проектов в Крыму, Калининграде и на Дальнем Востоке. Внезапно возникшие потребности бюджета уже сегодня определяют ценообразование бензина не в меньшей степени, чем сдающие нервы участников рынка, поскольку АЗС вынуждены формировать запасы в преддверии грядущей волны роста цен.

В новом году ставки акцизов повысятся в два этапа: на 10,7% с 1 января и на 6% с 1 июля (на 12,7% и на 8% вырастут акцизы на дизельное топливо). Это значительно больше, чем изначально закрепленное в Налоговом кодексе пороговое значение, запрещающее индексировать акциз выше уровня инфляции. Впрочем, из-за того, что транспортные издержки в разной степени входят в стоимость любого потребительского товара и услуги, общий уровень цен в экономике потянется вверх вслед за бензином. Дополнительные 40 млрд рублей топливного акциза вместе с автовладельцами заплатят и все остальные россияне.

Еще одна причина подорожания бензина — повышение привлекательности экспортной альтернативы при дорогой нефти и относительно слабом рубле (на прошлой неделе стоимость барреля доходила до двухлетнего максимума в $64, а рубль, наоборот, падал). Высокие цены на энергоносители приводят к тому, что крупным вертикально интегрированным нефтяным компаниям выгодно перенаправлять нефтепродукты на экспорт, сокращая поставки на российские НПЗ. В этой ситуации ФАС может лишь оказывать на нефтяные компании неформальное давление, рекомендуя им увеличить внутренние поставки, но устойчивого эффекта на цены такого рода вербальные интервенции произвести не могут. В то же время более жесткие ограничительные меры в отношении экспорта вызвали бы на рынке панику и настоящий дефицит.

Неспособность регулятора остановить подорожание бензина объясняется еще и тем, что стоимость горючего на 60–80% формируется под влиянием налоговых платежей: налога на добычу полезных ископаемых, акциза на топливо и НДС. Поэтому российские цены на бензин растут при любой рыночной конъюнктуре, догнав в этом году американские и приближаясь к европейским. Естественной реакцией на постоянное повышение налоговой нагрузки на отрасль в последние годы стало массовое распространение контрафактного бензина низкого качества, из-за которого бюджет недополучает несколько десятков миллиардов рублей каждый год. Но бороться с суррогатом правительство предпочитает с помощью фискального давления, загоняя компании еще глубже в тень и облагая потребителей новыми платежами.

В результате индексации акцизов и совпадения ряда других отраслевых факторов в следующем году, по прогнозам экспертов, стоимость бензина АИ-95 может достичь 55 рублей за литр, цены на АИ-92 — перевалить за 50–51 рубль за литр. Это означает рост на 35–40% относительно средних цен, зафиксированных Росстатом в середине ноября, то есть в 10 раз быстрее прогнозируемых темпов инфляции. Но радикальный рост цен, вероятно, будет отложен до весны, иначе жизнеутверждающая повестка президентских выборов может быть омрачена реальными проблемами населения.