«Охота на ведьм» у мыса Антиб: за что задержали сенатора Керимова

Российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов вышел из здания Дворца правосудия Ниццы в двенадцатом часу ночи 22 ноября. Вышел в статусе обвиняемого в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов» — под залог в 5 миллионов евро. Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр рассказал, что обвиняемому, у которого отнимут паспорт, запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы (административный центр – Ницца) и предписано несколько раз в неделю отмечаться в полиции… «Предъявив обвинения Сулейману Керимову, французское правосудие ударило сильнее некуда…», — написала местная газета Nice Matin, напомнив и про сенаторский статус обвиняемого, и про его финансовый и политический вес.

«Сделать все возможное и невозможное»

О том, насколько важна фигура Сулеймана Керимова в структуре российской правящей элиты, стало понятно уже утром после его задержания. В 23.20 в понедельник, 20 ноября, Керимова взяли в аэропорту Ниццы, в полчетвертого ночи к нему приехали сотрудники канцелярии генконсульства РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер, а наутро из всех орудий ударили представители крупнейших ветвей российской власти: пресс-секретарь президента, председатель Совета Федерации, спикер Госдумы, МИД… Валентина Ивановна Матвиенко назвала происходящее «охотой на ведьм» и пообещала сделать «все возможное и невозможное» для освобождения сенатора Керимова.

Трудно припомнить, когда и кого из российских граждан защищали с таким рвением.

В Париже и в Москве представителям французского МИДа вручили «дипломатические ноты».

«До министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что Сулейман Керимов» «относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств», — заявил через агентство «Интерфакс» представитель МИД России.

Вскоре последовал ответ официального представителя МИДа Франции (впрочем, ответ был дан не на дипломатические ноты, а на вопрос, заданный в ходе ежедневной интернет-конференции с аккредитованными журналистами): «Господин Сулейман Керимов, в качестве представителя иностранного государства обладает иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции только по эпизодам, совершенным в ходе исполнения этих функций. Судья, который занимается этим делом, должен принять решение о том, были ли эпизоды, по которым он (Керимов) преследуется, связаны с его (дипломатическими) функциями, и, соответственно, подпадают ли они под защиту (дипломатического) иммунитета».

Судья и решил: нет, не подпадают. Обвинение предъявлено.

До этого Керимова продержали под стражей в течение максимально возможного срока (48 часов). Впрочем, запрос прокурора на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу судья отверг.

Теоретически за «отмывание денег, скрытых при уходе от налогов» физическому лицу может грозить до 5 лет тюрьмы и штраф в 375 000 евро (в случае наличия отягчающих обстоятельств – до 10 лет тюрьмы и до 750 000 евро штрафа).

Статья также предусматривает конфискацию имущества, но об этом и думать не стоит – настолько эта мера кажется неприменимой в данном случае.

Под вопросом — недвижимость на полмиллиарда евро

Керимова подозревают в том, что стоимость недвижимости — которую якобы купили для него через «подставных лиц» на мысе Антиб (застроенном виллами для миллиардеров) — была сильно занижена, что позволило недоплатить во французскую казну миллионы евро налогов. Как утверждает источник Nice Matin, сделки могли осуществляться «через лабиринт монакских и люксембургских компаний и французских банков».Вместе с Керимовым обвинения были предъявлены некоему гражданину Франции, чье имя пока не называется (Nice Matin называет его «правой рукой» Керимова).

В рамках этого же расследования, как заявил прокурор Ниццы, под стражу взяли еще трех человек, которым позднее также должны определить меру пресечения.

Швейцарская Le Temps накануне назвала три имени: швейцарских предпринимателей Филиппа Боргетти и Александра Штудхальтера и французского юриста Стефана Кьяверини. О том, совпадают ли эти имена с именами «взятых под стражу», выяснится уже скоро.

По информации Nice Matin, эта история начала раскручиваться в 2015 году, когда полицейские, которые вели слежку по другому делу, засекли у одного из ресторанов Ниццы женщину, которая принесла наличные, чтобы расплатиться с сотрудниками. Затем следователи выяснили, что эта женщина — секретарь адвокатского бюро Стефана Кьяверини (попавшего под подозрение местных правоохранителей в ноябре 2014 года). Этот юрист, чей офис находится в Антибе — специалист по налоговому праву, точнее, как утверждает Nice Matin, специалист «по созданию офшорных схем, имеющих единственную цель — уход от французских налогов».

