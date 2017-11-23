Давненько к ноябрьским поединкам главного турнира Старого Света наши команды не подходили с радужными перспективами. Причем и красно-белым, и красно-синим, которые обменялись победами с «Севильей» и «Базелем» в спаренных играх, маячили путевки отнюдь не в утешительную Лигу Европы, где балуются нынче «Милан» и «Арсенал». Но чтобы не попасть в компанию к Доннарумме, Арсену Венгеру, а также к «Зениту», чемпиону и вице-чемпиону страны требовалось оказать в холодной Москве жаркий прием «Марибору» и «Бенфике».

Трудно поверить, но перед матчем на «Открытие Арена» «Спартак» вошел у букмекеров в тройку явных фаворитов всего тура. Ставить на его викторию было так же неинтересно и невыгодно в финансовом плане, как и на победу «Реала» над АПОЭЛом и ПСЖ – над «Селтиком». И даже «Карабаху» в битве с «Чесли» спортивные аналитики давали больше шансов на положительный результат, чем «фиалкам» в схватке с парнями Массимо Карреры, вроде бы поймавшими к концу года чемпионский кураж.

Однако именно «Марибор», схлопотавший 10 мячей от «Ливерпуля», тормознул в сентябре «Спартак» (1:1), которому специалисты заранее «записали» шесть очков в данном противостоянии.

«Мы вынесли из боя в Словении важный урок: самоотдача и концентрация должны быть максимальными независимо от соперника», – заявил итальянский коуч журналистам, пообещав зажечь, как в Краснодаре.

Правда, уже к середине тайма стало понятно, что загад не бывает богат. «Спартак» хоть и вел игру, но делал это слишком академично и бесхитростно. «Не забьем сейчас, забьем потом» — читалось в глазах Промеса и его партнеров после каждой ленивой атаки. Но часы тикали, а на табло сияли ноли. Более того, Шулер и Ко, у которых сохранялись чисто теоретические шансы на еврокубковую весну, едва не вытащили в начале второго акта из рукава туза, но голевому фокусу помешала штанга. «Неужели повторится Кошице?» — недоуменно пожимали плечами фанаты, околевшие не столько от холода, сколько от беззубых выпадов их любимцев. Вот только вышло все куда драматичнее, чем 20 лет назад, когда «Спартак» сгонял безголевую ничью с чемпионом Словакии и не попал в основной раунд. Потому что не забивавший три матча подряд «Марибор», получивший-таки пробоину от Зе Луиша на 82-й минуте, не рассыпался и бессовестно раскатал расслабившихся хозяев уже в компенсированное время, обнажив в очередной раз все беды народной команды.

Фото: Антон Новодережкин / TASS

«Мы не умеем действовать против позиционной защиты и к тому же опять слишком рано уверовали в успех…», – прокомментировал неутешительный итог президент клуба Леонид Федун и добавил: «Могу сказать болельщикам, что мы будем играть в Лиге Европы». Понять Леонида Арнольдовича можно, но справедливости ради нужно отметить, что победа над «Ливерпулем» на «Энфилде» 6 декабря позволит «Спартаку» выплыть в 1/8 Лиги чемпионов…

…А вот ЦСКА провел образцово-показательный матч. «Кентавры» за полтора часа не дали «орлам» даже подлететь на расстояние укуса к Игорю Акинфееву, который к радости родной публики наконец-то прервал ужасную пропускную евросерию, длившуюся 11 лет. Приятно смотрелась конница и в атаке, отправив два горячих привета Бруну Вареле. И пусть в одном случае ЦСКА здорово подсобил немецкий судья Дениз Айтекин, не зафиксировавший явный офсайд у Георгия Щенникова, а во втором – Жардел соорудил невероятный автогол после удара Витиньо, заслуг Виктора Гончаренко и его воинов, обеспечивших себе долгожданные февральские гастроли, это никак не умаляет.

Фото: Сергей Фадеичев / TASS

Ну а чтобы заработать дополнительный бонус в размере 6 миллионов евро за выход из группы и пободаться с сильными мира сего, красно-синим, оставшимся на третьей строчке, в заключительном спектакле на «Олд Траффорд» нужно сыграть лучше, чем «Базелю» – в постановке на «Да Луш». Иными словами, ЦСКА устроит и ничья с «дьяволами», если «Бенфика» напоследок хлопнет дверью и больно прищемит швейцарцев на своей сцене.