«Такими законами мы разрушаем свою правовую систему»

Михаил Федотов. Фото: РИА Новости

— Михаил Александрович, 22 ноября Совет Федерации единогласно одобрил принятый Думой тремя днями ранее и сразу в трех чтениях проект Закона о «СМИ — иностранных агентах» (в официальном названии речь о поправках к законам об информации и о СМИ). Между этими событиями Совет по правам человека успел подготовить отрицательное заключение на этот проект и проголосовать. Заключение было представлено в верхнюю палату, но почтенные сенаторы просто выкинули его в корзину…

— Нет, неправда.

— Тамара Морщакова, представлявшая СПЧ на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, рассказывает, что его председатель, доктор права Андрей Клишас, весьма внимательно отнесся к нашим предложениям, обещал их учесть...

— Ну, вот видите!

— … А затем они выкинули их в корзину и проголосовали за этот безграмотный закон.

— Во-первых, пока президент его не подписал, мы все еще говорим о законе, который не вступил в силу. Да это и не закон в смысле правового регулирования общественных отношений. Это политический акт, пожарно принятый в ответ на столь же политические действия США, где Russia Today признали иностранным агентом со ссылкой на Foreign Agents Registration Act 1938 года. Я думаю, что Соединенным Штатам было бы лучше всего вовсе отменить свой устаревший закон, тогда бы не было и этой нелепой, по сути, информационной стычки между нашими странами.

— И тогда Федеральное Собрание РФ в виде ответного акта доброй воли тоже отменило бы наш закон 2012 года «об иностранных агентах»?

— Такое развитие событий я бы приветствовал. Но, как говорит Михаил Сергеевич Горбачев, давайте не будем политизировать.

— Как же не политизировать? Понятие «политической деятельности» играет тут самую зловещую роль, но несмотря на все усилия СПЧ законодательно оно так и не было четко определено. В Законе о «СМИ — иностранных агентах» «политическая деятельность» и вовсе исчезла, а в качестве признака для нанесения этого клейма осталось уже только иностранное финансирование. «Иностранное финансирование иностранных СМИ» — это масло масляное, поэтому закон будет применяться к неким «иностранным структурам без образования юридического лица». Что это такое и где будет написано, иностранные ли это структуры или вообще инопланетные?

— Я согласен, что использованием закона как инструмента геополитики мы нарушаем прежде всего собственную правовую систему. Куда более адекватный ответ подсказывал (и на это заключение СПЧ обращало внимание законодателей) действующий Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 года (статья 55): «Правительством РФ могут быть установлены ответные ограничения в отношении корреспондентов СМИ тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов СМИ, зарегистрированных в РФ». Я скажу больше: этот механизм предлагался и в том инициативном авторском проекте Закона о СМИ, который в 1991 году подготовили мы с Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным и который затем практически целиком стал законом, действующим и поныне.

В новом, пока не вступившем в силу законе, много правовой неопределенности и просто путаницы. Появляются новые термины, такие, как упомянутая вами «иностранная структура без образования юридического лица» или «распространяемая с нарушением закона информация», под которые можно подвести что угодно. Или не подвести ничего. Правовой режим средства массовой информации (согласно ст. 2 Закона о СМИ это не более чем «форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием)» смешивается с правовым статусом редакции (издателя, вещателя, распространителя). В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации"» подчеркивается, что «само по себе средство массовой информации не может иметь каких-либо прав и обязанностей», — следовательно, возложение на него дополнительных обязанностей или обременений, как у «НКО — иностранного агента», бессмысленно. Наконец, иностранные лица, «распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы», могут быть и физическими лицами, и коммерческими организациями (как это чаще всего и бывает с иностранными СМИ), и к ним вообще неприменимо никакое законодательство об НКО.

— Совет по правам человека не раз обращал внимание президента, что «закон об НКО — иностранных агентах» принес гражданскому обществу больше вреда, чем пользы. Его применение выродилось в погоню за привидениями, а его практическим следствием стало массовое закрытие НКО (подробный анализ к 5-летию действия этого закона только что опубликован в «Новой»). Теперь надо ждать такой же ловли покемонов в области СМИ?

— А вы вообще читали докторскую диссертацию вашего батюшки об эффективности правовых норм, которую он защитил в 1972 году?

— Ну… не скажу, чтобы внимательно, но он любил об этом потолковать.

— Так вот, там написано, что сам по себе факт принятия закона еще не означает, что он будет действовать.

— А что тогда будет?

— Думаю, что в ближайшее время закон О «СМИ — иностранных агентах» без лишнего шума будет переписан и принят, по крайней мере, с учетом наших замечаний. Если еще раньше породившая этот политический жест международно-политическая ситуация сама не изменится и не сделает его излишним. В любом случае засорять правовую систему законами, которые вносят в нее противоречия и неопределенность, значит разрушать ее целостность. Это как с компьютером: нажал не на ту клавишу — и компьютер завис. А я не хочу, чтобы наша правовая система «зависла»: это слишком опасно для всех.