Как полагает следствие, Кьяверини, вероятно, участвовал и в продаже расположенной на мысе Антиб виллы Hier («Вчера») площадью 12 000 квадратных метров. Именно покупка этой виллы, приобретенной в 2008 году на имя швейцарского предпринимателя Александра Штудхальтера, и стала причиной для задержания Сулеймана Керимова.

Как сообщала та же Nice Matin, «следователи убеждены», что Александр Штудхальтер — подставное лицо, «за которым может скрываться Сулейман Керимов». В марте со ссылкой на «источник в правоохранительных органах» газета сообщала, что «в ходе прослушивания телефонных переговоров» полиция выяснила, что реальная стоимость покупки виллы Hier — 127 миллионов.

По данным газеты, российский сенатор якобы купил на мысе Антиб несколько объектов недвижимости общей стоимостью не менее 500 миллионов евро.

Ранее французские СМИ сообщали, что речь может идти, предположительно, о виллах Medy Roc с парком в 12 000 квадратных метров, Lexa, Fiorella и о земельном участке, на котором раньше стояла вилла Pellerin. Все эти виллы расположены на этом участке и «последовательно приобретались» на имя Штудхальтера.

15 февраля 2017 года несколько десятков полицейских провели обыск на вилле Hier. В ходе обыска, как сообщала та же Nice Matin, полиция обнаружила квитанцию от обойщика на 580 000 евро. Номинальный владелец виллы тогда отказался от комментариев для прессы, но его представитель заявил журналистам, что «с тех пор, как господин Штудхальтер инвестирует в развитие недвижимости на мысе Антиб, он всегда исправно платит налоги».

«Сулейман Керимов не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, либо иной недвижимости за пределами РФ», — заявил тогда агентству «Интерфакс» помощник российского сенатора Алексей Красовский.

Летом 2017 года судья Александр Жюльен вместе с группой следователей ездили в Швейцарию для поиска доказательства построения финансовых схем, которые, по их мнению, могли использоваться при покупке виллы Hier и других люксовых объектов недвижимости на мысе Антиб.

В сентябре 2017 года стало известно, что этим же летом суд наложил арест на виллу Hier. Тогда же, в сентябре, газета Nice Matin заявила, что в распоряжении редакции оказались некие «конфиденциальные банковские документы», согласно которым реальным владельцем холдинга Swiru group, через который оформлялась сделка о покупке виллы Hier (и других объектов недвижимости) является не швейцарец Штульдхатер, а «племянник» Сулеймана Керимова».

Ответ на эту публикацию прислал тогда сам Штудхальтер, который заявил, что является «единственным владельцем и бенефициаром» швейцарской компании Swiru Holding A.G. (расшифровывается как SWIss/RUssian -- как рассказывал он сам ранее — Прим. ред.), а значит и объектов недвижимости, которыми она владеет через свои филиалы». «Как следствие, господин Сулейман Керимов, с которым я в течение многих лет поддерживаю деловые и дружеские отношения, не является ни владельцем, ни бенефициаром виллы Hier». Штудхальтер заявил, что вилла была куплена в 2008 году за 35 миллионов евро, а «за несколько недель до покупки» «независимая юридическая экспертиза оценила ее в 31, 05 млн».

Швейцарец также объявил о том, что уже обжаловал судебное решение об аресте виллы, и сейчас его запрос находится на рассмотрении апелляционного суда в Экс-ан-Провансе.

Швейцарская Le Temps в 2012 году писала о том, что Керимов и Штудхальтер знакомы более двадцати лет. В 2013 году, когда был принят закон, запрещающий членам Совета Федерации управлять бизнесом, российские СМИ сообщали, что Керимов перевел все активы в траст швейцарского фонда Suleyman Kerimov Foundation. По данным Temps, этот фонд, созданный в 2007-м, возглавил предприниматель Александр Штудхальтер.

Сам Штудхальтер в почти идентичных по содержанию статьях, которые синхронно появились в конце мая 2017-го в одном швейцарском и одном французском деловом издании (в первом случае это было интервью, во втором редакционной материал) представлен как чрезвычайно талантливый бизнесмен, начавший строить свой успех с 20 лет, когда в 90-е продал компьютеры «российскому правительству». Ну, а потом удачно сложился в компании «Газпром», «Нафта Москва», «Внуковские авиалинии», «Сбербанк» и проч, и проч. И в общем, пошло-поехало...